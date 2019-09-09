【逃犯條例】又遺失子彈　半百警搜完金鐘再搜銅鑼灣無果

昨日(8日)有市民於中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，其後遊行至美國駐港領事館，活動結束後，集會演變成示威者與防暴警的激烈衝突。今(9日)中午12時許，一批約50人的軍裝警員，在金鐘道海富中心對開馬路，一字排開往灣仔方向進行地毯式搜索，搜索於警員執勤時遺失的一發點三八口徑子彈。至下午2時收隊離開。

至下午4時半，再有一批軍裝警員於銅鑼灣怡和街一帶的電車路，一字排開進行搜索，惟無發現。

應變部隊警員 失點三八口徑子彈

警方稱：一名隸屬港島總區行動應變部隊的警務人員昨（８日）晚上在灣仔一帶執勤期間意外遺失一發點三八口徑的子彈。

警方接獲彈藥遺失事件的報告後，立即展開調查及到現場搜尋，暫未有發現。案件列作「遺失政府財物」，由灣仔警區重案組跟進調查。

警方呼籲市民如拾獲有關物品，應立即致電九九九或交到就近的警署。

警方重申，警隊就裝備的保管及使用有嚴格的規定。警方會繼續就有關事件作出跟進。

下午4時半，再有一批軍裝警員於銅鑼灣怡和街一帶的電車路，一字排開進行搜索。（香港突發事故報料區Wong Henry‎圖片）

上月27日，一批軍裝警亦曾封鎖深水埗欽州街，組成人鏈進行地毯式搜索，當時一名隸屬東九龍總區行動應變部隊警務人員在深水埗欽州街一帶執勤期間意外遺失一發點三八口徑的子彈。最後由一名市民尋獲，並交回給警方。