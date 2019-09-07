831太子站衝突後，有人死亡的傳聞甚囂塵上，連日來大批示威者於站外獻花，昨晨（9月6日）更有少女跪地，求港鐵公開當日閉路電視片段，還原真相。其後到場聲援的示威者越來越多，下午至傍晚開始情況惡化，入夜後更急轉直下，警方發射布袋彈及施放催淚煙驅散。示威者更轉戰旺角及油麻地一帶，縱火堵路及毀壞港鐵設施，太子、旺角及油麻地站先後關閉。直至今日（7日）午夜防暴警清場，油太旺一帶才回復平靜。

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昨晨約7時，一名戴上鴨舌帽及口罩的黑衣少女，寫上「絕水絕食」等標語，跪於太子站站長室外，要求港鐵公開831當日的閉路電視片段。其後再有多人到場跪地聲援。港鐵表示會將當日片段保留3年，但無法解除示威者疑慮，其後陸續有示威者趕抵，當中不乏長者，有人失聲痛哭。至下午3時，太子站多個出入口已被人潮堵塞，站內商舖拉閘關門。傍晚5時許，太子站關閉，服務暫停。

隨着太陽下山，太子一帶形勢亦趨緊張，傍晚6時許，曾有一名白衣男子持刀與示威者爆發毆鬥，他被打至頭破血流，最後警員護送他入警署，並持長槍戒備。示威者開始用鐳射光照向警員及警署。晚上7時後，情況急轉直下，警員舉起黑旗，持散彈槍從高位指向傘陣，未幾即傳出懷疑槍聲。晚上8時46分左右，警員向西洋菜南街發射布袋彈，並擊中巴士，15分鐘內，發射至少7枚布袋彈。

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晚上約9時20分，警方施放催淚煙，大批防暴警衝出，沿彌敦道向旺角方向清場。此時，示威者進一步轉戰旺角及油麻地，先後在西洋菜南街近亞皆老街、彌敦道近山東街交界等地，縱火焚燒雜物，消防員到場救熄。示威者亦毀壞旺角站閘機、購票機設施，並用消防喉射濕扶手梯及假天花。晚上10時許，港鐵宣布旺角站及太子站關閉。其後警方在新填地街施放多枚催淚彈，並射中記者群。

至深夜近11時，旺角廣東道近奶路臣街，一名紅衣男與示威者爭執，期間被指亮刀斬人，其後登上一幢唐樓，示威者追至反施襲及毀壞單位大門；與此同時，油麻地站多個出入口亦被破壞，有示威者爬上彌敦道與窩打老道站口上蓋，拆毀立方體的港鐵標誌燈箱，並打破地面升降機玻璃及出入口的通風窗，將雜物掟入站內。港鐵宣布，油麻地、旺角及太子站關閉，荃灣綫來往美孚至中環站服務暫停。

踏入今日入午夜零時許，防暴警察沿信和中心對開往油麻地方向清場，途至彌敦道及窩打老道交界時，用滅火筒將示威者燃燒的雜物火救熄。接近凌晨1時，警方推進至彌敦道及眾坊街交界後，示威者亦大致離去，警員登上警車離開，當時兩旁有不少人拍掌歡呼及大叫口號。而旺角斬人案的涉案男子，懷疑被示威者反擊施襲而受傷，被送院治理，他未有被捕，警方則追緝三名示威者。