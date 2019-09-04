【西貢謀殺】21歲女疑遭虐殺　警方今早重組案情

周一（2日）西貢龍尾村一名21歲女子被發現離奇倒斃屋內，死者面手腳有傷，初步調查發現有人懷疑曾以手、膠拍及拖鞋襲擊死者，警方當日拘捕其父母，以及一名同住的道士和其女徒弟，均涉嫌「謀殺」被捕，正被扣留調查。今（4日）早上9時許，十多名警員返回現場，準備將疑犯押回案發現場重組案情，現場消息指，警方會先將涉案道士押到現場。

（香港01記者攝） 至早上9時45分，其中一名疑犯黑布蒙頭，腰間鎖上鐵鏈，由探員押至現場。其間，警員與男疑犯曾於村屋花園位置停留，其後再進入單位內，逗留約半小時後離開，並將疑犯帶到距離單位約50米的垃圾站。警員用攝錄機拍下整個過程。而另一批探員，再到村屋天台調查。 現場消息指，今日被押抵現場為男道士。其後警方將假人搬到單位內，相信用作示範案發經過。

死者屍體又仵工抬走。

21歲女子倒斃屋內 警拘四男女 包括死者父母

事發在周一（2日），西貢龍尾村一名21歲女子被發現離奇倒斃一間「靈符」的屋內，女死者有學習障礙，她面手腳有傷，警方經調查後屋內四人全涉謀殺被捕。初步調查顯示，該名姓吳（50歲）父親、其姓吳（52歲）妻子、其姓張（49歲）男性朋友及其姓張（29歲）女性朋友，懷疑曾以手、膠拍及拖鞋襲擊死者，四人均涉嫌「謀殺」被捕，正被扣留調查。警方在案發現場檢獲一雙拖鞋及三塊膠拍，懷疑與案有關，稍後將驗屍確定死因，黃大仙警區刑事部正調查案件。

一年輕女行為古怪 近日露岀手腳有瘀傷​

有街坊指，女死者與家人行為古怪，不時換私家車及車牌，上車前會「檻火盆」。又有人指，曾目擊一名年輕女子，疑為死者，在泊車位附近狂飲溪水。另外，該名年輕女子頭髮越剪越短，猶如「剷青」。而她又經常穿長袖衫褲，惟近日露岀手腳有瘀傷。