【警方記者會】大埔學生遭警棍扑頭　警高層回應周六日示威

反修例爭議持續，過去周末發生多場示威活動，網民於周六（7日）發起「和你塞」行動，聲稱到機場一帶進行交通壓力測試，警員驅散並拘捕一名女子期間，警方從後將她扯落樓梯，被質疑妄顧對方安全；同日在大埔墟站，一名迦密柏雨中學中六生沒有襲警行為，卻被警棍打爆頭，警方亦被質疑過度使用武力。而昨日（8日）遮打花園集會於下午提早結束，大會解釋指，警方稱花園道已出黑旗，中環站亦破壞，集會變得不安全，所以要求大會提早解散集會。 此外，周末兩日的示威現場中，警方分別向記者射胡椒噴霧及投擲催淚彈，亦惹針對記者的疑慮。 警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動科高級警司汪威遜今日下午將會見新聞界。消防處副消防總長（總部）陳慶勇及副救護總長曾敏霞亦會一同出席。

【1816】被問旺角警署及太子站數續多日被示威者圍攻，警方會否使用更強硬措施防止公共秩序被破壞，又警方會否與港鐵合作，採取進一步措施保證民眾出行安全，行動科高級警司汪威遜表示，涉及在港鐵站執行職務，在任何地方當罪案發生，警方絕對有責任處理及採取執法行動，如發生刑事案件，或違法者犯案後逃入港鐵範圍，警方有職責追捕，採取執法，甚至站內捕取拘捕，警方絕對不容許任何違法者利用港鐵站作避風港。他指，警方在站內工作困難，因為站內除了用暴力及在逃人士，亦有大量大眾市民，警方短時間找出追捕者及違法者，盡快處理現場及事件，是警方在不同的環境執法的挑戰。

他指，法庭發出禁制令，所有人必須服從，否則會構成藐視法庭罪行，「在直接冒犯法治及侵食司法制度尊嚴之下，呢啲係絕對唔應該做」，公然違抗法庭命令是無辯解理由。港鐵已向法庭申請禁制令，警方呼籲公眾不要公然違法，破壞設施，違犯法庭禁制令之，破壞香港法治精神，這是香港核心價值。警方會堅持以情報搜集的方式，獲取更多資料，希望防止及偵查罪案，令犯法者繩之於法。

【1746】記者再問及周六旺角有速龍小隊驅散時向記者使用胡椒噴劑，而沒有示威者直接面對警方。謝表示，當晚警員拘捕兩男一女非法集結，現場有示威者在記者的後方，在場警員使用胡椒噴劑是為了製造警員與在場人士不止記者的安全距離，有些情況中記者與警員是非法接近。暴力示威者使用危險、甚至致命武器襲擊警員，警員有需要維持安全距離以保障警員安全。謝表示，希望大家不要直接接觸警員及確保安全距離。

對於警員受壓，公眾如何相信警員仍是專業及有紀律地使用胡椒噴劑等。江表示，警方不是唯一受壓，由於暴力事件持續一段長時間，整個社會在到整大壓力下，但每個警員都接受專業訓練、重視他們的工作，而指揮官會持續指引警員的工作。而警方亦有心理學家固定會見警員，確保其心理狀況。警方有相心警員會有紀律及專業地進行每個行動。

謝表示，過去三個月警方會盡最大能力以維持香港安全及維持公眾秩序，特別是在警員被暴力示威者襲擊時。即使在示威或警方拘捕示威者的情況下，香港去年的犯罪率跌至45年最低，香港在國際上的安全及保安排名頭五位。

【1730】被問及811爆眼少女事件，警方向醫管局申請搜令的理由，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方向法庭宣誓，根據《警隊條例》第50 章(7)取得法庭搜令，警方與法官的交談內容不能透露。當日在尖沙咀警署附近發生的罪行包括有縱火，當日拘捕30多人，部分被暫控暴動，當日有人受傷等。

