【9.8集會】防暴警突現身黃埔　至少拘兩人　街坊包圍指罵

9.8集會過後，衝突在港島區接連爆發，入夜後更蔓延至黃埔。黃埔的晚上未見示威者，但防暴警員突現身駐守黃埔站及出口，引發街坊不滿，在行人路上隔街指罵，據悉防暴警曾在天橋上舉藍旗。其後，防暴警突然在黃埔站通往黃埔花園的天橋上拘捕一名紅衣青年，街坊尾隨聲援，結果再有一人被捕。現場群情激憤，防暴警一度取出胡椒噴霧近距離指向市民，其後他們退回警車離開。另一批防暴警則進駐黃埔站戒備，街坊在站內指罵。

晚上8時許，十多名防暴警員突然在黃埔站A出入口及上蓋天橋出現，由於現場沒有示威或衝突事件，大批街坊在紅磡道及德民街交界行人路聚集，對防暴警出現表達不滿。其後，防暴警員封鎖黃埔站通往黃埔花園11期的行人天橋上，拘捕一名紅衣青年，在場街坊起哄﹕「放人呀！」青年在紅磡道被押上警車帶走。

防暴警員走回民泰街時，在場市民繼續與防暴警對罵，有女街坊罵﹕「你哋唔拉黑社會！黑社會就唔拉！」質問因何故而拘捕青年。大批街坊喝罵聲下，追問警員的「良心何在」，部分防暴警沿紅磡道後退及登上警車離開。數十秒後，防暴警員突然下車，於紅磡道近戴亞街的天橋下，再制服一名白衣男子。在場防暴警的人數增至逾40人，並築起防線不斷推進，與現場市民對峙，又以強光不斷照向在場傳媒，有警員曾以胡椒噴霧近距離指向現場的市民。圍觀街坊群情洶湧，最終防暴警在指罵聲又再登上警車離開。

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街坊聲援期間，一對撐警夫婦在民泰街與街坊發生口角，他們突「插水」跌倒，聲稱被逾百人毆打，並自行召救護車。記者所見，其手腳有損傷，該人的妻子曾稱丈夫患癌。

一名姓陸男街坊指，黃埔站A出入口行人天橋的防暴警準備離開時，一名紅衣青年走過，突然被防暴警包圍及搜身，其後將他拘捕，不清楚警方拘捕的理由。他又指，黃埔入夜後平靜、和平，但突然出現大量防暴警，路過街坊好奇而停下，並無衝擊行為，不清楚防暴警到場的原因。

其後，黃埔地鐵站內有約廿名防暴警駐守，他們配備長槍及圓盾等裝備。目前有大批市民在站內不斷叫罵警員。至晚上10時，黃埔站內的警力有所增加，不少街坊離開，但仍有數名街坊與防暴警對罵。