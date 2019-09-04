【警方記者會】警首截巴士捕示威者　警：市民報案有合理懷疑截停

昨晚（3日）金鐘添馬公園罷工罷課集會結束後，有示威者轉到旺角包圍警署及到黃大仙堵路，部分示威者乘坐往藍田方向的巴士，其後遭警方截查拘捕。警方今日於例行記者會表示，昨晚示威者登上前往觀塘巴士，其後接獲報案，警方隨即派員前往截停巴士，並登上巴士進行調查，行動中，33人涉嫌「非法集結」、「藏有攻擊性武器」被拘捕。是次為警方首次登巴士拘捕示威者，謝振中強調，按照警隊條例，警方於任何交通工具上，有合理懷疑任何人已經、即將或意圖犯任何罪行，或發現可疑，警方有權截停調查。昨晚警方將所有記者趕離巴士，警方指被截停交通工具視為罪案現場，並不適合採訪，警方需於現場搜證，警方設立封鎖線是慣常做法。

警方登上巴士拘捕懷疑示威者。（香港01記者攝）

警：熱心人士報案 警方隨即前往截停

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷表示，昨晚約8時45分，有約40名示威者於旺角站乘港鐵到黃大仙站，有示威者破壞地鐵站設施包括閉路電視，其後又用雜物堵塞龍翔道西行線，及登上前往觀塘巴士，意圖進一步進行破壞，於晚上9時許有熱心人士報案，警方隨即派員前往截停巴士進行調查，於九龍灣地鐵站對出截停巴士，當時有十多名疑似示威者人士見到警員，即落車逃走，警方追截疑犯及控制巴士，於200米外截停一名疑犯，搜出護甲及鐳射槍等。

警可截停任何交通工具調查

警方表示，經初步調查後，短時間內讓11名市民離開，但由於地方狹窄，警擔心疑犯身上有攻擊性武器及有機會銷毀證物，警方基於安全考慮，警方要求疑犯短時間舉起雙手，不存在坊間流傳警方要求疑犯長時間舉起雙手。

謝振中稱，警方得知有違法示威者登上巴士，於是在九龍灣觀塘道截停巴士並進行調查。謝振中強調，按照警隊條例，警方於任何交通工具上，有合理懷疑任何人已經、即將或意圖犯任何罪行，或發現可疑，警方有權截停調查。

罪案現場不適合採訪

謝振中指，昨晚警方有要求傳媒離開車廂，警方有不斷禮貌說「唔該，請記者離開」。謝振中指，被截停交通工具視為罪案現場，並不適合採訪，警方需於現場搜證，避免有人干預證物，過程涉及相關人士私隱，警方慣常設立封鎖線，有需要警方會繼續使用此方法處理。謝振中又指，留意到現場有傳媒直播，警方要考慮被捕人士會否向在逃人士「通風報信」，任何人阻礙警方執行職務會干犯相關法例，強調警方關注新聞自由，亦關注前線新聞工作人員安全。

攝影師遭推跌 警：大群人士包圍需驅散

有新聞台攝影師前晚旺角警署外採訪期間疑遭警方推跌，謝振中指，警方驅散時會用相應武力，記者走到警方及示威者之間會有危險。當晚警方拘捕一名女子後遭大群人士包圍，並施以拳打，其他同事需要驅散，因此向相關人士作出適當的武力。謝振中提醒，任何人於任何目的不應緊貼或觸碰警務人員，前線新聞人員應與警方保持適當距離。