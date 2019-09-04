【警方記者會】被指掩嘴阻被捕人講資料　警方：片段或成證據

反修例爭議引發連場示威衝突，警方行動至今拘捕1183人，近日於衝突拘捕行動期間，出現警員疑阻礙被捕人講出個人資料情況，包括昨晚九龍灣警截停巴士搜捕，被捕被帶上警車時在場警員不斷發出聲響，另外有傳媒片段拍得於9月2日太子衝突一名被警員制服的少女被警員掩口。 有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今日於警方記者會中指，警方於檢控時如發現事主被捕時曾講過姓名及身份證等資料，警方會將片段用作證據以呈堂等，「對佢係咪最大好處，咁嘅情況下講哂個人資料畀人聽，係咪一個適合嘅環境？」李又指無法例禁止事主這樣做，而對事主是否有權，李指「佢自己選擇」。

昨晚（3日）警方截停及登上一輛巴士搜捕示威者。（資料圖片）

當有被帶走人士上警車時，在場的警員不斷發出聲響。（資料圖片）

一名女警用揚聲器表示「呢啲係個人資料嚟嘅，唔應該喺公眾地方透露嘅」，其後又用揚聲器發出響聲。（資料圖片）

昨九龍灣截巴士拘33人 被捕人下車時警發響聲

昨日（3日）跨界別人士於金鐘添馬公園舉行罷工集會過後，有示威者先後到旺角及黃大仙抗議，至晚上有示威者於黃大仙乘巴士離開，途經九龍灣時被三輛衝鋒車截停，警員登車搜查並拘捕33人涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器。

昨晚巴士上多名人士手上被綁上索帶，其後陸續被帶上警車，在場社工以揚聲器呼籲人士高叫自己的名字及電話，但其後當有被帶走人士上警車時，在場的警員不斷發出聲響，包括有持揚聲器的女警指「小心地滑呀，地下有水氹」及有警員高叫「一路好走」，有在場社工表示警方不要阻礙被帶走人士講出自己資料，在場女警表示「呢啲係個人資料嚟嘅，唔應該喺公眾地方透露嘅」，其後又用揚聲器發出響聲，在場人士高叫「佢哋有權講㗎」。

李桂華：如講過資料片段會用作證據

於今日警方記者會中，有記者問到傳媒片段拍得於9月2日太子一名被警員制服的短褲少女，於講出姓名及身份證時被警員掩口，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指無留意有關案件因此不評論個案，但指現時常見情況，於有人士被捕後即有人向其詢問姓名及身份證等個人資料，李桂華指於檢控時如發現事主被捕時曾講過姓名及身份證等資料，警方會將片段用作證據以呈堂等，「對佢係咪最大好處，咁嘅情況下講哂個人資料畀人聽，係咪一個適合嘅環境？」李又指無法例禁止事主這樣做，而對事主是否有權，李指「佢自己選擇」。

攻擊性武器分三類

另外近日示威中警方發現不同攻擊性武器，李桂華表示據《公安條例》第33條在公眾地方管有攻擊性武器解釋中，被歸為攻擊性武器有三類，包括製造以作傷害人的武器、經改裝成傷人武器的物品，及管有者有意圖用作傷人的武器。

其中用作攻擊旺角警署的彈叉，除襲擊、射擊沒有其他用途，被歸為第一類；另外有示威者使用大型彈叉，數名人士以通常用作運動、治療用的大橡筋，經改裝方便用作彈射投擲物，即符合第二類。李桂華指藏有有關武器最高刑罰為監禁三年，呼籲參與活動的人士切勿攜帶。