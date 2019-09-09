【警方記者會・直播】大埔學生遭警棍扑頭　警高層回應周六日示威

反修例爭議持續，過去周末發生多場示威活動，網民於周六（7日）發起「和你塞」行動，聲稱到機場一帶進行交通壓力測試，警員驅散並拘捕一名女子期間，警方從後將她扯落樓梯，被質疑妄顧對方安全；同日在大埔墟站，一名迦密柏雨中學中六生沒有襲警行為，卻被警棍打爆頭，警方亦被質疑過度使用武力。而昨日（8日）遮打花園集會於下午提早結束，大會解釋指，警方稱花園道已出黑旗，中環站亦破壞，集會變得不安全，所以要求大會提早解散集會。 此外，周末兩日的示威現場中，警方分別向記者射胡椒噴霧及投擲催淚彈，亦惹針對記者的疑慮。 警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動科高級警司汪威遜今日下午將會見新聞界。消防處副消防總長（總部）陳慶勇及副救護總長曾敏霞亦會一同出席。

【1700】消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，消防處在周五接獲15宗有關聚眾的火警，主要涉及示威者在山東街、彌敦道、登打士街交界、亞皆老街及西洋菜南街交界設路障及縱火，嚴重危害公眾安全。周六則接獲5宗相關火警，其中一宗在太子道西及西洋菜南街交界，示威者將大量雜物堆起，並倒易燃液放火燒毀，火光熊熊，其間發生爆炸令火燒越演越烈，濃煙影響附近市民。有片段拍得當示威者將易燃液倒向火堆，因為搶火波及自己及附近數名人士，情況十分危險。周日則接獲3宗相關火警，包括示威者在畢打街燒紙皮縱火，另有示威者用大量雜物堵塞中環站近太子大廈出口，之後縱火，火勢非常猛烈，此外，部分中環站出口遭示威者以雜物堵塞，如站內發生火警，市民無法利用出口逃生，後果不陷設想。縱火問題越來越嚴重，包括次數、範圍及地點，由最初在馬路上燒雜物，至今濃煙及火勢波及附近建築物及公眾設施，消防處對嚴重影響市民生命財產的行為予以譴責。消防處亦留意到過往數日，示威者在港鐵站內不斷使用消防設備，消防處重申，消防設備被不當使用及破壞，一旦火警發生，無法發揮應有的作用，後果非常嚴重。消防處呼籲示威者保持克制，顧及所有市民安全，停止以上行為，其他市民要保持警覺，遠離相關區份，不要圍觀。

【1644】江作出澄清，指留意到有指控指警方昨晚在銅鑼灣港鐵站在沒有原因下使用催淚煙，他表示當時警員在港鐵站出口，警員被暴徒由上而下掟石頭、垃桶等攻擊，警員需要使用相應武力作出驅散及清除前方威脅，警員為了製造安全距離，警員亦見到有暴徒向巴士站後方離開，於是向該方向掟手擲催淚彈。

另外警方留意到周末有指控指有女士被男警搜身，他澄清就東涌附近一個指控，當時警方有進行截停搜查，要求車上乘客下車搜身，當時是由女警員對一名女士進行搜身程序。禮頓道140號一間學校外，警方亦有另一名女警曾向懷疑曾經參與遊行、對其有合理懷疑的女士進行截停搜查。警方在搜身方面有嚴格指引，需要由同性別人士對被搜查人士進行搜身。

警方亦留意到坊間說法，指有示威者指自己只是留在暴力衝突現場，沒有主動參與事件，只是在現場叫囂，沒有犯刑事罪行。江表示，根據香港法例第245章《公安條例》第19條，任何人參與第18條第一節被定為非法集結的集結，而有破壞社會安寧，該集結即屬暴動，集結人士即屬參與暴動。而第18條指非法集結為凡有三個人或多於三個人集結，作出擾亂秩序行為，作出帶有威嚇性、侮辱性、挑撥性行為，有可能或相當有可能任何人合理地害怕集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉此行為激使他人破壞社會安寧，即屬非法集結。簡單而言，根據法律定義，在暴動現場，而集結在現場的人已有機會干犯暴動罪，而當時人的衣著、裝備又或者出現在現場的解釋，是會作出考慮，但對於之後是否定性其曾參與現場暴動並無直接關係。警方留意到在周日示威活動由中環延伸至金鐘、灣仔、銅鑼灣，這些圬方的店舖得悉有大量示威者及暴徒到附近已一早落閘，市民、街坊、遊客見到此情況已盡快離開現場。警方作驅散時，仍有部分人無視警方警告，在現場集結及叫囂，見到大量示威者、暴徒在現場堵路，甚至縱火、投汽油彈等破壞安寧、甚至暴力行為。當有人作出任何破壞社會安寧的行為時，警方別無他法的情況下，警方要作出驅散及作拘捕行動。而集結現場人士有機會受傷，在現場出現亦有機會被捕。警方呼籲，和平、沒有關係的市民，應該要留意事態發展，奴非必要不要到高危地點，以免對其人生安全造成危險，更不要參與在暴力事件其中，就算是叫囂，以免墮入法網。

