【罷課】爆頭學生一度神智不清　入院後警扣左手需以骨折右手活動

前晚（7日）大埔有人發起築人鏈活動，活動其後演變成衝突，防暴進入大埔墟站內拘捕多人，包括五名迦密柏雨中學的學生及校友，當中分別被「爆頭」及以身保護女同學的男生，均為該校中六生；而被「爆頭」的中六生至今早仍留醫。 今早迦密柏雨中學有數百名學生及校友於校內外，築起人鏈。校友發言人Steven今早表示，被「爆頭」的中六生據知為應屆中六生，送院後需要急救鏠針、左邊肩膊骨折、右手尾指骨折，事後一度神智不清；又指當該名男生抵達醫院後，警方將其左手扣於床邊欄杆，逼使他以尾指骨折的右指進食及活動，形容做法不人道。

中六生受傷後,地下遺下血跡。（資料圖片） 迦密柏雨中六生遭爆頭 據了解，受傷的包括三名中六學生，一名中四學生及一名已畢業、正在就讀大學 一年級的學生；其中一名中六生為事件中被「爆頭」的男生，而另一名保護女同學的男生亦是中六生。翻查其他傳媒片段，事發時約十名防暴警員衝入站內，多名警員圍捕兩名男子，當中該名被「打爆頭」的中六男生被警員以警棍揮打，男生以手護頭，隨後被按地制服，頭部出血，警方救護人員其後進行急救；而另一名中六生則在警方作出拘捕行動時，背向警員面向鐵閘、以保護女同學，至少遭警員兩度以警棍打向其背部。

校友發言人Steven表示，爆頭學生一度神智不清。（香港01記者攝）

校友發言人Steven今早表示，其中一位傷勢較嚴重的學生，送院後需要急救鏠針。（資料圖片） 爆頭學生一度神智不清 抵院後左手上扣骨折右手活動 校友發言人Steven今早表示，其中一位傷勢較嚴重的學生，送院後需要急救鏠針、左邊肩膊骨折、右手尾指骨折，事後一度神智不清；該名學生據知為應屆文憑試學生，事件對他傷害及影響甚大，認為「一個學生點解要受到咁樣嘅對待？」。另外，一名保護女生的男同學，則背部及頭部有瘀傷，目前已出院。他又表示，現時其他四名學生及校友已出院。 Steven表示，該名學生入院後，未知警方是否故意扣上其左手於床上欄杆位置，使學生必須用斷了尾指的右手進食及活動，即便哀求警方數次，亦不願解除左手手扣，最後在家人多番哀求下，終容許家人餵食。他形容警方做法「好唔人道」、「香港警察同政府，傷害同離棄咗我哋呢一代年青人！」



接觸外界即問候其他被捕人士

Steven續指，學校教育學生明白真理，成為對社會有貢獻的公民，數日來校友等均尋求律師社工等支援；而被爆頭的學生可接觸外界時，首要問題為「其他被捕既同學點樣？」擔心其他學生情況；而其他被捕學生則問「被人打到爆曬頭既同學點樣？」得知其他學生安全亦哭起來。

校方：全力支援受傷被捕同學

迦密柏雨中學今午發新聞稿，指對數位同學遭打傷及拘捕感到難過；當晚知悉事件後，校長及老師已到醫院探望同學，其後校長及老師到大埔警署留守，又表示學校將全力支援受傷學生及被捕同學，現時數位被拘留的同學已獲保釋，希望他們可以儘快回校上課。校方於新聞稿中又指，遊行集會「危機四伏」，勸喻同學「遠離危險」，不忍見到同學受傷或被捕。