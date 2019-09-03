【警方記者會．直播】旺角衝突拘多人　方仲賢被捕　警方見記者

罷工集會過後，示威者曾包圍特首辦，接著旺角昨夜爆發連場衝突，有示威者發起太子站外獻花活動，結果演變為包圍旺角警署指罵，有示威者向警署掟蛋及用鐳射光照射，在警方紅旗下更堵塞彌敦道，防暴警、速龍清場後多人被捕，而浸會大學學生會方仲賢亦涉嫌盜竊被捕。警方今日舉行例行記者會，料會交代上述事件。 出席記者會的人士包括警察公共關係科總警司謝振中、旺角警區指揮官韋能治、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥。

【1615】警察公共關係科總警司謝振中表示，昨日開學日有示威者發起不合作運動，影響市民返工返學，備受困擾，示威在港鐵站內用傘、背包或身體阻擋車門關閉，又有人按動車廂緊急掣，使至車門無法關閉，示威者阻礙列車運作危害列車安全，亦涉嫌違法庭禁制令，在警方與港鐵合作下作出拘捕行動，希望市民反思不合作運動真實意義，表達訴求只是幌子，行為是違法擾民。

謝又表示，昨晚旺角警署再被包圍、照鐳射光、投雜物及腐蝕性液體、用鐵欄設路障，警方採用相應武力驅散，謝指出，在混亂情況下，警方難以分辦記者或示威者，現場有不少人都穿上反光衣，「佢哋身份係咪真係記者呢？」謝又稱，警方過往曾撿獲假記者證，而記協亦曾報案稱撿獲假記者證，「乜嘢人立心不良，假冒記者到暴力示威現場，佢哋擔當乜野角色？」

謝指過往與記者合作有默契，記者不會阻警務工作進行，認為專業記者不會影響警方行動，而攝影記者協會上月曾出指引，切勿置身警方與示威者之間、不要成為示威者掩護物、及警方的射擊範圍之內。不過，昨晚警方作出拘捕期間，被超過十個人圍住，有人襲擊警員，由於警方不知道是否有人想搶犯，因此噴射胡椒噴霧應付，批評有人以記者作掩護襲擊警員。

謝奉勸記者切勿零距離站在警員附近，如記者站在警方和示威者之間，亦難以分辦，提醒記傳保護自己，切勿阻礙警方行動，同時識別身邊人，以免有人冒記者採取別有用心的行為，如採訪時發現假記者可聯絡傳媒聯絡隊，以查看記者證，及邀請離開採訪範圍。