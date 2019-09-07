【灣仔三級火】灣仔道住宅奪命火　三傷兩昏迷　一男子送院亡

今日(7日)早上約八時半，灣仔灣仔道234至236號地鴻業大廈起火，消防員接報到場，至早上8時44分將火列為三級火，出動一喉四煙帽救火。據了解，事件中有人一度被困，兩男女被困單位內，他們報案指走廊有火未能離開。事件至少八名傷者，當中一名男子昏迷送院，他其後證實不治，另外一名男子昏迷，轉送瑪麗醫院搶救。

(賴南秋攝)

至早上10時許，起火的13樓再有一名男子獲救，他不清醒，救護員為他進行急救，並送院搶救。現場可見，有不少住戶在救護員及消防員協助下離開，有不少長者需要坐在大廈對開位置休息。住戶董先生表示，他指起火位置為13樓，而他住在15樓。今早他兒子上班時，發現大廈走廊冒出濃煙，之後他與兒子赤腳逃生，約兩分鐘後離開至地下位置，「當時見唔到火，只是有好多濃煙。」泰國人陳小姐表示，事發時大廈內冒出大量濃煙。

消防表示，灣仔灣仔道234-236號一大廈單位，今日上午8時27分發生火警，火警於上午8時44分升為三級，並於上午9時47分受到控制。消防正動用一條喉及四隊煙帽隊灌救。火警已於上午9時47分受到控制，並於上午10時25分大致被救熄。火警中8人受傷送院。

事件至少三名傷者，當中一名男子昏迷，以及一名男子燒傷手清醒，傷者由救護車送院搶救。