【警方記者會】周六堵機場　慢駛或涉危駕　警﹕無故停車會拖走

《逃犯條例》修訂草案的風波中，反對的市民提出五大訴求，而事隔近三個月後，特首林鄭月娥終在前日（4日）宣佈撤回修訂草案，但未有答應另外四個訴求，有示威者表明「不收貨」，堅持缺一不可，將會繼續示威活動，包括周六（7日）機場的繼續和你塞示威活動。記者在今日警方例行記者會上問警方明日的警力，以及會否上船搜捕、在機場用催淚彈及要求港鐵封站等，機場警區副指揮官劉榮基表示，所有可能恢復公眾秩序、公眾安全的措施，警方皆會考慮。而駕駛人士如果刻意慢駛，可能會干犯「不小心駕駛」、「危險駕駛」等罪行，警方亦會拖走故意或無故停下的車輛。

9月1日示威者堵塞機場。(資料圖片)

繼8.24和你塞後，9月1日再有塞機場行動，聲稱要對來往機場的交通進行「壓力測試」。當日機場陸路交通擠塞、鐵路癱瘓，示威者亦在東涌站破壞。網民明日（7日）再發起「繼續和你塞」行動，呼籲民眾使用交通工具來往機場進行機場交通壓力測試。

機場警區副指揮官劉榮基表示，網上有人號召明日使用交通工具阻塞機場，呼籲市民使用機場巴士、機場鐵路、私家車等不同交通工具不斷進出機場，又呼籲干擾機場運作，包括堵路、搭巴士到機場後阻礙旅客進入客運大樓，企圖癱瘓進出入機場的交通及運作。警方會根據實際情況，策略性安排人手，警方除留意網上情報外，亦有作風險評估，並有向機場持份者，包括機管局、運輸署及交通營運商制定應變方案。在警方而言，所有可能恢復公眾秩序、公眾安全的措施，警方皆會考慮，亦有信心、有能力處理明日會出現的情況。

記者問及警方明日動用的警力，會否有機會上船作搜捕行動，會否考慮用催淚彈等武力作驅散，以及會否要求港鐵封站。劉表示，警力涉及行動細節不便透露。至於明日機場有可能發生的混亂情況，劉指所有助警方有效恢復機場運作、公眾秩序的措施，警方都會考慮。

機場警區副指揮官劉榮基。(魯嘉裕攝)

如何分辦示威者？ 警﹕乘客不會在機場外遊蕩

劉又表示，現時要進入機場客運大樓需要出示有效登機證明文件，警方留意到有人網上鼓吹他人使用假的登機證或電子機票，從而進入機場客運大樓，此行為有機會觸犯使用虛假文書罪，最高判監14年。被問到警方如何分辨示威者及需要登機的人士，劉榮基指的確很難分辨誰是正常乘客，但相信正常乘客持有有效機票及護照便會進入機場，而且不會於機場外遊蕩，其他人士未有如正常乘客一樣，或於機場外或機場交通工具附近遊蕩便會被警方懷疑。

慢駛造成車龍或干犯危駕

新界南總區交通部署理高級警司李錦標表示，留意到有人鼓吹阻塞道路，過往曾經有駕駛者故意阻塞交通，有司機刻意慢駛造成車龍，可能會干犯「不小心駕駛」、「危險駕駛」等罪行；以往有人曾虛報發生交通意外，可能干犯「誤導警務人員」、「浪費警力」罪行。警方將會預留足夠拖車，若有車故意或無故停下，警方將會迅速處理，拖走有關車輛。若車輛經過非法改裝，警方亦會跟進調查。

李錦標表示，如在高速公路上，以北大嶼幹線為例，是110時速限制，若駕駛者故意用30至40時速駕駛影響其他人士，警方會考慮檢控「不小心駕駛」及危險駕駛。警方會視乎車輛是否故意停下影響他人，警方先會勸喻，若對方不合作，警方會考慮將車拖走。構成上述其中一項罪行的因素，除了車速慢之外，其駕駛態度會否影響其他駕駛者或道路使用者亦是其中一個主要因素，例如胡亂切線、慢駛時切線影響到他人等，並視乎當時情況及警方掌握的證據以作出適當的檢控。

新界南總區交通部署理高級警司李錦標。(魯嘉裕攝)

使用假登機證或觸犯使用虛假文書罪

劉榮基表示，香港國際機場是國際及區域的航空樞紐，每日有高達20萬人次使用機場，升降航班逾1,000班。警方提醒公眾，機場的禁制令仍然生效，任何人進入機場範圍示威，或干擾機場正常運作，即使沒有作出暴力衝擊，亦有機場違反法庭禁制令。機管局在8月24日獲得法庭批出延長禁制令，沒有時限，機場亦實施出入管制，禁制令包括整個機場島，即使有人刻意堵塞機場島內及附近的道路，仍有機場干犯藐視法庭罪，任何人非法、有意圖地，故意阻礙或干擾機場正常運作，或鼓吹或協助他人作出違反禁制令行為，皆可干犯藐視法庭罪。

