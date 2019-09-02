【西貢謀殺案】21歲女倒斃床上有瘀痕　同住父母道士四人被扣查

西貢龍尾村今早發生命案，一名21歲女子被發現離奇倒斃屋內，由於死因未明，警方一直封鎖單位進行調查，至晚上7時，調查案件探員以黑布蒙頭及扣上手鐐拘捕兩男兩女及撿走一些證物，包括一支貼有疑似靈符的木條，女死者死因有可疑，須剖屍確定死因，屍體稍後被移走。至晚上８時許，警方將案件改列為謀殺案處理。

現場為酉貢龍尾村路龍尾村一幢三層高村屋，街坊稱，上址由兩戶人家居住，姓吳一家三口佔用地下及一樓，二樓則住有一對姓張男女，現場單位貼滿疑似靈符物品。事發今早7時35分，50歲吳姓男子報稱入房間喚醒21歲女兒時，發現她全無知覺，於是報警，警方和救護人員接報到場後，由救護員檢驗證實死亡。

女死者有學習障礙 面手腳有傷

現場消息稱，女死者身上有輕微傷痕，但生前無病痛，死因未明，警方人員的調查工作至晚上仍未完成，在單位內蒐證，現場消息指，警方在單位內拘捕兩男兩女及檢走一些證物，包括衣物及一支貼有疑似靈符的木條。

據了解，死者有學習障礙，與年約50歲的父母居住地下及一樓單位，死者臉、手和腳有瘀傷。二樓則由一名道士及其契女同住，據悉他們為朋友關係，由於四人口供有疑，而女死者死因可疑，懷疑有人隱瞞事件，警方將他們拘捕作進一步調查。

警方在單位內拘捕兩男兩女

警員檢走證物