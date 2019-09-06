372278【太子站衝突・直播】港鐵封站　示威者拆閘攻入太子站

今晨約7時，一名身穿黑色T恤、戴上鴨舌帽及口罩的少女，在港鐵太子站的站長室外跪下，聲言絕食，要求港鐵公開8月31日的閉路電視片段，其後再多兩名示威者加入跪地，在場有中學生及長者聲援，示威者則不斷高叫口號。 下午5時許，港鐵宣布太子站暫時關閉，荃灣綫及觀塘綫來回方向列車不停太子站，直至另行通知，站內示威者轉到站外旺角警署外聚集，警方一度舉起藍旗。 【2023】約十名示威者衝入太子站，在場示威者大叫「唔好入」，指會困獸鬥。有進入太子站的示威者毀壞指示牌，然後已離開太子站。 【2015】有示威者試圖拆毀太子站C1出口的鐵閘。

有示威者試圖拆毀太子站C1出口的鐵閘。（魯嘉裕攝）

【2037】一名談判警員透過揚聲器，用溫柔語氣與示威者對話，指示威者用鐳射槍照向警員，希望示威者能儘快離開。

【2030】站於高台上的警員又再將布袋彈槍指向示威者，有示威者用槌子敲擊交通燈，部分零件飛脫，交通燈熄滅。

【2026】有示威者於太子道西行人路上掘磚，又將鐵欄放在太子道西行車路上，有示威者呼籲沒有裝備的人後退。

【2023】約十名示威者衝入太子站，在場示威者大叫「唔好入」，指會困獸鬥。有進入太子站的示威者毀壞指示牌，然後已離開太子站。

【2015】有示威者試圖拆毀太子站C1出口的鐵閘。

【2013】西洋菜南街有示威者築起防線，一輛巴士試圖後退離開，有示威者利用卡板卡在巴士後轆上，令巴士停在西洋菜南街、擋在示威者前。

【2006】多輛巴士由太子道西駛入，惟未能轉入彌敦道，有巴士駛往通菜街離開，部分調頭離開。警方再次舉起藍旗。

【2001】有數名示威者不斷探頭往警署方向視察，示威者用雨傘作掩護，防線再退往彌敦道北行線，有巴士調頭往旺角方向駛離彌敦道

水馬內一名警員手持散彈槍站於高台上。（魯嘉裕攝）

【1957】一名女警以揚聲器表示，有示威者向警署投擲物品，警告示威者立即離開，否則警方會驅散。

【1951】示威者不斷後退防線至彌敦道，彌敦道有大量示威者聚集，來回線行車受阻，有巴士停駛，太子道西三條行車線亦受阻。

【1943】警署二樓位置有警員舉起黑旗，但水馬內警員未見戴上面罩，現場傳出懷疑槍聲。

【1935】警署二樓位置有警員再次舉起藍旗，有示威者撒溪錢。

【1933】太子道西有示威者用雨傘及木板築起防線，其間有示威者投擲物件，警員將散彈槍指向傘陣

【1929】高台上的警員將散彈槍指向示威者，警方舉起橙旗，示意會開槍。

【1922 】水馬外的示威者與水馬內其中一名警員對話，警員表示應該向政府表達訴求，不應這樣對待警方，示威者質疑警方為何要這樣執法，警方回應指太子站一事，是接到指示需要進入站內救人，警員反指818當日很和平，警方沒有出來，「我哋唔想放假咩？我哋唔想休息咩？」示威者表示希望拿到當日CCTV片段，還警方一個清白。

【1916】部分示威者走到水馬前，水馬內防暴警員增至約30名。

【1909】一名警員手持散彈槍站於高台上，不斷被示威者利用鐳射光照射。一名女士手拿十字架展示給警員，警方用強光照向她，她稱：「我都咁大年紀，我死好過佢地死，我隻腳都係之前俾速龍撞低整傷。」

【1905】十多名防暴警員仍然於水馬內戒備。聚集人士眾多，部分人站出彌敦道，彌敦道往旺角方向被堵塞，大量人士於西洋菜南街聚集，行車受阻，太子道西只剩下一條行車線可行車。有人於其中一出口向港鐵標誌噴漆。持續有市民到場獻花。

