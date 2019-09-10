【奪命車禍】少女遭撞斃　涉事路段車速快　行人過馬路險象環生

薄扶林公眾騎術學校昨日發生奪命車禍，一名21歲演藝學院學生遭巴士撞斃，演藝學院學生會及南區區議員司馬文於Facebook出帖文指，曾就涉事地點的交通情況多次去信運輸署，要求增設交通燈及安裝快相機均無果。 今早記者重返現場，發現途經涉車路段的車輛車速頗快，駛至安全島時，未見車輛有減讓行人先過路，行人平均要等兩分鐘始可以急步過馬路，有時行人與車輛擦身而過，險象環生。

涉事路段車速快。（郭倩雯攝）

昨早，一名21歲演藝學院女生在薄扶林公眾騎術學校對開，擬前往對面的伯大尼演藝學院古蹟校園上課，在快線位置遭新巴撞斃。今早伯大尼演藝學院古蹟校園大閘關閉，貼上告示「北閘暫停開放，請由中華廚藝學院正門進入」。意外發生後，警方特意在意外地點掛上藍色的「胡亂過馬路將會被檢控」的橫幅，被香港演藝學院學生會批評，有如落井下石，涼薄無情。今早記者返回現場，發現橫幅已被拆走。

意外發生後，警方特意在意外地點掛上藍色的「胡亂過馬路將會被檢控」的橫幅。（陳永武攝）

今早記者返回現場，發現橫幅已被拆走。（郭倩雯攝）

車輛車速快 經安全島時不減車速

香港01記者今早繼續在現場觀察，涉事地點為一處行人過路處，來回線之間設有「安全島」，但沒有交通燈。昨日女子發生意外的安全島外約200米有一個「紅綠燈」，惟現場觀察，行人大多不會選擇走多200米往「紅綠燈」，只是待沒有車時由安全島「跑過馬路」。另外，記者現場發現，涉事路段車輛限速50公里，惟現場所見，車輛車速很快，且途徑安全島時不會減慢車速或停車讓行人先過路，有時行人與車輛擦身而過，險象環生。

路人需急腳過馬路

涉事的薄扶林道一帶，除了薄扶公眾騎術學校，亦有香港大學大學堂及宿舍、伯大尼演藝學院古蹟校園，上址有不少學生上落巴士。薛同學就讀香港大學並居住於薄扶林水塘道的學生宿舍，他需要橫過馬路到對面的巴士站，乘巴士至中環方向，薛同學稱，平均要等候一至兩分鐘才能過馬路，認為等待時間不是太長，但有點危險，因為此路段的車輛車速頗快，據薛同學所知，學校曾反映問題，提出安裝交通燈號，最後被拒絕。

安全島不安全 應被取締

香港汽車會會長李耀培稱，舊式安全島設計於沒有交通燈的年代，並不安全，只是它的名字令行人以為企在無圍欄的安全島等過馬路是安全，事實兩邊都有車經過，當多人時有行人甚至要企出安全島外，其實十分危險。加上，現時舊式安全島的做法，行人是沒有優先權，因此駕駛者駛經安全島時可以無須減速或停車讓行人過路。

李耀培稱，安全島的存在正正是與「路上零意外」的口號相反，認為運輸署應參考外國做法，將安全島取締，使用交通燈或智能交通燈來保障行人安全，「馬路上唔係淨係要顧及車輛或車嘅流量，行人都係一個大嘅持分者，都要顧及行人安全。」