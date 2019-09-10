【警方記者會‧直播】休班警用伸縮警棍　警：可行應盡快表露身份

警方下午舉行例行記者會，其間交代消息指警方最近發放逾萬支伸縮警棍發予休班警的詳情，行動科高級警司汪威遜稱，休班警員獲配裝備非新事件，刑偵隊同事一直是24小時配有槍械。而基於過去三個月示威者的武器及暴力升級，如攻擊警署、襲擊警務人員，有需要為前線人員添加裝置，令他們在休班時遇緊急情況，需要執行警察執務，可更有效保護市民安全。 被問到休班警使用警棍是會否展示委任證問題，汪威遜指，休班警執行職務時，就是在行使警權，當警務人員行使警權時，無論什麼時間，在可行的情況下，都應該盡快表露身份展示委任證，另外根據警察通例有清晰指引，他們應用警棍時是執行警權，應用警棍後需要作出紀錄。

【1650】汪威遜稱，近日的示威情況，休班警使用裝備的需要有上升的趨勢，於香港法例第232章第21條，警務人員執行在需要以警務人員身分行事時，須當作為一直在當值中，並須在他可能執行職責的香港任何及每處地方，執行及行使本條例或任何其他法律授予他的職責及權力。基於職務需要及慎重考慮，警隊批准所有休班警配備伸縮警棍，但未能提供增置了多少支伸縮警棍。汪威遜表示，休班時間維護社會穩定，是警隊的使命。

至於如何防止休班警濫用警棍，汪威遜表示，使用警棍只是其中一種選擇，當休班警執法時，他們會表露身份，及會決定應使用何種武力來處理當前情況，現時為休班警提供警棍，不是叫他們在任何執行職務的時候使用。當他們在休班時，而遇上要使用警權時，仍然需要根據守則及指引去使用武力裝備。

至於成立WhataAPP報料熱線，業務服務科高級警司陳志勇稱，目的是為了提供多一個渠道讓公眾去報料。陳志勇表示，過去數月，很多公眾要求警隊提供方法，讓他們向警隊提供有效的資訊，陳稱，報料熱線不是新的措施，除了WhataAPP，之前亦有其他渠道，如電子報案、報案室等。陳志勇稱，WhataAPP報料熱線只是供市民提供額外的線索或資料，市民不需要提供個人資料，若公眾要報案，仍建議前往報案室。

【1636】記者追問伸縮警棍的問題上，休班警行使警權時會如何表露身份。汪表示，根據警察通例有清晰指引，他們應用警棍時是執行警權，他們需要作出紀錄，而根據警察通例已有既定守則及程序。警員在休班時如果他應用警棍，已經是執行警務，「唔會話無端端拎出嚟冇人知道，同事都會理解到啦，在公眾地方拎得出嚟，我諗都會有人睇到啦」。當警員真的要應用警棍，會跟足程序並執行警務，不會出現一個情況後取出警棍後又收回，因一定有人看得到。

而他使用警棍時，是否需要交報告，如果他打中頸、頭，市民如何投訴。汪表示，當休班警應用警棍及執行警員職務，被使用武力的人士亦不會離開，警員亦不會打完後離開，事件一定會有跟進。警員使用武力時，他會紀錄當時考慮過什麼，為何要提升至這種武力，因為其每一個動作皆有理據。因此是可以找到該名使用警棍的休班警員。江永祥表示，休班警員會使用警棍，對方必然是違法，休班警是行使警權，需要展示委任證。可行情況下，警員會展示委任證，「可能我哋同事休班作出拘捕，當有人偷嘢，同事去追，禁咗落地下，同事必然會即刻講﹕『警察唔好郁，我而家拉你乜乜乜罪行』。」但如果未完全制服，對方想逃走，休班警需要等軍裝警接手後，在情況許可，會盡快展示委任證，不會存在任何隱瞞。他又指，休班警員「唔會無啦啦拎個裝備出嚟玩。」他取出警棍必然是要行使警棍。謝振中表示，警棍只是武力使用的其中一種選項，不論當值或休班警員，當有人逃跑，口頭警告、拘捕時將他壓在地上，都是武力使用，警棍只是多一個武力選項，讓休班警面對現時比較暴力場面，可以多一個武力選項，故在紀錄上、展示委任證、表明警員身份上不會變得複雜。任何武力使用後，警方有嚴謹機制要求警員紀錄，以助他日後需要解釋為何要使用梳關武力。

而大埔墟站事件中，一名少年被五、六名警員以警棍打頭，是否涉及襲擊。謝振中表示，當時警員因應大埔墟港鐵站有違法事件及嚴重暴力破壞事件，故前往處理。他們到場時見到有人逃跑，入站後站內有很多不同的人，他們已鎖定目標。其中一名藍衣男子，警員見到他不斷逃跑，喝止他而他未有停下，故警員作出制服，其間有使用警棍，以涉嫌非法集結將他拘捕。就警員使用警棍的做法，警方收到一個投訴，亦會與相關人士接觸，取更多資料，會根據現有機制作出公平、公正處理。由於現階段仍在調查過程中，不論是刑事案件或投訴機制下的處理，暫不再作補充。

