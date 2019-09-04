【警方記者會‧直播】青年太子站被警壓暈　O記指涉塗鴉及衝立會

昨日(3日)罷工罷課集會後，示威者前往旺角、黃大仙等地方進行快閃示威。示威者向旺角警署擲雜物，警方在無警示下發射布袋彈，有人腳中彈受傷；而在黃大仙，示威者快閃衝出龍翔道，防暴警趕至欲捉人，示威者登上一輛往藍田方向的巴士，當駛至九龍灣站時，多輛衝鋒車前後包抄巴士，防暴警上車截查巴士上的人，並要求出示身份證，大批附近居民趕至巴士站支援，警方於巴士上搜查了近3小時後，最終拘捕了至少33人。 警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷，今日（4日）下午將會見傳媒。

警察公共關係科總警司謝振中表示，警按照警隊條例搜查巴士。（孔繁栩攝）

警方記者會文字更新：

【1650】江永祥指為何當時不讓自稱急救員進行急救，江稱熱心市民有救護經驗，但警方於當時未能確認其專業。江又指警員有基本急救常職，他自己亦曾受過基本急救，「當時你話昏迷係咪去到真係脈搏停止咗？其實係兩樣嘢嚟」，江又指警方召喚救護車於15分鐘內到場，警方會顧及其真正安全及安危。

被問太子站警員為何於事主一度昏迷，仍會作出拖拉等有機會傷害事主的行為，江又指當時現場有幾十個至上百人士包圍約10名警員同事，回看近月太多情況下，於警方作出拘捕時有人搶犯，警方按事主傷勢及安全已作盡量考慮及平衡，稱非無視當事人的傷勢，而是按多因素考慮將被捕人士帶去安全地方。江又稱可能大家於片段見到事主有昏迷情況，但江指事主上救護車後可以清晰回答救護員的問題，包括個人資料及身體狀況等，與斷頸等嚴重情況不太吻合，醫管局指傷者現時情況穩定。

【1640】昨晚太子站內有男子懷疑遭警方拘捕後一度失去意識，李桂華表示，晚上約11時，有人看到該名男子戴著頭盔、眼罩、護甲，塗鴉八達通售票機，有人報警，警方上前拘捕。李桂華指，當時他想逃脫，警方利用適當武力制止，「同平時大家見到一樣」，將他壓下、鎖上手扣。李引述警員所講，當時有自稱救護人員稱可以上前幫忙檢查，當時同事容許救護員上前，同事清楚聽到被捕人士回答，「有意識、有回答」，離開上白車時亦清醒、有對答。警方搜身時發現他有丫叉、彈珠、警棍、懷疑煙霧彈，其後警方發現原來他正被O記通緝，與7月1日進入立法會案件有關，兩案會一併處理。

江永祥指，港鐵職員看到被捕男子噴漆，警方到場後亦見到男子仍然使用噴漆，「相信佢並唔係無辜」。江永祥稱，當時對方嘗試逃走，警方使用適當武力並將他拘捕，拘捕後「訓咗喺地下」，警方通知消防救護安排，過程有自稱救護人員要求上前協助，江表示「其實我哋處於困難位置」，因警方要考慮被捕人士保安問題，亦無從證實對方的專業資格，即使能查核，救治時令傷勢有進展或意外發生，警方很關注責任問題屬誰，警方一般會堅持叫救護車，而大部分警方同事接受過醫護訓練，現場可進行治療。

拘捕後，現場有數十名人士包圍警方，考慮到保安問題，希望將他帶到安全、室內環境，等候救護人員到場，有自稱救護人員建議解開手扣，但保安問題不能「貿貿然」解開手扣，救護到場後警方應要求解開手扣，之後將傷者送往醫院救治。傷者在救護車上能清楚交代自己基本資料，根據醫管局資料，現時傷者情況穩定，與「斷頸、嚴重傷勢」不吻合。