被問及近日示威發生縱火，為何警方在附近部署警員，卻未有及早阻止縱火，江永祥表示，近數周示威活動演變成暴力事，遺憾地縱火成為新常態，擲汽油彈變成常常發生，個別日子擲汽油彈數目過百。他指，處理相關事件有一定困難，因為火勢越來越大，非一般手提式滅火筒可以處理，所以要考量安全問題，警員是否有能力處理，特別是在警總外近軒尼詩道的火勢達至兩、三層樓高，「暴徒放火同佢哋嘅訴求有咩關係？呢個問題應該推返落佢哋度，究境佢哋點解要縱火」。縱火過程中夾雜其他暴力，例如用大型武器包括長鐵枝，甚至用滅火筒作破壞、打破玻璃，在港鐵站外圍作破壞，警員真的在現場要處理時，首先要有充足的人手，否則會演變成「埋身肉搏」，並非警方在部署上希望發生的結果，警方會因應事件，要有周詳的計劃、人手、適當的裝備，再處理事件。

【1715】警員指罵記者為「黑記」，究竟警員有何證據證明記者是「黑記」?記者尊重警方工作，配合警方要求時，為何記者亦要受到侮辱?江永祥表示，就一些負面稱呼，不論是對市民、記者、警員、任何人而言是不理想的。警方在行動過程中，會在不影響行動的情況下，盡力協助記者採訪，而剛才提及在採訪及行動過程中，大家要考慮安全及保安，過去三個月有情況危急事件發生，警員要從速處理各種情況，特別是暴徒暴力程度升級，警員在處理上高度戒備，例如不希望在拘捕、截停搜查中，與任何人的距離太近，是為了警員對自身、被拘捕人士安全上的考慮。記者指昨日記者只是拍攝搜查工作，而非衝突場面，亦被叫「黑記」，江永祥表示，任何負面稱呼都不理想，警方會盡量處理，各方面如市民、記者、警員、任何人也在言語上保持基本禮貌、互相尊重，在此情況下，大家停止負面稱呼，情況才會得到改善。記者追問會否下令停用相關字眼，他未有回應。

早前有片段見到女示威者被搜查時，有防暴警員將一個頭盔放在女示威者身邊，猶如插贓嫁禍？有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，在檢取案件證物上，會有檢取人員，他會紀錄下檢取證物的情況、時間、地方及原因，有時大家發現警員檢起地上物件，李指可能是之前見到被捕人士卸下，在其他案件亦常見。人員檢取證物後，會將口供、證物進入證物鏈狀況，在日後審訊時完封不動，將口供、證物交予法庭。對於有鏡頭顯示人員檢起地上物件，他指個別情況難逐一解釋，但有此可能，如果檢取人員之前已發現被捕人士如何處理該件物件並作紀錄，亦有此情況。

【1707】記者向公共關係科及傳媒聯絡隊、並在記者會任主持人高振邦提出問題，指周六有速龍小隊驅散時向記者使用胡椒噴劑，而當時高振邦亦在場，但在防線方，但為何見到此情況時沒有即時處理或調停。究竟派出那麼多傳媒聯絡隊到現場有何作用。謝振中代為回應提問，指高振邦今日只是作記者會的協調工作，謝表示，在旺角始創中心外，警員的報告觀察，當時他們在外面拘捕兩男一女非法集結，警員作拘捕時被大量人士包圍，當時見到有示威者、穿反光衣人士、記者、觀察員衣服的人士，當時有推撞，場面混亂。在近日大型衝突場面，警員在太近的距離下，會被有心人襲擊、搶犯，甚至被觸碰佩槍。在近日的事態發展下，警員在拘捕時，極需要一個安全距離能夠確保自身、被捕人及其他人的安全，亦有足夠距離，在任何事件發生，有反應可以處理突發事件。

第二個層面上，警方翻看網上片段，見到有記者與警員站在一個緊貼的位置，即「零距離」，一個身位都不夠，亦見到片段中有警員不斷「唔該記者行開一啲」，但作用不大，故警員向有示威者、穿反光衣人士、記者、穿觀察員衣服的人士的情況下，使用催淚劑加強距離。至於記者提及高振邦事件，謝解釋傳媒聯絡隊的功能，指在佔中時期已有，直至2014、2015年警方確實在相關傳媒協會的共同商討下成立現時的傳媒聯絡隊，人數約200人，商討時希望警方及傳媒皆有代表能夠加入傳媒聯絡隊，因目標不只是協助傳媒採訪，亦希望幫助警方在行動上不會阻礙，當初討論傳媒聯絡隊時，大前題是為了在不影響警方工作同時配合傳媒採訪。