現時要進入機場客運大樓需要出示有效登機證明文件，警方留意到有人網上鼓吹他人使用假的登機證或電子機票，從而進入機場客運大樓，此行為有機會觸犯使用虛假文書罪，最高判監14年。他希望「市民停一停，停止進行違法或違反禁制令行為，讓社會重新恢復秩序。」

機場警區副指揮官劉榮基、新界南總區交通部署理高級警司李錦標及中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑今日（6日）下午會見記者。(魯嘉裕攝)

警方記者會全文﹕

【1714】就明日機場警方的部署，劉榮基指未能透露細節，但已與不同持分者制定應變方案，盡量令出入機場的旅客、市民或職員都可有暢通無阻或安全的路，亦會參考9月1日集會人士所作的行為如堵路及惡意破壞，警方行動會作出相應部署。

被問到市民於青嶼幹線收費站候車或否違反禁制令，警方會否驅散，李錦標指涉及警方部署，未能回答。至於被問到罪案現場的範圍大小如何定義出來，劉指視乎個別情況，舉例如有大批集會人士衝進地鐵站，沒有消息示威者會去哪裏，警方需要封鎖的範圍可能較大，以成功搜捕有關人士，因此不能精確界定罪案現場，希望能理解警方需要保留現場證據，作調查及檢控之用。

【1704】記者問及明日機場部署，警方提及會有應變方案，警方會否考慮用催淚彈等武力作驅散。警方會否要求港鐵封站。劉指明日機場有可能發生的混亂情況，他指所有助警方有效恢復機場運作、公眾秩序的措施，警方都會考慮。至於記者提到上周有警員進入東涌站搜查，警方在現場驅散時可否承諾不趕走傳媒，因公眾對警方執法有疑慮，以釋公眾疑慮，並保障採訪自由。劉表示，傳媒與警方在大型公眾活動皆有協調，在盡量不影響警方行動的情況下，警方一貫配合傳媒採訪需要，由於警方現在不時面對暴力場面，警方為確保自身安全、傳媒安全、現場安全，他不會使用「趕記者」的說法，他相信現場警察是呼籲大家到安全地方作採訪工作。他又指，地鐵站環境細小，不同路面，有機會影響警方推進及追捕行動。「傳媒採訪的話，係咪一定要去到警方嘅防線同推進線前面，先做到採訪目的？」

至於駕駛人士慢駛，李錦標表示有機會構成不小心駕駛及危險駕駛，其駕駛態度亦是其中一個主要因素，車速慢之外，如果其駕駛態度會影響其他駕駛者或道路使用者，亦會構成不小心駕駛及危險駕駛，要視乎當時情況及警方掌握的證據以作出適當的檢控，例如胡亂切線、慢駛時切線影響到他人，亦可構成不小心駕駛。

【1703】警方指葵芳及太子站的事件，沒有資料在手，故無法評論。被問到警方如何分辨示威者及需要登機的人士，劉榮基指是的確很難分辨誰是正常乘客，但相信正常乘客持有有效機票及護照便會進入機場，而且不會於機場外遊蕩，其他人士未有如正常乘客一樣，或於機場外或機場交通工具附近遊蕩便會被警方懷疑。

【1659】警方再被問到機場洗手間內被呼喝的女生被嚇至哭，警方會否道歉，劉榮基補充指，該5名進入機場的人士明顯不是旅客，亦曾手持長棍物體作狀襲擊警方，當時同事正搜捕，警方需要讓其他人士知道警方正在搜捕，因此聲調可能較大，搜捕人士途中遇到該兩名女士，希望大家理解警員大聲說話於行動中有實際需要，並不存在警方大聲呼喝市民。

就中西區公眾活動，郭進傑指需要根據每一個風險評估作出考慮，不認同警方發出「反對通知書」是打壓市民言論自由，警方會考慮人數、地方大小，並與主辦單位溝通。

李錦標表示，如在高速上，以北大嶼幹線為例，是110時速限制，若駕駛者故意用30至40時速駕駛影響其他人士，警方會考慮檢控「不小心駕駛」。警方會視乎車輛是否故意停下影響他人，警方先會勸喻，若對方不合作，警方會考慮將車拖走。

【1650】記者問及警方早前提及昨日上午有人將單車等物件投擲在電纜及路軌，劉表示案件目前由警區重案組調查，故不能評論是何人所為或有何動機，警方不排除任何可能性。至於記者提到東涌地區有九名男子懷疑襲擊示威者，劉表示警方留意到9月1日在東涌站內潛在及實際的阻礙，計劃明日的行動亦有考慮公眾秩序及公眾安全，但他指沒有該宗案件的詳細資料，他重申任何可以保障公眾安全秩序的措施皆會做。

