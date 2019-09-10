屯門安定邨女子倒斃單位　屋內男子疑仰藥神智不清

屯門安定邨發生命案。一名酒店執房女職員今日未有上班，胞姊上門拍門，卻由神智不清的胞妹男友開門，並赫見胞妹卧斃屋內，痛哭失聲，要由到場警員攙扶。女死者男友懷疑曾服用藥物，送院治理。屯門重案組接手調查事件，案件列作屍體發現。現場消息指，女死者與男友相識一年多，近日感情轉淡，屍體無表面傷痕，法醫估計死亡時間為凌晨約兩時。

今早(10日)11時15分，警方接報指，屯門安定邨定德樓，一名女子昏迷單位內，現場證實死亡；而單位內另一名男子亦昏迷，疑曾食藥，已由救護車送院治理；一名疑似有親友在埸失聲痛哭。

兩人為情侶關係

警方接報後到場調查，案件列作屍體發現，已交由屯門重案組跟進，遁謀殺及自殺案方向調查。另外，法醫亦已到場。現場消息指，女死者42歲姓蔣，任職酒店執房職員，昏迷送院男子56歲姓林，任職地盤判頭，兩人為男女朋友關係，相識一年多，各自有子女，近日感情轉淡。林男居於屯門友愛邨，定德樓單位為女死者住所，她早前喪夫，與21歲女兒同住，女兒長居內地讀書，放假才回港。

現場消息指，女死者今日未有上班，其同事聯絡不果致電其胞姊，其胞姊上門拍門，神智不清的林男開門，胞姊赫然發現胞妹倒卧屋內，於是報警，警方到場證實死者，林男則昏迷倒卧梳化，需送院治理，未能錄取口供。警員在屋內發現醫生處方藥物，暫未有證據顯示曾有人吸食毒品。由於女死者無表現傷痕，死因要待驗屍確定，估計凌晨約兩時死亡。