對於有報導質疑傳媒聯絡隊沒有在現場作發言人角度，謝指當初共識是傳媒聯絡隊不是發言人，發言有不同方法，包括24小時新聞室回應傳媒問題，而大型事件即使在深夜亦會有採訪通知，而日常日子亦有警方記者會回應傳媒問題，他指警方已是提供足夠機會予傳媒發問的機構。當日的傳媒聯絡隊在事件發生後，有在傳媒後方出現，但是由另一位置趕至，而示是站在現場長時間，他們到現場時有嘗試介入協助處理情況，亦有遞水予意外中椒記者，亦有記者態度不似專業記者身份時，傳媒聯絡隊嘗試辨識其身份，而他沒有出示他是哪間傳媒機構，並在人群中離開。

謝表示，希望與大家作出理解，傳媒聯絡隊是善方單方面希望在現場配合傳媒而不影響警務工作的做法，平日的工作大家亦常接觸，希望大家珍惜雙方共識出來的機制，明白大家過了一段時間後，大家對其用途有不同演釋及看法，警方亦開放在不同場合與大家討論如何改善傳媒聯絡隊在現場可以提供的協助。至於作為發言人、隨傳隨到的要求，謝希望大家明白每一更有30名傳媒聯絡隊協助傳媒，但不可能每一現場、每刻每秒在傳媒身邊提供服務，希望大家理解。

記者不斷追問為何速龍小隊驅散時向記者使用胡椒噴劑，謝表示，的確根據片段，事實是善方正前方是記者，但同事觀察中，記者後方亦有示威者、穿背心人士、穿觀察員衫人士。記者追問何為「零距離」，謝指可以補充的是這麼多。

【1700】謝作出總結，指在過去周末再有示威者妨礙機場運作，有暴徒在港鐵站大肆破壞，亦在主要道路設路障縱火，在港、九多處破壞超過四十組交通燈。暴徒行為明顯與市民為敵，破壞交通設施影響所有道路使用者安全，破壞、堵塞及在港鐵站內縱火亦會阻礙站內人士，如有危險時無法逃生，在主要道路上設路障、縱火亦會令交通阻塞，毀壞港鐵站，破壞機場運作，令香港交通完全癱瘓。暴徒種種違法舉動會由無辜市民承擔，基建受破壞需要時間康復，交通設施受破壞，令傷殘人士及視障人士出入更困難，香港的運輸系統是香港繁榮穩定重要一部分，止暴制亂、保持香港繁榮安全，除了是警隊工作外，亦要大家合作，警方強調一定會調查所有違法事件，將犯法的人繩之以法，警方亦會繼續維持公眾秩序、安全，為免公眾秩序受滋擾而作出相應部署。

【1700】消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，消防處在周五接獲15宗有關聚眾的火警，主要涉及示威者在山東街、彌敦道、登打士街交界、亞皆老街及西洋菜南街交界設路障及縱火，嚴重危害公眾安全。周六則接獲5宗相關火警，其中一宗在太子道西及西洋菜南街交界，示威者將大量雜物堆起，並倒易燃液放火燒毀，火光熊熊，其間發生爆炸令火燒越演越烈，濃煙影響附近市民。有片段拍得當示威者將易燃液倒向火堆，因為搶火波及自己及附近數名人士，情況十分危險。周日則接獲3宗相關火警，包括示威者在畢打街燒紙皮縱火，另有示威者用大量雜物堵塞中環站近太子大廈出口，之後縱火，火勢非常猛烈，此外，部分中環站出口遭示威者以雜物堵塞，如站內發生火警，市民無法利用出口逃生，後果不陷設想。縱火問題越來越嚴重，包括次數、範圍及地點，由最初在馬路上燒雜物，至今濃煙及火勢波及附近建築物及公眾設施，消防處對嚴重影響市民生命財產的行為予以譴責。消防處亦留意到過往數日，示威者在港鐵站內不斷使用消防設備，消防處重申，消防設備被不當使用及破壞，一旦火警發生，無法發揮應有的作用，後果非常嚴重。消防處呼籲示威者保持克制，顧及所有市民安全，停止以上行為，其他市民要保持警覺，遠離相關區份，不要圍觀。