有關不小心駕駛，基本上駕駛者在道路上影響其他駕駛者或道路使用者，可構成不小心駕駛，他舉例指北大嶼山公路，最低限速為110公里，如果有人以30至40公里時速駕車，絕對是影響其他道路使用者，警方會考慮以涉嫌不小心駕駛作拘捕。

中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑。(魯嘉裕攝)

【1647】記者問及警方明日動用的警力，明日會否有機會上船作搜捕行動，以及9月1日警員要求記者離開港鐵月台，是否警方一句「做嘢」就可以要求記者離開現場，甚至阻差辦公。劉表示〝警方涉及行動細節不便透露。至於會否上公眾交通工具作截查，劉榮基指所有可恢復公眾秩序的措施警方均會考慮。東涌站懷疑有警方驅趕記者，劉指叫記者讓開，是讓警方可更清楚了解環境及確保記者安全。

【1643】記者問到針對假記者、假急救員，警方如何分辨、香港正常社會生活中犯罪率有無提高、警方有無懲治遙言製造者的方法等三個問題。劉表示，只能回應首個問題，警方留意到有此情況，警方亦不止見到有人扮救護員，亦有人扮記者，阻礙警方工作。他呼籲做守法的市民，所以影響及阻礙警方工作的行為，他並不鼓勵，亦有機會影響警方工作而影響他人生命安全。

【1636】記者就機場上周有混亂情況出現，當日是否警方部署失當，警方在明日會有何準備以應對最差的情況。另外，上周在機場混亂情況蔓延至東涌外，除了拖車，有什麼安全會防止阻礙交通。記者又問，警方有無收到港鐵要求加強保安。劉榮基表示，留意到網上有人呼籲干擾機場運作，包括堵路、搭巴士到機場後阻礙旅客進入客運大樓，警方除留意網上情報外，亦有作風險評估，並有向機場持份者，包括機管局、運輸署及交通營運商制定應變方案，在警方而言所有可能恢復公眾秩序、公眾安全的措施，警方皆會考慮，亦有信心、有能力處理明日會出現的情況。記者問及機鐵有示威者投擲物品在路軌，而上周不見有警察，警方今次會有何安排。劉稱行動細節不能透露，但就可能發生的情況，警方有作部署。

【1633】被問到9月1日有大量警員於中環碼頭截查市民，為何警方有此部署及當日拘捕人數，郭進傑表示明日會按照實際情況部署，9月1日當日看到懷疑有暴徒登船，相信有參與違法人士在船上，警方於碼頭作出相應部署，但警方當日未有拘捕，警方有登記有關人士身分證明文件，不排除將來會作出拘捕行動。

9月1日有男警員進入機場洗手間呼喝兩女生，但對方有登機證，警方會否就此道歉。劉榮基指，當日有數人突破管制站進入機場，警方於機場保安協助下，進入機場了解，其時看到有人衝去機場洗手間，警方上前了解，男警員未有進入女廁，之後有機場職員將可疑人士帶離洗手間讓警方作調查。

被問到警方會否上公眾交通工具截查，劉榮基指所有可恢復公眾秩序的措施警方均會考慮。東涌站懷疑有警方驅趕記者，劉指叫記者讓開，是讓警方可更清楚了解環境及確保記者安全。

【1628】劉榮基表示，香港國際機場是國際及區域的航空樞紐，每日有高達20萬人次使用機場，升降航班逾1,000班。警方提醒公眾，機場的禁制令仍然生效，任何人進入機場範圍示威，或干擾機場正常運作，即使沒有作出暴力衝擊，亦有機場違反法庭禁制令。警方留意到，過去日子的示威活動中，會由一開始的地點擴散至其他地方，9月1日，大批示威者在機場集結後，分散至東涌等地方作破壞，部分示威者大肆破壞港鐵站設施，影響東涌站及其他站運作。他希望「市民停一停，停止進行違法或違反禁制令行為，讓社會重新恢復秩序。

【1619】新界南總區交通部署理高級警司李錦標表示，留意到有人鼓吹阻塞道路，過往曾經有駕駛者故意阻塞交通，有司機刻意慢駛造成車龍，可能會干犯「不小心駕駛」「危險駕駛」等罪行；以往有人曾虛報發生交通意外，可能干犯「誤導警務人員」、「浪費警力」罪行。警方呼籲市民明日需要密切留意交通廣播，預留充足時間前往機場，或使用不同公共交通工具前往。警方將會預留足夠拖車，若有車故意或無故停下，警方將會順速處理，拖走有關車輛，若車輛經過非法改裝，警方亦會跟進調查。

