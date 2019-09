【逃犯條例】大圍站師奶無故被推埋牆搜身　疑致雙腳瘀傷

婦人突被警員截查。(網上圖片)

多名警員昨晚(9月1日)在東鐵線大圍站外,沙田區議會翠嘉選區議員李世鴻,疑因高呼「黑警暴打市民可恥」,遭到外籍警官潘毅德不滿,向警員指「I want him」,即時被多名警員當場撳低拘捕帶署。事件另有插曲,據知同一場合,一名手執兩袋「買餸袋」、肩膀掛有一個環保袋的婦人,突然被警員截停搜身。

有市民在旁拍攝片段,可見外籍警官潘毅德,手持伸縮警棍搭在肩膊上戒備,並在搜身現場踱來踱去。片段同時見到,婦人面向牆壁被撳在牆上,有兩名警員在為該名婦人搜身。旁邊有人質問在場警員「做咩捉個女人呀?」、「佢咁樣點襲警呀?」,亦有人用英文問「What happen?Can you tell me what happen?」但片段即停止,未能確定婦人是否被拘捕。

稍後,網上有圖片傳出,可見一雙腳的小腿有多處瘀傷,聲稱是該名婦人的腳,被警方搜身時導致。而相片亦附有一段文字,稱是該名被搜身的婦人所寫。該帖文指出,她乘車返大圍寓所,期間被兩名警員截停,然後被「語言粗暴」要求搜身,並將她推向牆。文中指,她並無有逃走,但有要求由女警搜身,惟不獲理會,因此有叫非禮及掙扎,故換來兩男警更大力的按壓。

該文續指,她沒穿黑衣、無黑口罩、無背包,不明為何被搜;警察通例及記者曾多次說明,女性只可由女警搜身,但剛才很明顯不合乎通例。文中更寫道,希望有其他市民提供拍攝到的片段及照片,「推到俾記者會問」。文中更斷言:「我本人定必由法律途徑追究到底」。

《香港01》正向警察公共關係科查詢有關事宜。

片段中出現的外籍警官潘毅德(Neil Burnett),現時官拜警司。翻查資料,2012年3月16日,《香港經濟日報》一名攝影記者,在特首辯論舉行場地、香港電台電視大廈外,採訪不同團體的示威。當特首候選人梁振英於門外接收請願團體的請願信時,該記者欲上前進行拍攝,卻被時任高級督察的潘毅德抓住雙手,記者雖多次表明身份但不獲理會,更被推往電視大廈外的對面馬路,潘毅德不斷向記者說:「You are under arrest」,示意將其拘捕,直到警察公共關係科警員上前調解,平息事件。