副救護總長曾敏霞表示，網上傳言指，消防在8月31日在太子站大量傷者事故中，刻意隱瞞實際傷者數目，為免誤會作澄清。她指，消防處在當日晚上11時05分接報，指在太子站內有多人受傷，其後收到兩個相關電話，首輛救護車在晚上11時17分抵事故現場，當時太子站鐵閘關閉，因此現場救護指揮官與警方及港鐵協調後，晚上11時30分左右，由B1出入口進入太子站，其餘救護員在太子站地面設立大型事故傷者分流站，當救護指揮官進入太子站，發現站禸巿數十名市民，亦有警方及消防員，情況頗混亂，指揮官評估傷者數目時，傷者分散在月台不同位置，位置不時有改變，對點算傷者數目構成難度，初步算後，估計現場大約有10名傷者，於是向消防通訊中心報告初步評估結果，以作適當的安排。其後抵達增援的救護員，利用另一升降機入口入站，並為傷者治理、分流、集中在同一地點處理，指揮官再點算人數，確認現場有7名傷者需要送院處治理。傷者當時的情況是3名嚴重、兩名普通及兩名輕傷。完成現場傷者處理情況後，指揮官向警方表示傷者需要盡快送院，並與警方負責人協助傷者運送安排，由於警方評估太子站地面不安全，傷者不適合由該站出口離開，救護員按警方建議，由港鐵安排的特別車護送7名傷者送往荔枝角站，再由候命救護車送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。

她重申，消防處一直按現場人員的觀察及記錄，如實向傳媒提供事故資料，消防處明白有網民得悉現場指揮官曾報告有10名傷者，其後更正7名，揣測消防不恰當更改資料，事發時站內混亂，傷者分散不同位置，位置有轉換，初步點算時有機會重覆計算部分傷者，亦可能傷者在初步點算後，在再確認點算時，無表示需要救護，會導致數目不同。她又指，有傳媒報導有三名市民在當日晚上，在油麻地站內由救護車送往廣華醫院，推斷與太子站7名傷者相加與初期點算數字吻合，她澄清兩宗事件無關連。

她表示，消防處留意到在聚眾事件中，有市民為傷病者進行急救，她表示，現場的急救員並不是消防處派出的急救員。她強調，消防處提供緊急救護服務，絕對不會區分傷病者的背景及身份，再次呼籲所有人盡力配合救護員工作，令傷病者可以獲得迅速及快捷的緊急救護服務。

【1644】江作出澄清，指留意到有指控指警方昨晚在銅鑼灣港鐵站在沒有原因下使用催淚煙，他表示當時警員在港鐵站出口，警員被暴徒由上而下掟石頭、垃桶等攻擊，警員需要使用相應武力作出驅散及清除前方威脅，警員為了製造安全距離，警員亦見到有暴徒向巴士站後方離開，於是向該方向掟手擲催淚彈。

另外警方留意到周末有指控指有女士被男警搜身，他澄清就東涌附近一個指控，當時警方有進行截停搜查，要求車上乘客下車搜身，當時是由女警員對一名女士進行搜身程序。禮頓道140號一間學校外，警方亦有另一名女警曾向懷疑曾經參與遊行、對其有合理懷疑的女士進行截停搜查。警方在搜身方面有嚴格指引，需要由同性別人士對被搜查人士進行搜身。

警方亦留意到坊間說法，指有示威者指自己只是留在暴力衝突現場，沒有主動參與事件，只是在現場叫囂，沒有犯刑事罪行。江表示，根據香港法例第245章《公安條例》第19條，任何人參與第18條第一節被定為非法集結的集結，而有破壞社會安寧，該集結即屬暴動，集結人士即屬參與暴動。而第18條指非法集結為凡有三個人或多於三個人集結，作出擾亂秩序行為，作出帶有威嚇性、侮辱性、挑撥性行為，有可能或相當有可能任何人合理地害怕集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉此行為激使他人破壞社會安寧，即屬非法集結。簡單而言，根據法律定義，在暴動現場，而集結在現場的人已有機會干犯暴動罪，而當時人的衣著、裝備又或者出現在現場的解釋，是會作出考慮，但對於之後是否定性其曾參與現場暴動並無直接關係。警方留意到在周日示威活動由中環延伸至金鐘、灣仔、銅鑼灣，這些圬方的店舖得悉有大量示威者及暴徒到附近已一早落閘，市民、街坊、遊客見到此情況已盡快離開現場。警方作驅散時，仍有部分人無視警方警告，在現場集結及叫囂，見到大量示威者、暴徒在現場堵路，甚至縱火、投汽油彈等破壞安寧、甚至暴力行為。當有人作出任何破壞社會安寧的行為時，警方別無他法的情況下，警方要作出驅散及作拘捕行動。而集結現場人士有機會受傷，在現場出現亦有機會被捕。警方呼籲，和平、沒有關係的市民，應該要留意事態發展，奴非必要不要到高危地點，以免對其人生安全造成危險，更不要參與在暴力事件其中，就算是叫囂，以免墮入法網。