中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑表示，有主辦單位希望於周日，下午1時半至5時半於遮打花園集會，並由遮打花園遊行至下亞厘畢道，預計參與人數為5000人，警方正作風險評估，正考慮會否發出「不反對通知書」。

【1607】劉表示，網上有人號召明日使用交通工具阻塞機場，呼籲市民使用機場巴士、機場鐵路、私家車等不同交通工具不斷進出機場，企圖癱瘓進出入機場的交通及運作。過去一段時間，有激進示威者罔顧法庭禁制令，肆意堵塞交通，影響機場運作，更有示威者阻礙各地旅客及市民正常使用機場設施，非法禁錮普通市民及施以私刑。8月13日在機場的示威者刻意阻礙市民及旅客乘搭飛機離開香港，將機場行李手推車放在扶手梯及升降機，坐在離境大堂，阻礙及不准任何人士走去機場禁區閘口，大批市民及旅客無法進入禁區登機，市民原計劃的旅程受阻，旅客有家歸不得，有暴力示威者禁錮內地旅客及記者，用索帶綁起他們，對他們施以私刑，拳打腳踢，阻礙救護人員提供醫療服務，罔顧其他人生命安全，更襲擊警員，警員因生命受嚴重威脅下，而拔槍警告。

警方重視所有機場的案件，就8月13日機場發生暴力事件，警方至今共拘捕12名人士，年齡介乎17至35歲，涉嫌在8月13日及14日在機場不同時段干犯多宗嚴重罪行，包括非法集結、禁錮、暴動、公眾地方行為不檢、襲警、傷人、藏有攻擊性武器、襲擊致造成傷害罪。至於9月1日機場公眾活動，警方至目前為止拘6人，年齡介乎20至26歲，涉藏工具可作非法用途及意圖危害乘客安全而在鐵路投擲物品。

9月1日，示威者沒有停止暴力行為，繼續大規模擾亂機場一帶交通秩序，並破壞多個港鐵站。當日中午，大批示威者在機場客運大樓前集結，並分散至機場一帶道路，以鐵馬、機場手推車、垃圾桶等設路障，違法堵路，有部分示威者及駕駛者以不負責的駕駛態度故意慢駛阻礙交通。旅客因而拖行李由東涌徒步走入機場，對旅客、市民及其他道路使用者安全造成極大威脅。其後，暴力示威者又向港鐵機場快線的列車及路軌投擲磚頭、鐵枝雜物，又進入機場快線路軌範圍，以致列車一度停駛，若當時有列車經過，後果嚴重。

機管局在8月24日獲得法庭批出延長禁制令，沒有時限，機場亦實施出入管制，禁制令包括整個機場島，即使有人刻意堵塞機場島內及附近的道路，仍有機場干犯藐視法庭罪，任何人非法、有意圖地，故意阻礙或干擾機場正常運作，或鼓吹或協助他人作出違反禁制令行為，皆可干犯藐視法庭罪。現時要進入機場客運大樓需要出示有效登機證明文件，警方留意到有人網上鼓吹他人使用假的登機證或電子機票，從而進入機場客運大樓，此行為有機會觸犯使用虛假文書罪，最高判監14年。

警方會根據實際情況，策略性安全人手，亦與不同政府部門及持份者溝通，處理明日在機場可能出現的公眾活動及違法行為。警方預期明日機場交通有機會出現嚴重阻塞，警方呼籲市民預留相當充裕時間前往機場及完成出入客運大樓的出入管制手續，市民亦要留意最新交通及航班訊息，有關訊息可能隨機場的情況而作出更新及改變。

【1601】機場警區副指揮官劉榮基表示，就港鐵發生事件，昨日上午5時港鐵工程車維修後，回廠時在中文大學及火炭站間發現電纜有單車，路軌亦發現單車及圍欄。他表示，影響列車服務，對乘客安全構成威脅，港鐵指雜物有可能引起故障，單車在電纜上，可能影響列車運作，雜物放路軌可以令列車出軌，導致嚴重事故。破壞港鐵行為已由站內破壞設施，伸延至破壞列車運作路軌、電纜，除了妨礙淘鐵運作，更可能導致重大災難，造成人命傷害。警方對不負責任行為會作出跟進，沙田警區重案組正調查。

繼8.24和你塞後，9月1日再有塞機場行動，聲稱要對來往機場的交通進行「壓力測試」。當日機場陸路交通擠塞、鐵路癱瘓，示威者亦在東涌站破壞。網民明日（7日）再發起「繼續和你塞」行動，呼籲民眾使用交通工具來往機場進行機場交通壓力測試。

另外，連登網民發起於周日（8日）下午2時在香港大會堂旁的愛丁堡廣場舉行「香港人權及民主法案集會」，並計劃遊行往美國領事館請願，促請美國國會通過《香港人權及民主法案》。