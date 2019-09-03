【警方記者會】方仲賢被指盜竊　警稱予機會解釋　已無條件獲釋

浸會大學學生會會長方仲賢繼上月因購買「鐳射筆」，以涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕拒保候查後，今日凌晨於太子被指因涉嫌「盜竊」再次被警方拘捕。警方今日在例行記者會上表示，方仲賢當時身上藏有他人財物，警方已給予機會解釋，帶署調查後今日下午無條件獲釋。

旺角警區指揮官韋能治表示，警方昨晚在太子截獲方仲賢，發現其身上有他人財物，警方當時已給予機會讓他解釋但無果，因此將方帶返警署作進一步調查，警方經調查後，已找到銀包的物主，而方亦於今日下午無條件獲釋。

今日凌晨，防暴警察在弼街及荔枝角道一帶，制服及帶走多人，當中浸大學生會會長方仲賢在基榮小學對開被截停，蹲於地上受查，其後涉嫌「盜竊」被捕。方母接受傳媒訪問時指，兒子身上藏有他人財物，只是早前拾獲他人遺失的銀包，已經聯絡物主，雙方更以電郵確認，可作證明，詎料卻被警方拘捕。

方上月6日曾因買「鐳射筆」被捕

方仲賢被捕後，浸大編委會曾出示對話截圖，證明方仲賢已相約物主交還失物，又引述物主表示同意方仲賢暫時保管財物，不理解警方舉動。

而浸大校長錢大康今日向全體師生發電郵，稱校方十分關注事件，強調據校方所知，方仲賢只是代為保管失物，並已告之失主會歸還。錢稱一直與警方保持聯繫並提供相關資料，敦促警方盡快釋放方。錢又說，校方將繼續跟進事件，並協助方及其家人。

自反修例風波至今，方仲賢已經第二次被警方拘捕，上月6日，方在深水埗購買雷射筆時，以涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，其後方拒保獲釋，事件觸發當晚大批示威者包圍深水埗警署，要求警方作出解釋及放人。