【1637】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，拘捕數字中，由周五截至今日凌晨，警方共拘捕157人，包括125男32女，年齡介乎14至63歲，他們涉嫌刑毀、阻差辦公、公眾地方打鬥、藏有攻擊性武器、襲警、藏有物品可作非法用途、拒捕、刑事藐視法庭、非法集結等。周六拘捕的人士警方已落控起訴五男一女，年齡介乎20至23歲，包括周六時警方在東涌拘捕一名女子，她已被控襲警，並在今日於西九龍裁判法院提堂；周六晚警方在洗衣街天橋上拘捕一名男子，並在身上發現汽油彈及打火機，已被控藏有攻擊性武器，今日下午在九龍城裁判法院提；警方在天水圍濕地公園輕鐵站拘捕兩名男子，他們涉嫌串謀刑事毀壞，因在輕鐵站破壞站內設施，亦於伉早在屯門法院提堂；警方亦在屯門青松輕鐵站拘兩男，涉嫌刑事毀壞，亦因損毀站內設備，兩人今日下午在屯門裁判法院提堂。

使用彈藥方面，警方在2019年9月6日周五行動中，警方共使用13發催淚彈、6發橡膠彈、22發布袋彈；而在周六行動中並沒有使用任何彈藥；周日行動中警方共使用18發催淚彈、13發橡膠彈、10發布袋彈、1發海棉彈。而在過去周末，由周五至今日凌晨，警方共有12名警員因行動而受傷，大部分是在拘捕過程中受傷。

【1629】謝再播放周日片段，他表示過去的日子中，暴力示威者行為愈來愈激進，亦愈來愈暴力，警員前線工作亦非常危險。警方留意到，情報顯示有人會使用攻擊性武器，甚至致命武器，近距離傷害警員，過去示威中的確有暴徒付諸實行，例如在荃灣有暴徒隔警車以鐵枝桶傷警員。警方看到有示威者圍堵警員，投雜物、噴滅火筒，有示威者在警方拘捕疑犯後，意圖搶走犯人，更有示威者曾襲擊警員，嘗試搶槍，所以警員在現場執行職務時，比過去需要更高警戒，為保護自己、被捕人及其他在場人士安全，警方必須與在場所有人士保持適當及安全距離。警方留意到，有傳媒工作者在警方作拘捕時，會走至與被捕人或警方距離很近的地方，甚至零距離作出採訪，甚至包圍警員及被捕人士，此情況不理想亦危險，有部分別有分心的人士穿反光衣混入記者群中，當時行為不是一般採訪人士做的行為，而是為其他人作掩護，甚至攻擊警員。所以前線警員在現場沒有辦法即時辨認記者或示威者，甚至其他義工、救護人員的情況下，在需要時適當時作出措施，確保可以保持適當距離，保障各自安全。謝勸喻大家不要在警方執法、處理暴亂時貼近警員。

【1606】警察公共關係科總警司謝振中表示，他指過去數晚再有暴力示威者破壞太子站及旺角警署，並播放傳媒的片段。上周五片段中，示威者爬上太子站出入口上破壞及塗鴉港鐵標誌，撬開太子站鐵閘，進入站內破壞，剪斷交通燈電線，挖磚及掟向旺角警署，亦在附近地上倒波子，旺角多處有暴徒縱火，並加易燃物體令火勢加速，又傳出爆炸聲。

過去的周六，示威者明知機場有禁制令下，仍然硬闖機場，癱瘓交通樞紐的機場運作。暴徒亦搗亂機場附近東涌站，指罵維持秩序警員，堵塞東涌一帶道路，並向警員掟硬物。周六晚再有暴徒攻擊旺角警署，是連續第八次，用鐳射光照向警署，硬物掟警員，雜物設路障及燃點，危及公眾安全，破壞社會安寧，嚴重影響公共服務，漠視其他市民需要及訴求。在旺角警署外的火頭，火舌有數米高，並發出爆炸聱，暴徒之後前往來個不同港鐵站，破壞站內設施，衝擊警方防線及襲擊警務人員，亦有持不同意見的人士與相關暴徒互相指罵及推撞。大埔墟站、將軍澳站、沙田站亦有示威者破壞入閘機，以硬物擊碎屏幕，向機械淋液體，將相關CCTV噴黑。沙田站，警方拘捕違法人士，有激進示威者向警方投硬物，包括滅火筒，用雨傘、棍襲擊警員，用滅火筒噴向警員。

