【太子車廂衝突．直播】示威者站外獻花變佔彌敦道　防暴警舉橙旗

8.31太子站發生防暴、速龍進入列車打示威者事件，警方拘捕63人，事件導致多人受傷。8.31事件中今日有16人被控暴動。有網民今日（2日）晚上發起太子站獻花示威活動。 【2230】示威者退至太子道西，為數約50人並戴有裝備，其間以垃圾桶設簡單路障。現時示威者及警察防線相距百米。港鐵職員表示要關上太子站三個出口。 【2226】防暴警清走欄杆，速龍小隊亦到場。警方發出最後警告，命令聚集人士離開，否則會短時間內以武力清場。 【2222】旺角警署再有防暴警走出正門，並在水馬陣內戒備。大輛警車經彌敦道駛至旺角警署外，大批防暴警下車，有防暴警手持胡椒噴劑及長槍。示威者立即撤離。

【2221】大埔富善邨早前曾有防暴警出動及舉藍旗，警方離開後有市民聚集，有市民大叫﹕「太子加油」。

【2216】警方舉橙旗。要求示威者立即停止堵路行為。

【2211】示威者後退至太子道西及彌敦道交界，並拆下欄製作路障佔據彌敦道。示威者中有人身穿校服。有私家車繞路離開。

【2205】示威者佔據旺角警署對開一段太子道西。防暴警不斷警告示威者停止使用鐳射光，要求他們經不同方法散開，否則會使用適當武力驅散，但現場示威者未有作出理會。

【2201】有警員在警署天台視察。有防暴警員在二樓位置持長盾作廣播，呼籲在場示威者離開及立即停止使用鐳射筆，示威者已觸犯襲警罪行，警方會作出武力驅散。警署外防暴警推進至水馬閘鐵閘，在場示威者起哄。防暴警分別在高處及門口位置舉藍旗。

【2145】示威者向警署射鐳射光，有數名防暴警員走出旺角警署正門及架設盾牌陣。有示威者以大光燈照向警署，防暴警同樣反照示威者。

【2142】有示威者向旺角警署掟雞蛋。現場有天拿水味。警署外有水馬，未有警員出外戒備，但警署內有防暴警員上裝備。

防暴警戒備。(徐嘉蒓攝)

【2121】太子站內未見任何職員。示威者在旺角警署及太子站出口聚集，大部分人有戴口罩。

【2103】晚上9時03分，大批示威者在太子站外不斷大叫口號，然後有示威者走入站的出入口內，以噴漆遮上閉路電視，示威者築起傘陣遮擋。現場有近百人包圍太子站近旺角警署的出入口。

示威者包圍旺角警署及太子站出口。(王譯揚攝)

8.31太子站發生防暴警、速龍小隊衝入列車向示威者揮棍出招事件，導致多人受傷，太子站翌日封站，不少人到太子站出口閘外擺放鮮花，以紀念受傷人士。網上流傳當日有人死亡，醫管局今日澄清8.31當日共46人，當中並無死亡個案。

添馬公園今午舉行罷工集會，及至傍晚有示威者在特首辦與警方發生輕微衝突，警方舉紅旗及出胡椒噴劑。雙方僵持近兩小時後，示威者陸續離開，並表示前往太子站獻花。通訊群組telegram亦有行動，指晚上9時在太子站獻花，以還示威者公道。

晚上9時03分，大批示威者在太子站外不斷大叫口號，然後有示威者走入站內，以噴漆遮上閉路電視，示威者築起傘陣遮擋。