【1851】警方用揚聲器警告於太子道西聚集的市民立即停止使用鐳射筆，現場人士起哄，途經車輛響咹。救護員再次帶同擔架床進入警署。

【1842】救護員逗留約8分鐘後離開警署，未見有傷者離開。

【1834】有10多名防暴警員於水馬內戒備。有救護員帶同擔架到達，防暴警員開門讓救護員進入。警署簷篷上有警員不斷用大光燈照射示威者，示威者用鐳射光照向警員。

太子港鐵站外有數百名人士聚集。（余睿菁攝）

大量市民到太子站跪地，求港鐵公開8.31車廂衝突CCTV。（邵沛琳攝）

【1827】一名女警開咪警告在場聚集的市民，他們正在進行非法集結，要求盡快離去。示威者未有理會，高呼「黑社會」、「生要見人、死要見屍」口號。

【1821】 現場消息指，該名白衣男子頭破血流，早前曾持刀，後來將刀扔掉，男子與示威者發生毆鬥。警方在場警告市民正進行非法集結。警方接獲報案指，一名男子遭一批人包圍及毆打，他頸部受傷。

【1815】 現場一名身穿白衣的男子遭市民包圍，警署內有數十名防暴警員步出稱「 救人」，該名男子於警方保護下進入警署，有警員手持長槍、胡椒噴霧戒備。警方同時舉起藍旗。

【1805】有身穿黑衣的人士跪在地上要求港鐵公開831CCTV，網上流傳831太子站當日有人離世，今日傳統上為「頭七」，有人上擺放白花、香拜祭及燃點白蠟燭悼念。

【1802】有人呼籲831太子站的目擊者，可以聯絡「星火」。太子站所有出口已關閉。

【1759 】過百人於太子站B1出口聚集，呼叫口號並唱諷刺警察的歌曲。旺角警署的高層位置，有警員監察情況，有人用鐳射光照向警員。太子站關閉後，暫時未見有聚集人士，部分記者未能離開被迫留在站內。

【1735】太子站內示威者已散去，有消防人員接報到場，檢查站內的消防裝置。

【1715】港鐵太子站內廣播，「列車服務暫停，請離開本站。」站內的示威者陸續散去，他們一邊走一邊高呼，「7點半、遮打見」。港鐵宣布，因應太子站內有人群聚集，為確保乘客及員工的安全，太子站暫時關閉，荃灣綫及觀塘綫來回方向列車不停太子站，直至另行通知。乘客如需轉乘荃灣綫或觀塘綫，請在旺角或油麻地站轉車。

【1710】現場大批示威者高呼「7點半、遮打見」,社會及政治組織從業員工會今晚會於遮打花園集會，警方已發出不反對通知書。

【1700】接近放工時間，太子站內越來越示威者聚集。

【1615】一名身穿紅衣的男子不適。

【1547】女途人哭著叫大家小心，示威者也哭著回應。

【1520】外國記者報導太子站情況，全場安靜予外媒，再叫英文口號。

【1515】站內便利店、護膚品店陸續拉閘關門。



【1510】太子站近百名市民聚集，高叫口號，暫時B、C出入口已經塞滿人。

【1505】閘外人數眾多，有逾60市民於閘內聚集，並一同高叫「光復香港 時代革命」、「港鐵交片 還我真相」等口號。

其他車站的顯示屏可見﹕「因應太子站內有人群聚集，為確保乘客及員工的安全，太子站暫時關閉，荃灣綫及觀塘綫列車將不停太子站。」（魯嘉裕攝）

+ 3 + 2

一名年約60歲的女士亦一同跪下，她聲淚俱下，並帶領在場示威者叫喊口號。 （邵沛琳攝）

+ 8 + 7 + 6

【13:40】不少人聞訊到場聲援，目前約有40人在太子站靜坐，表示不滿港鐵未有公開涉事片段。在場示威者不時高呼口號，並呼籲加入的人士不要跪，改為靜坐。

【13:00】約十名男女加入跪地，張超雄繼續留守協調。港鐵回覆查詢指，一般而言，我們會於28日後銷毀閉路電視錄影片段。但如果有特別事情發生，片段日後或有需要翻查，例如可能要用作協助調查，相關情況的錄影片段就會保留三年。有關做法亦已參考私隱專員公署的指引。太子站相關片段會保留三年。

