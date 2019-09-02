【罷課罷工】十數警樂富荔景站追捕　黑衣男下車後遭按地制伏

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民今早發起為名「港鐵超合作運動」，即堵塞鐵路的活動，今早各個車站均出現防暴警察戒備，並截查黑衣人，及後至約七時半開始有人以傘、背包等阻塞列車門關閉。 早上八時半，示威者約分成兩批乘搭列車，其中一批人於樂富下車後，有警員於電梯口迎面以來，並追捕其中一名黑衣男子，大叫「走啊啦，走啊啦！」，男子及後被按倒地上制伏並帶上警車。另外，約九時半有數名警員於荔景站月台駐守，待列車進站後即進入車廂有走三名男子，有警員表示其中一人男子涉嫌於油麻地站刑事毀壞。

警察將該名男子帶上警車。（香港01記者攝） 樂富站制伏黑衣男

上午約8時半，示威者分成兩批乘搭列車，其中一批示威者於樂富站下車，及後約十多名警員於電梯口迎面下來展追捕，跑近100米後捉住其中一名口罩人士，數名手持警棍警員高呼「「走啊啦！走啊啦！」，並將男子按倒地面，鎖上手扣，並於其身上搜出雨傘。期間有在場人士大叫「警察唔好打人啊！」。警察脫下被捕男子口罩，並將其帶到巴士站，並帶上警車，沿路有市民指罵警員。 另外，帶走被捕男子時有警員一度與記者推撞對罵，亦有警員向記者表示，「唔該幫我影一影，佢無受傷架！」 荔景站月台守侯 帶走車上三人 上午9時半，有六七名軍裝警員以及兩名防暴警察在荔景站月台駐守，並進入剛抵達荔景，往荃灣方向的列車上捉拿三名懷疑示威者，並聲稱會對其中一名立即作出拘捕；及後被拘捕人士全部被帶入站內一個有約十名防暴警員的房間，四名手執長盾在門口駐守，相信是警方安排的臨時駐守點。有警員表示，其中一人涉嫌於油麻地站刑事毀壞。

網民今發三罷行動 早上堵塞鐵路

有網民今日發起三罷行動，即罷工罷課罷市，早上有人於各地鐵車廂發起「港鐵超合作運動」，有防暴警員早上於車站持盾戒備，截查黑衣人士；及後有示威者於路軌扔雜物堵圖阻車門，以堵塞鐵路，又有示威者以背包阻擋車門關上。

