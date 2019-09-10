【自焚不治】北角老翁腳嚴重燒傷　昏迷送院亡　現場遺天拿水樽

（郭倩雯攝）

今日（10日）早上10時許，北角天后廟道116號至126號對開位置，一名姓黃的77歲老翁疑淋天拿水自焚，他腳部嚴重燒傷，陷入昏迷，送院後證實不治。現場遺有載有易燃物的啤酒樽、打火機及一排假牙，懷疑男事主自焚。據知男事主住在附近，事發時有途人發現報警，救援人員到場時，男事主已燒焦。警方正調查事件，初步相信事件有可疑。

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近年本港自焚案件：

2018-12-19：渣華道92至94號得勝大廈一名20歲南亞裔青年，據報半夜在廚房內突然上半身着火，其家人聞慘叫聲驚見事主變成「火人」，後男事主面部及上半身燒傷重創，全面貼上敷料由救護員送往東區醫院搶救。

2017-12-26：黃大仙翠竹花園一名97歲姓張老翁，於屋苑近山邊位置，疑淋天拿水自焚。他的臉部、左臂及肩燒傷，清醒由救護車送院搶救，男事主臉部敷上面膜降溫。

2017-11-17：屯門蝴蝶灣公園一名姓謝61歲男子自焚身亡，有目擊者指事發前曾看到他飲酒，消防到場調查後，懷疑死者身上有易燃液體。現場找到遺書，內容稱「對唔住太太」。

2017-07-20：黃大仙慈正邨正泰樓一名住客報案指，行經大廈一鄰居單位時，發現有異味傳出。消防到場發現單位有明火，立即將火救熄，救援人員其後於大廈發現一名被燒傷的老翁，幸仍清醒，其頸、膊、手受傷，立即為他急救，再送到伊利沙伯醫院治理。

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