【12:45】一名身穿綠衣的女士突然跪地，她自稱是8月31日太子站的其中一名目擊者，她情緒激動，不時痛哭及氣喘，要求港鐵必須交代8月31日的暴力事件。立法會議員張超雄再次發言，指市民希望港鐵保留當晚的閉路電視片段，是希望追查警方當時是否有濫用暴力。

【12:30】立法會議員張超雄向在場人士解釋，港鐵已「白紙黑字」回覆他的查詢，指會保留8月31日的閉路電視片段，亦有律師已代表當晚乘客向港鐵出律師信，要求索取當晚片段，惟他指理解示威者不容易相信港鐵，「當晚發生嘅事好恐怖，而且港鐵現時做法非常配合政府，我會再同佢哋（示威者）講聲」，部分示威者聞訊逐漸散去。

【12:20】現場有女學生表示，今早上學時已見到該名跪地少女，故放學立即趕來繼續聲援，「因為政府唔聽我哋訴求囉，講咗幾多次係五大訴求呀？政府都唔聽」。吳女士接受訪問時指，自己本來屬中立人士，惟目睹當局將是非黑白顛倒，直言感到很心痛，「啲示威者犧牲前途呀，佢哋都有父母生架」。

【12:10】一名年約70歲的女士亦戴上口罩，跪在地上帶領在場人士叫喊口號，示威者和應，該名女士情緒激動，不時痛哭，指自己是長者亦站出來，「你知唔知養大一個細路要幾耐？點解香港政府咁衰？香港人質素咁高，好心痛，真係好心痛！佢哋唔係廢青呀！佢哋有好多嘢可以做架，你哋個良心係咪死咗呀？」在旁有其他少女則陪同跪下，並遞上紙巾予以安慰。第四名女子此時亦跪下，70歲女士其後離去。

【12:00】至少四名身穿校服的女學生，到場舉起文宣，聲援示威者。立法會議員張超雄在facebook發帖，指港鐵回覆他的查詢時指，港鐵公司就使用閉路電視錄影片段和處理有關資料亦一向有嚴謹的程序和指引，如公司認為有需要就個別個案覆查閉路電視片段，規定只有獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。一般而言，港鐵公司會於28日後銷毀錄影了的片段。如果有事情發生，片段日後或有需要使用，例如可能配合有關調查，這類情況錄影片段就會保留，已將8月31日太子站內有關的閉路電視片段保留。

8月31日晚上發生港鐵太子站車廂暴力事件，造成多人受傷，港鐵被指協助警方封站搜捕，引起大批市民不滿。網傳港鐵今晚將刪除當日的閉路電視片段，一名黑衣少女今早7時許到場，她戴上鴨舌帽及口罩，並寫上「絕水絕食」等標語，跪在太子站站長室外，要求港鐵公開當日的閉路電視片段。

跪地少女稱「絕食絕水」 港鐵回覆張超雄：已保留涉事片段

不少網民聞訊趕至聲援，至10時50分，再有一名同樣身穿黑衣的少女加入跪地，另在11時10分，亦有一名黑衣男子加入跪地，要求港鐵公開當日閉路電視片段。現場約30名人士包圍著跪地者，協助他們與兩名港鐵職員理論，並要求涉事職員在15分鐘內向在場人士作出交代。三名跪地示威者情緒激動，有人更哭起來，在場有聲援者為三人帶來口罩及雨傘；現場非常悶焗，有港鐵職員為三人拿來大風扇，亦有人為三人撥扇，保持空氣流通。工黨立法會議員張超雄亦到場，協助示威者與港鐵職員討論，要求港鐵就事件給予正式回應。港鐵公司其後回應指，已將8月31日太子站內有關的閉路電視片段根據程序和指引保留。

港鐵車務總監劉天成周一（2日）回應事件時，指出因涉及大量乘客容貌，關乎個人私隱，並不適合公開8月31日當晚太子站月台的閉路電視片段。