李桂華指，警方有1800多人被起底，其中有71名是警員子女，亦涉及襲擊、綁架等言論，警方除了會調查，亦會派適當保護，任何保護與對方職業、背景無任何關係。

【1635】東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷表示，昨晚約8時45分，有約40名示威者於旺角站乘港鐵到黃大仙站，有示威者破壞地鐵站設施包括閉路電視，其後又用雜物堵塞龍翔道西行線，及後登上前往觀塘的巴士，意圖進一步進行破壞。警方於晚上9時許，接獲有熱心人士報案，警方隨即派員前往截停巴士進行調查，於九龍灣地鐵站對出截停巴士，當時有十多名疑似示威者人士見到警員，即落車逃走，警方追截疑犯及控制巴士，於200米外截停一名疑犯，搜出護甲及鐳射槍等。另外巴士上有數十名人士，警方於初步調查後，短時間內讓11名市民離開，而由於地方狹窄，警擔心疑犯身上有攻擊性武器及有機會銷毀證物，警方基於安全考慮，要求疑犯短時間舉起雙手，不存在坊間流傳警方要求疑犯長時間舉起雙手。行動中警方拘捕33人，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，近日示威中警方發現攻擊性武器，據《公安條例》第33條在公眾地方管有攻擊性武器解釋中，被歸為攻擊性武器有三類，包括製造以作傷害人的武器、經改裝成傷人武器的物品，及管有者有意圖用作傷人的武器。

其中昨晚用作攻擊旺角警署的彈叉，除襲擊、射擊沒有其他用途，被歸為第一類；另外有示威者使用大型彈叉，數名人士以通常用作運動、治療用的大橡筋，經改裝方便用作彈射投擲物，即符合第二類。李桂華指藏有有關武器最高刑罰為監禁三年，呼籲參與活動的人士切勿攜帶。

【1620】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，警方昨日拘35人，包括30男5女，年齡介乎14至39歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、公眾地方擾亂秩序行為及刑事毀壞。由6月至今，警方共拘1183人。另外江指警方昨日共發射7發布袋彈。昨晚約8時，有約100名示威者於旺角警署外集結，於太子道西及彌敦道交界堵路及掘磚，有人向警署投擲雞蛋、磚頭、石頭等，又用鐳射光線照射警員及用彈叉射彈珠。警方多次警告無效後進行驅散行動，警方被包圍3小時內，於警署正門先後發射7發布袋彈。江指武器為低殺傷力，目的是令暴力人士中彈後感受痛楚，從而停止攻擊後離開。示威者於9月4日凌晨2時許散去。

江永祥指有網上留言及報導指警方於無警告下發射布袋彈，江稱根據指引，同事會因應現場環境及受到的威脅程度而使用適當武力，於達到目的後會停止，及於盡可能、可行的情況下作警告，但江永祥指，近月的暴力事件，暴力示威者於一瞬間就向警員展開攻擊，因此於危急下警員可能於無警告下使用相關武力，並無違反武力使用指引。

【1610】警察公共關係科總警司謝振中表示，昨日在添馬公園有人用雜物堵路，有示威者用雷射槍射向警務人員，示威者於金鐘一帶擾攘後，晚上8時許，乘坐港鐵往旺角警署外聚集，有示威者噴滅火筒、擾亂公眾秩序、用木板堵路等，又向警員照鐳射光、用磚塊及彈叉發射鋼珠，構成安全威脅。

謝振中稱，有報道指一批示威者由旺角轉到其他地方進行破壞，至晚上9時許，示威者乘坐港鐵到黃大仙龍翔道，於站內破壞設施，阻塞龍翔道交通，有示威者其後登上開往藍田巴士，警方得知有違法示威者登上巴士，於是在九龍灣觀塘道截停巴士並進行調查。謝振中強調，按照警隊條例，警方於任何交通工具上，有合理懷疑任何人已經、即將或意圖犯任何罪行，或發現可疑，警方有權截停調查，期間警方有要求傳媒離開車廂。

謝振中表示，昨晚於是九龍灣執行職務時，同事有不斷向在場記者稱：「唔該，請記者離開」。謝振中指，被截停的交通工具被視為罪案現場，並不適合採訪，警方需於現場搜證，避免有人干預證物，過程涉及相關人士私隱，警方慣常於現場設立封鎖線，有需要時警方會繼續使用此方法處理。謝振中又指，留意到現場有傳媒直播，警方要考慮被捕人士會否向在逃人士「通風報信」，任何人阻礙警方執行職務會干犯相關法例，強調關注新聞自由，亦關注前線新聞工作人員安全。

謝振中續指，警方驅散時會用相應武力，記者走到警方及示威者之間會有危險，前晚旺角警署外，警方拘捕一名女子後遭大群人士圍著，並施以拳打，其他同事需要驅散，向相關人士作出適當的武力，謝振中提醒，任何人於任何目的不應緊貼或觸碰警務人員，前線新聞人員應與警方保持適當距離。