【示威現場‧直播】王宗堯太子站外燒衣　防暴警守坑口站

旺角警署外入夜再有市民聚集，晚上8時許有數十名人士於警署外太子道西聚集，有人用鐳射光照射警署外牆，警署有防暴警走出正門視察。有示威者高呼「721唔見人，831打死人」，又有人於太子站外高舉「831黑警恐襲，還我真相」標語，有示威者燃燒雜物，警方一度舉橙旗及持長槍戒備。另外於坑口站有大批名市民聚集高叫口號，防暴警於站內戒備，雙方互相指罵，有警員一度用胡椒噴霧指向市民，站內A出口落閘。 昨晚（5日）太子站B1出口網民自發獻花過後，再有逾百黑衣示威者於旺角警署外聚集，有示威者用鐳射筆照向警署，以雜物堵西洋菜南街及高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，警方出動談判專家，防暴警多度擎槍及舉橙旗，防暴警深夜於旺角一帶進行清場行動。

一名女談判專家在場與示威者對話。（余睿菁攝）

【2315】藝人王宗堯及數名人士於太子站外燒衣，他指燒衣是中國人傳統，有熱心市民帶同香燭等到場，他們會負責將香燭等燒完，又估計明日會有更多人到場燒衣，被問最近兩日警方改以勸籲式與示威者講話，王宗堯指「佢覺得可以說服到我哋，咪親身落嚟同我哋講」。

【2304】坑口站警方再次於B出口舉起藍旗，警告市民馬上離開。有警員手持可發射布袋彈的霰彈槍，及可發射海棉彈的防暴槍。

【2300】女談判專家持續用揚聲器講話，「趁宜家選擇離開呢一頭，返屋企係你哋最好嘅選擇，如果稍後同事作出驅散，你哋有可能因違法而被捕，可能令兩方面受傷，相信你都唔想自己或身邊嘅朋友受傷，你哋應該三思諗一諗，如果你哋被警察拘捕，你哋宜家身邊嘅朋友會唔會伸出援手？」

【2256】坑口站警方於B出口舉起藍旗，指市民有關集結為非法，請即離開否則會作驅散及拘捕。

【2240】坑口站B出口站內位置仍有數十名警員戒備，有市民急腳進入閘口乘搭港鐵。B出口外有過百名市民聚集，部分市民用手機電筒照向警員，警員警告市民不要再照射警方，又用強光電筒照向他們。市民不斷高呼「收隊」，而且有越來越多人聚集。

一名男子將燃燒中雜物置於警署水馬陣。（余睿菁攝）

【2253】旺角警署指揮官韋能治步出警署正門視察，又與駐守警員談話。

【2242】旺角警署門外警員舉藍旗，警告停止使用鐳射光照射警員，行為已構成襲警，市民正參與一場非法集結，警告立即離開。二樓位置防暴警員手持長槍戒備，現場仍有不少市民於警署對面太子道西近西洋菜南街行人路聚集，有人用鐳射筆及手電筒照向警員，又高叫口號等。

【2234】晚上於石籬商場有超過200名市民自發於附近一帶遊行，巡經石蔭商場、寧峰苑等，期間不時高叫口號，包括「五大訴求缺一不可」等。

【2231】大批防暴警員到達坑口站B出口，部分警員手持長盾，有警員一度用胡椒噴霧指向市民，雙方互相指罵。該批防暴警員其後進入站內。有警員向記者表示，不要進入站內。

【2222】坑口站外培成路有防暴警員手持長盾，於行人路上設立防線，現場未見示威者，街坊如常路過。

【2208】港鐵坑口站有大批名市民聚集，高叫口號，數十名防暴裝備的警員於站內戒備。其後站內部分八達通閘機顯示紅色交叉，A出口有港鐵職員落閘，市民被要求離開閘外。有市民不斷踢閘，並指罵警員，另外於B出口則仍然維持正常出入，同樣有大批防暴警員駐守。

【2200】一名女談判專家再次於警署二樓外用揚聲器向聚集人士對話， 「知道你哋今晚嚟係做一啲悼念活動，相信你哋同我哋一樣，希望今晚有一個和平晚上，我都見到你哋情緒好高漲」，又指自己很有誠意與大家對話，希望不要用鐳射光照射她。在場人士聽到其說話後不時報以起哄及噓聲。

【2140】多名示威者於警署外打開雨傘陣，其後一名黑衣戴口罩男子手持一個燃燒中的白色袋狀物，置於警署水馬陣上，警方隨即於樓層位置舉橙旗，及以揚聲器警告停止縱火行為，否則會發射布袋彈或橡膠子彈。多名防暴警員站到水馬陣後方，一名手持長槍的警員站於高台位置戒備。

【2135】一名南亞裔男子於警署門口燃燒紙袋，防暴警一度步出警署，其後關上鐵閘返回署內。

【2130】一輛警車停泊於警署附近彌敦道合盈商業中心對開，有示威者發現後用鐳射光照射及叫罵。