周日中環遊行、集會再次被暴徒騎劫，演變成一連串暴力事件，當日下午3時起，有人毀中環站售票機等設施，因公眾安全理由，警方在3時半建議當日公眾活動主辦單位提早結束遊行集會，主辦方在下午3時45分採納意見，並在下午4時宣佈公眾活動結束。下午4時半示威者在畢打街及遮打道架設路障堵路，燃點紙皮，在路中心放火。激進示威者在中環站外大肆破壞，以硬物擊碎港鐵站入口玻璃，用硬物掟向警員，亦在中環多處縱火，包括在港鐵站外，火舌高達兩米高。中環示威者走至金鐘、灣仔、銅鑼灣一帶，金鐘站有市民接受傳媒訪問時表達不滿激進示威者多日來破壞淘鐵站行為，但他們的心聲暴徒沒有理會過，暴徒破壞灣仔站屏幕、出入機、消防設備，示威者在銅鑼灣禮頓道投汽油彈、在軒尼詩道向警員掟石塊及照鐳射光。晚上，亦是連續第九晚，暴徒再次攻擊旺角警署，向警署掟磚，以垃圾桶等設路障，以鐳射槍射向警署內警員，塗鴉港鐵站出入口，警方多次以適當武力驅散示威者。

由中環至金鐘、灣仔、銅鑼灣，以至九龍的太子、旺角、黃埔，示威者先由參加集會，再演變成暴力掟磚，掟汽油彈，暴徒打爛港鐵出入口玻璃，在鬧市縱火。警方即使盡力協助，希望遊行集會和平有序進行，但暴力、激進份子宣洩暴力，騎劫公眾活動，破壞大家所愛的香港，威脅市民生命財產，擾亂公眾秩序及安全，面對此情況，警方有責任、有信心、亦有能力止暴制亂，回復社會安寧。

【1606】香港記者協會代表在警方發言前，在台前發表香港攝影記者協會、香港記者協會聯合聲明，聲明如下﹕

警方在9月7日晚上10時半左右，於旺角始創中心外推進並拘捕行動期間，在全無示威者的情況下，蓄意向現場採訪的記者噴發胡椒噴劑，傷及多名前線記者，本會譴責警方濫用武力以及惡意針對記者阻礙採訪，籲警方正視前線警員情緒失控以及濫權問題。

晚上10時半左右，警方在旺角始創中心外拘捕在場示威者，在場記者拍攝時遭防暴警員的驅趕，記者配合警方指示後退至拘捕現場的10米以外，並聽從警方要求走上行人路時，突然兩名俗稱「速龍」的特別戰術小隊警員向在場記者施放胡椒噴劑，至少兩名《香港01》攝影記者、一名《法新社》攝影記者、兩名《明報》攝影記者、一名《明報》記者、《有線新聞》兩名記者及一名《香港電台》攝影師被直接射中，當中兩人更被直接射向臉部。

現場附近並沒有任何示威者，在場的記者都有出示記者證及戴上印有「PRESS」字樣的頭盔，容易識別。在場的記者正配合警方要求退後時，卻突然遭到警員無理攻擊，該兩名警員更持續並大範圍施放胡椒噴劑，令多名記者受傷。亦有在場記者聽到，其中一名使用胡椒噴霧的警員，在使用武力期間說「影影影咁鍾意影」，對記者懷有惡意，有關警員的行為近乎攻擊記者，本會要求警方提供該兩名警員的警員編號，以便記者作出正式投訴。

在場的警員均沒有出示委任證或警員編號，令記者投訴無門，傳媒聯絡隊成員卻遲遲未有出現，以惡劣態度回應記者的質疑，未有做好協調工作。本會譴責警方濫用武力，惡意針對記者阻礙採訪，籲警方能正視本會三個月來的多份聲明，以及前線警員情緒失控以及濫權問題，配合前線記者發揮第四權的監察作用。