【太子車廂衝突．直播】防暴警旺角警署外噴椒放催淚煙拘捕多人

8.31太子站發生防暴、速龍進入列車打示威者事件，警方拘捕63人，事件導致多人受傷。8.31事件中今日有16人被控暴動。有網民今日（2日）晚上發起太子站獻花示威活動，結果演變成佔領彌敦道、警民衝突，警方噴胡椒噴霧、放催淚彈，有人頭部中警棍披血，多人被捕。 【2358】現場一名女急救員懷疑吸入過量催淚氣體不適，坐於地上，呼吸困難，受驚飲泣，有兩名急救員在場協助，並詢問在場記者「有冇水呀唔該？」兩人指，事發時警員追捕示威者，懷疑混亂中錯認該女急救員為示威者，將其按於地上，她未及戴上「豬咀」，導致吸入催淚氣體。 【2352】大批防暴警集結在彌敦道近旺角善署外，有防暴警配備長槍。有人不斷大叫﹕「人多蝦人少，你哋個良心去咗邊，你哋係人呀！」 【2345】旺角警署外，防暴警出紅旗。在場市民要求警員冷靜，有情緒激動戴口罩便衣警以警棍指向市民大叫﹕「再嘈就拉人，就係你哋搞亂香港！」

【2342】一名女子臥床被送上救護車。另外一名記者中胡椒噴劑受傷。有防暴警要求在車站上蓋記者落地，其間以「黑記」字眼指罵記者。

【2336】該名被指疑似公安的男子被防暴警包圍在通菜街酒店門外大閘，其眼部有瘀血，他曾嘗試反抗，被十多名防暴警按住及帶入警署。

【2334】大批防暴警及速龍小隊包圍旺角警署。

【2331】大批速龍小隊衝出，在旺角警署門外進行清場。

【2328】旺角警署外，防暴警員施放催淚煙。女示威者被男警押入警署內。旺角警署後門的防暴警員亦退入警署內。

【2327】旺角警署外，有防暴警使用胡椒噴劑，並制服一名女示威者。有防暴警不斷舉盾、揮棍阻止示威者及記者靠近。

【2321】旺角警署後方有大批防暴警掩至，並拘捕多人，有人被制服在地上。有警員退回警署內。現場指，剛才有一名疑似內地男子出現旺角警署外，並叫﹕「香港是中國的。」有示威者懷疑他是公安，其後引發衝突，警方到場作拘捕。

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【2318】警方再度廣播，警告在太子道西聚集的人士立即離開，現場示威者鼓躁。

【2314】大批沒有裝備的示威者在彌敦道、太子道西交界聚集。早前被警制服致頭破流血的白衣青年被警方帶上警車。

【2310】彌敦道的市民大為鼓譟，防暴警不斷後退，有市民大叫﹕「黑警你執返個良心啦！」有女警叫不要阻礙警員執行職務。防暴警登上警車離開。

【2300】彌敦道及界限街交界，有白衣男子隔街大叫問前方十多名警員是否掉了東西，是否跌了良心，警員回應稱他們的良在在，然後大批防暴警員在馬路狂奔，並在馬路將他制服，男子頭部後方有血，他大叫﹕「係咪使用過份武力！」並指警員用警棍。另外，旺角警署外近龍津美食亦有人因指罵警員，而被防暴警制服。

【2256】太子早前有警員拘捕一男一女，引起在場人士不滿，行人路上有大批市民圍觀。有警車準備離開。

【2248】大埔富善邨樓上有居民懷疑放炮仗，現場傳出幾下「啪」的巨響，聚集市民憤怒指罵大廈。市民打開雨傘以防被擊中，有人以鐳射光射向懷疑放炮仗單位。大廈對開地面發現懷疑炮仗殘骸。

【2241】塘尾道示威者表示散去，叫大家換走裝備，他們陸續四散。彌敦道交通回復正常。至於大埔富善邨空地聚集的街坊，表示會叫口號至10時45分便散去。

【2238】有示威者退至塘尾道路口，為數約30至40人。彌敦道的防暴及速龍不斷向尖沙咀方向前進，並沿路清路障。

【2236】在太子道西的速龍後退，而彌敦道近弼街的防暴警員在馬路戒備，現場交通堵塞。

【2233】大批防暴警員衝向示威者方向，示威者立即急退。有速龍小隊追捕時大叫﹕「向個度呀暴徒！」一批速龍身處太子道西及荔枝角道交界，另一批位於彌敦道近始創中心。

【2230】示威者退至太子道西，為數約50人並戴有裝備，其間以垃圾桶設簡單路障。現時示威者及警察防線相距百米。港鐵職員表示要關上太子站三個出口。

【2226】防暴警清走欄杆，速龍小隊亦到場。警方發出最後警告，命令聚集人士離開，否則會短時間內以武力清場。

【2222】旺角警署再有防暴警走出正門，並在水馬陣內戒備。大輛警車經彌敦道駛至旺角警署外，大批防暴警下車，有防暴警手持胡椒噴劑及長槍。示威者立即撤離。

【2221】大埔富善邨早前曾有防暴警出動及舉藍旗，警方離開後有市民聚集，有市民大叫﹕「太子加油」。

【2216】警方舉橙旗。要求示威者立即停止堵路行為。

【2211】示威者後退至太子道西及彌敦道交界，並拆下欄製作路障佔據彌敦道。示威者中有人身穿校服。有私家車繞路離開。

【2205】示威者佔據旺角警署對開一段太子道西。防暴警不斷警告示威者停止使用鐳射光，要求他們經不同方法散開，否則會使用適當武力驅散，但現場示威者未有作出理會。

【2201】有警員在警署天台視察。有防暴警員在二樓位置持長盾作廣播，呼籲在場示威者離開及立即停止使用鐳射筆，示威者已觸犯襲警罪行，警方會作出武力驅散。警署外防暴警推進至水馬閘鐵閘，在場示威者起哄。防暴警分別在高處及門口位置舉藍旗。

【2145】示威者向警署射鐳射光，有數名防暴警員走出旺角警署正門及架設盾牌陣。有示威者以大光燈照向警署，防暴警同樣反照示威者。

【2142】有示威者向旺角警署掟雞蛋。現場有天拿水味。警署外有水馬，未有警員出外戒備，但警署內有防暴警員上裝備。

防暴警戒備。(徐嘉蒓攝)

【2121】太子站內未見任何職員。示威者在旺角警署及太子站出口聚集，大部分人有戴口罩。

【2103】晚上9時03分，大批示威者在太子站外不斷大叫口號，然後有示威者走入站的出入口內，以噴漆遮上閉路電視，示威者築起傘陣遮擋。現場有近百人包圍太子站近旺角警署的出入口。

示威者包圍旺角警署及太子站出口。(王譯揚攝)

8.31太子站發生防暴警、速龍小隊衝入列車向示威者揮棍出招事件，導致多人受傷，太子站翌日封站，不少人到太子站出口閘外擺放鮮花，以紀念受傷人士。網上流傳當日有人死亡，醫管局今日澄清8.31當日共46人，當中並無死亡個案。

添馬公園今午舉行罷工集會，及至傍晚有示威者在特首辦與警方發生輕微衝突，警方舉紅旗及出胡椒噴劑。雙方僵持近兩小時後，示威者陸續離開，並表示前往太子站獻花。通訊群組telegram亦有行動，指晚上9時在太子站獻花，以還示威者公道。

晚上9時03分，大批示威者在太子站外不斷大叫口號，然後有示威者走入站內，以噴漆遮上閉路電視，示威者築起傘陣遮擋。