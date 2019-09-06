【包圍寶琳站】休班站長遭襲　兩男涉案被捕　下午法院提堂

反對修訂《逃犯條例》風波持續，周三（4日）晚上有多名市民包圍港鐵寶琳站，要求港鐵交代8.31封站事件，其間有示威者追截休班港鐵站長，要求他交代事件，雙方一度推扯。兩名男子涉嫌襲擊站長被警方拘捕，將於今日下午在觀塘裁判法院提堂。

周三晚上警方接獲報案指，一名51歲姓李男子在港鐵寳琳站內懷疑被人襲擊，案件列「襲擊致造成實際身體傷害」，兩名分別22歲姓何及23歲姓鍾涉案被捕，案件交由東九龍總區反三合會行動組跟進。他們已被落案控告，案件將於今日下午在觀塘裁判法院提堂。據了解，該名遭襲男子為港鐵站長。

其間多名示威者將休班站長逼至牆角，要求他立即交代事件。（資料圖片）

港鐵發聲明原文指，港鐵公司就一名休班職員昨晚在寶琳站遭襲擊受傷，予以強烈譴責。（資料圖片）

市民包圍寶琳站 要求回覆8.31封站事件

周三晚上多名市民包圍港鐵寶琳站，要求港鐵交代8.31封站事件，其間多名示威者在站外眾集及高叫口號。一名女子疑因拍攝大頭照，被在場人士包圍。其間有示威者破壞入閘機，追截休班港鐵站長，要求他交代事件，雙方一度推扯。防暴警員護送站長離開，並在一名身穿涼鞋、格仔衫便服的男子，協助警方在站內「捉人」；至周四凌晨警方進行驅趕行動。