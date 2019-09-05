七人車司機九龍揮舞伸縮棍　衝鋒車追蹤至大埔拉人檢頭盔摺刀

大埔富亨邨晚上出現衝鋒車追截七人車場面。一名男司機涉嫌行車期間揮舞伸縮棍，警方截停男司機後，在車上檢獲一支伸縮棍、一把長約十六厘米的摺刀、頭盔及工具箱等，以涉嫌藏有攻擊性武器將男司機拘捕。多名街坊見狀質疑被捕人是否反修例示威者，圍觀起哄。有區議員引述警方指，男司機在九龍區涉交通事故後亮出伸縮棍，被警方通緝，追至大埔始將他截停。有十數名街坊感到不滿，到大埔警署外聚集，要求警方解釋為何追捕疑犯會追到入富亨邨。

警方在七人車內檢獲頭盔、工具箱。（香港01記者攝）

現場為大埔富亨邨，頌雅路與全安路交界，警方晚上7時35分接報，一名姓曾（36歲）男子駕駛白色七人車期間，有駕駛人士發現曾男駕駛期間懷疑手持一支伸縮棍揮舞。警方到場後於頌雅路截停涉事車輛，並於車上檢獲一支伸縮棍及一把長約十六厘米的摺刀。警方經初步調查，以涉嫌藏有攻擊性武器將曾男拘捕，案件交由大埔警區刑事調查隊第九隊跟進。

警方行動期間，不少大埔街坊目擊，有多輛衝鋒車截停一輛白色七人車，一名穿黑衣的男司機被截查，警方在車尾箱搜出多個頭盔、一個工具箱、一包炭等，男司機之後被警員押上警車帶走。

有圍觀的街坊表示，七人車司機當時被十多名警員包圍，雙手被鎖上手扣，不少街坊都查問警員所為何事，但遭警員大聲呼喝，指不准站在單車徑上，着他們明天看新聞，並警告街坊不要再喧嘩，否則會查身份證，其後有街坊繼續站在單車徑上查看，遭一名職位較高級的警員記錄身份證。

街坊不滿 一度在警署外聚集

大埔富亨區議員任萬全稍後到場了解，任與警員溝通後覆述指，七人車司機在九龍區與另一私家車發生糾紛，期間曾亮出伸縮警棍，警方接報後通緝七人車司機，追捕至大埔曾一度失去蹤影，之後在富亨發現七人車並將他截停，於車內檢獲一支申縮棍。任又表示，有大埔警署高層向他致電，稱不涉不及政治事件，並非追捕示威者。

至晚上10時許，十多名街坊到大埔警署外叫囂，不斷侮辱警員，要求解釋為何追捕疑犯會由九龍追到入富亨邨，警署其後落閘，高層有警員用大光燈照射地面聚集人士。約半小時後，大埔下起毛毛雨，聚集人群亦陸續散去。

鄰居指屬「搵食工具」 質疑警「老屈」

「大埔‧富亨」Facebook專頁有人發帖，稱被捕司機是其鄰居，司機從事地盤工作，從不過問政治，育有三名幼子幼女，其中一名兒子剛出生，日日辛勞工作養活妻兒。發帖人又稱，司機車上放的是地盤工具及棍，屬於「搵食工具」，卻被警方拘捕，質疑「老屈」。