【1637】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，拘捕數字中，由周五截至今日凌晨，警方共拘捕157人，包括125男32女，年齡介乎14至63歲，他們涉嫌刑毀、阻差辦公、公眾地方打鬥、藏有攻擊性武器、襲警、藏有物品可作非法用途、拒捕、刑事藐視法庭、非法集結等。周六拘捕的人士警方已落控起訴五男一女，年齡介乎20至23歲，包括周六時警方在東涌拘捕一名女子，她已被控襲警，並在今日於西九龍裁判法院提堂；周六晚警方在洗衣街天橋上拘捕一名男子，並在身上發現汽油彈及打火機，已被控藏有攻擊性武器，今日下午在九龍城裁判法院提；警方在天水圍濕地公園輕鐵站拘捕兩名男子，他們涉嫌串謀刑事毀壞，因在輕鐵站破壞站內設施，亦於伉早在屯門法院提堂；警方亦在屯門青松輕鐵站拘兩男，涉嫌刑事毀壞，亦因損毀站內設備，兩人今日下午在屯門裁判法院提堂。

使用彈藥方面，警方在2019年9月6日周五行動中，警方共使用13發催淚彈、6發橡膠彈、22發布袋彈；而在周六行動中並沒有使用任何彈藥；周日行動中警方共使用18發催淚彈、13發橡膠彈、10發布袋彈、1發海棉彈。而在過去周末，由周五至今日凌晨，警方共有12名警員因行動而受傷，大部分是在拘捕過程中受傷。

【1629】謝再播放周日片段，他表示過去的日子中，暴力示威者行為愈來愈激進，亦愈來愈暴力，警員前線工作亦非常危險。警方留意到，情報顯示有人會使用攻擊性武器，甚至致命武器，近距離傷害警員，過去示威中的確有暴徒付諸實行，例如在荃灣有暴徒隔警車以鐵枝桶傷警員。警方看到有示威者圍堵警員，投雜物、噴滅火筒，有示威者在警方拘捕疑犯後，意圖搶走犯人，更有示威者曾襲擊警員，嘗試搶槍，所以警員在現場執行職務時，比過去需要更高警戒，為保護自己、被捕人及其他在場人士安全，警方必須與在場所有人士保持適當及安全距離。警方留意到，有傳媒工作者在警方作拘捕時，會走至與被捕人或警方距離很近的地方，甚至零距離作出採訪，甚至包圍警員及被捕人士，此情況不理想亦危險，有部分別有分心的人士穿反光衣混入記者群中，當時行為不是一般採訪人士做的行為，而是為其他人作掩護，甚至攻擊警員。所以前線警員在現場沒有辦法即時辨認記者或示威者，甚至其他義工、救護人員的情況下，在需要時適當時作出措施，確保可以保持適當距離，保障各自安全。謝勸喻大家不要在警方執法、處理暴亂時貼近警員。

【1606】警察公共關係科總警司謝振中表示，他指過去數晚再有暴力示威者破壞太子站及旺角警署，並播放傳媒的片段。上周五片段中，示威者爬上太子站出入口上破壞及塗鴉港鐵標誌，撬開太子站鐵閘，進入站內破壞，剪斷交通燈電線，挖磚及掟向旺角警署，亦在附近地上倒波子，旺角多處有暴徒縱火，並加易燃物體令火勢加速，又傳出爆炸聲。

