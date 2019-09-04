賊人樂富卸貨區疑偷超市貨品　租GOGOVAN運贓物遭醒目司機揭發

被捕人將部份貨物放在客貨車上。(陳永武攝)

凌晨3時許，警方接獲一名GOGOVAN客貨車司機報案，指懷疑其客人正在進行偷竊貨物。警方接報到場，拘捕一名年約30餘歲男子，涉嫌「盜竊」，將其帶署扣查。

涉事的客貨車司機徐先生(20餘歲)向記者透露，事發前他接到柯打，前往深水埗黃竹街與福華街交界，接一名男子前往旺角提取貨物，運輸費用連同通宵附加費，約200元。徐於是駕車前往，接載該名該名召喚貨車男子。惟當車輛前往旺角之際，該男子突然要求改為前往樂富，徐先生於是跟客人要求，轉到樂富廣場地下的卸貨區。

該名男子抵達後，隨即走入卸貨區內，搬走幾箱食油，而他此時覺得有可疑，因該名提貨男子竟穿拖鞋；而提貨的地點又一時一樣；加上在上址卸貨區提貨，於理不合，於是暗中致電報案，並依從報案中心要求盡可能拖延，直至警員抵達。徐心生一計，指貨車有小故障需要即時修理，著疑人不用急著搬貨。警員隨後抵達，經初步調查後，懷疑該名客人偷取暫時擺在上址的貨物，於是作出拘捕。

據悉，上址貨物屬一間超級市場所有，疑因凌晨時份，運貨工人將貨物放在卸貨區的升降機門外，待超市職員早上開工時才將貨物搬上店內。不排除有人早已計劃偷竊貨物，暗中了解不同超市貨物的暫存位置；而樂富的卸貨區因「無遮無掩」自由出入，故臨時揀選較易落手的地方作案，惟被醒目司機識破。