【逃犯條例】大圍站師奶無故被推埋牆搜身　疑致雙腳瘀傷

婦人突被警員截查。(網上圖片)

多名警員昨晚(9月1日)在東鐵線大圍站外，沙田區議會翠嘉選區議員李世鴻，疑因高呼「黑警暴打市民可恥」，遭到外籍警官潘毅德不滿，向警員指「I want him」，即時被多名警員當場撳低拘捕帶署。事件另有插曲，據知同一場合，一名手執兩袋「買餸袋」、肩膀掛有一個環保袋的婦人，突然被警員截停搜身。

有市民在旁拍攝片段，可見外籍警官潘毅德，手持伸縮警棍搭在肩膊上戒備，並在搜身現場踱來踱去。片段同時見到，婦人面向牆壁被撳在牆上，有兩名警員在為該名婦人搜身。旁邊有人質問在場警員「做咩捉個女人呀?」、「佢咁樣點襲警呀?」，亦有人用英文問「What happen?Can you tell me what happen?」但片段即停止，未能確定婦人是否被拘捕。

稍後，網上有圖片傳出，可見一雙腳的小腿有多處瘀傷，聲稱是該名婦人的腳，被警方搜身時導致。而相片亦附有一段文字，稱是該名被搜身的婦人所寫。該帖文指出，她乘車返大圍寓所，期間被兩名警員截停，然後被「語言粗暴」要求搜身，並將她推向牆。文中指，她並無有逃走，但有要求由女警搜身，惟不獲理會，因此有叫非禮及掙扎，故換來兩男警更大力的按壓。

該文續指，她沒穿黑衣、無黑口罩、無背包，不明為何被搜；警察通例及記者曾多次說明，女性只可由女警搜身，但剛才很明顯不合乎通例。文中更寫道，希望有其他市民提供拍攝到的片段及照片，「推到俾記者會問」。文中更斷言：「我本人定必由法律途徑追究到底」。

《香港01》正向警察公共關係科查詢有關事宜。

片段中出現的外籍警官潘毅德(Neil Burnett)，現時官拜警司。翻查資料，2012年3月16日，《香港經濟日報》一名攝影記者，在特首辯論舉行場地、香港電台電視大廈外，採訪不同團體的示威。當特首候選人梁振英於門外接收請願團體的請願信時，該記者欲上前進行拍攝，卻被時任高級督察的潘毅德抓住雙手，記者雖多次表明身份但不獲理會，更被推往電視大廈外的對面馬路，潘毅德不斷向記者說：「You are under arrest」，示意將其拘捕，直到警察公共關係科警員上前調解，平息事件。