過去的周六，示威者明知機場有禁制令下，仍然硬闖機場，癱瘓交通樞紐的機場運作。暴徒亦搗亂機場附近東涌站，指罵維持秩序警員，堵塞東涌一帶道路，並向警員掟硬物。周六晚再有暴徒攻擊旺角警署，是連續第八次，用鐳射光照向警署，硬物掟警員，雜物設路障及燃點，危及公眾安全，破壞社會安寧，嚴重影響公共服務，漠視其他市民需要及訴求。在旺角警署外的火頭，火舌有數米高，並發出爆炸聱，暴徒之後前往來個不同港鐵站，破壞站內設施，衝擊警方防線及襲擊警務人員，亦有持不同意見的人士與相關暴徒互相指罵及推撞。大埔墟站、將軍澳站、沙田站亦有示威者破壞入閘機，以硬物擊碎屏幕，向機械淋液體，將相關CCTV噴黑。沙田站，警方拘捕違法人士，有激進示威者向警方投硬物，包括滅火筒，用雨傘、棍襲擊警員，用滅火筒噴向警員。

周日中環遊行、集會再次被暴徒騎劫，演變成一連串暴力事件，當日下午3時起，有人毀中環站售票機等設施，因公眾安全理由，警方在3時半建議當日公眾活動主辦單位提早結束遊行集會，主辦方在下午3時45分採納意見，並在下午4時宣佈公眾活動結束。下午4時半示威者在畢打街及遮打道架設路障堵路，燃點紙皮，在路中心放火。激進示威者在中環站外大肆破壞，以硬物擊碎港鐵站入口玻璃，用硬物掟向警員，亦在中環多處縱火，包括在港鐵站外，火舌高達兩米高。中環示威者走至金鐘、灣仔、銅鑼灣一帶，金鐘站有市民接受傳媒訪問時表達不滿激進示威者多日來破壞淘鐵站行為，但他們的心聲暴徒沒有理會過，暴徒破壞灣仔站屏幕、出入機、消防設備，示威者在銅鑼灣禮頓道投汽油彈、在軒尼詩道向警員掟石塊及照鐳射光。晚上，亦是連續第九晚，暴徒再次攻擊旺角警署，向警署掟磚，以垃圾桶等設路障，以鐳射槍射向警署內警員，塗鴉港鐵站出入口，警方多次以適當武力驅散示威者。

由中環至金鐘、灣仔、銅鑼灣，以至九龍的太子、旺角、黃埔，示威者先由參加集會，再演變成暴力掟磚，掟汽油彈，暴徒打爛港鐵出入口玻璃，在鬧市縱火。警方即使盡力協助，希望遊行集會和平有序進行，但暴力、激進份子宣洩暴力，騎劫公眾活動，破壞大家所愛的香港，威脅市民生命財產，擾亂公眾秩序及安全，面對此情況，警方有責任、有信心、亦有能力止暴制亂，回復社會安寧。

【1606】香港記者協會代表在警方發言前，在台前發表香港攝影記者協會、香港記者協會聯合聲明，聲明如下﹕

警方在9月7日晚上10時半左右，於旺角始創中心外推進並拘捕行動期間，在全無示威者的情況下，蓄意向現場採訪的記者噴發胡椒噴劑，傷及多名前線記者，本會譴責警方濫用武力以及惡意針對記者阻礙採訪，籲警方正視前線警員情緒失控以及濫權問題。

晚上10時半左右，警方在旺角始創中心外拘捕在場示威者，在場記者拍攝時遭防暴警員的驅趕，記者配合警方指示後退至拘捕現場的10米以外，並聽從警方要求走上行人路時，突然兩名俗稱「速龍」的特別戰術小隊警員向在場記者施放胡椒噴劑，至少兩名《香港01》攝影記者、一名《法新社》攝影記者、兩名《明報》攝影記者、一名《明報》記者、《有線新聞》兩名記者及一名《香港電台》攝影師被直接射中，當中兩人更被直接射向臉部。

現場附近並沒有任何示威者，在場的記者都有出示記者證及戴上印有「PRESS」字樣的頭盔，容易識別。在場的記者正配合警方要求退後時，卻突然遭到警員無理攻擊，該兩名警員更持續並大範圍施放胡椒噴劑，令多名記者受傷。亦有在場記者聽到，其中一名使用胡椒噴霧的警員，在使用武力期間說「影影影咁鍾意影」，對記者懷有惡意，有關警員的行為近乎攻擊記者，本會要求警方提供該兩名警員的警員編號，以便記者作出正式投訴。

在場的警員均沒有出示委任證或警員編號，令記者投訴無門，傳媒聯絡隊成員卻遲遲未有出現，以惡劣態度回應記者的質疑，未有做好協調工作。本會譴責警方濫用武力，惡意針對記者阻礙採訪，籲警方能正視本會三個月來的多份聲明，以及前線警員情緒失控以及濫權問題，配合前線記者發揮第四權的監察作用。