【1630】對於警方增添一萬支伸縮警棍，被問到在什麼情況下會使用伸縮警棍，汪威遜稱，發配給警務人員的伸縮警棍，當其休班時而遇上要執行職務時，便會使用警棍。發配伸縮警棍是基於《香港法例》第232章第21條，警務人員於休班時如若要執行職務時，都當對方是值勤，即代表他即時要當值。若警務人員休班時遇到有人犯法，或是遇到情況要執勤職務時，可能便會表露其警察身份去處理，至於當時的情況需不需要使用警棍，就要視乎情況，「我哋應用警棍呢，唔係話就咁派咗畀佢休班，督畀佢自己用，而係要根據守則、指引。」汪威遜表示，他要應用警棍時，盡量要給警告，使用警棍達到目的時就要停止。

問及休班警展示委任證，汪威遜稱，根據《香港法例》第232章第21條，休班警執行職務時，就是在行使警權，當警務人員行使警權時，無論什麼時間，在可行的情況下，都應該盡快表露身份，展示委任證，第一是為執行職務，第二是執行警權。至於如何釋除公眾疑慮，江永祥稱，法例上有講到當休班警使用警權時，他是被視作上班，該情況下，他需要用裝備下，他的行為受到守則及指引規管，而他使用時亦要表露身份，令人知道他正在行使警權。日常亦有休班警進行捉賊或救跳海的人，他們會幫忙，「我哋嘅同事，無論你發唔發放呢個裝備畀佢，係佢休班時，如果佢身邊有嘢發生，佢哋係義不容辭。佢哋係會幫得就幫，唔會轉身行開」。

警方召開記者會，其間交代休班警獲發伸縮警棍詳情。（孔繁栩攝）

【1627】對於關於右眼傷者，警方的調查進度，李桂華表示，最新是警方已向醫管局取得醫療報告，正與其他證據作對比，但希望事主提供當日報案情況，包括當時她正在做什麼、與暴力示威者的距離。

至於暴力份子破壞公共設施，江永祥表示，對於暴力示威者破壞港鐵設施，警方對暴力及違法行為絕不辜息，警方有與港鐵公司保持緊密聯繫，警方亦會緊密收集資訊，包括何時何地有公眾活動，對其進行風險評估，例如對港鐵站設施破壞風險程度，會調派人手，鐵路警區與會與港鐵有緊密聯繫，港鐵有需要時會向警方求助，個別市民如在港鐵站見到違法行為亦可以報案。警方對違法及暴力行為會調查到底，過去數周，不止是港鐵的破壞行為，其他的暴力及違法行為有刑事調查隊積極跟進。

【1620】謝振中指，就831當晚送院傷者的數字，港鐵今早已作澄清，當日有7名傷者經列車往荔枝角站再送往醫院，當晚在油麻地證拘捕了10名傷者，其中3人受傷由警察送往醫院治療，涉事3名傷者被捕，但未能透露涉及何罪被拘。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，3人獲保釋外出。就右眼受傷女子，警方申請法庭搜令，根據警隊條例，向法官宣誓後申請搜令，執行時向資料持有者索取資料，是次的資料持有者為醫管局。

【1616】業務服務科高級警司陳志勇表示，過去三個月，社會出現動盪不安，市民希望警方提供止暴制亂的訊息。警方提供新增的whatsapp號碼，由55669500起十個號碼至尾數09，接受有關止暴制亂的訊息，提供情報的人士不用預先登記。熱線只透過whatsapp接收反暴力報料。熱線不會接聽任何來電，不會接收任何報案，不會向市民索取任何資料，以匿名方法提供資訊予警方。市民可以到警方網頁及警署查詢有關資訊。警方希望提供多一個渠道予市民提供資料。

謝振中總結指，昨日日間出現了一宗暴力事件，惟警方已即時處理了相關案件，而昨晚是近月來相對和平的一晚，他稱港人希望社會回復和平，市民要與警方合作，好好運用警隊的報料熱線。

【1610】休班警由今日起獲發伸縮警棍，行動科高級警司汪威遜稱，休班警員獲配裝備非新事件，刑偵隊同事一直是24小時配有槍械。為配合行動需要，警隊會檢討警員需用什麼裝備，過去三個月，基於示威者的武器及暴力升級，如攻擊警署、襲擊警務人員，有需要為前線人員添加裝置，令他們在休班時遇緊急情況，需要執行警察執務，可更有效保護市民安全。就警方應用武力，警隊有相闔指引，市民可放心。

【1606】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方對所有暴力案件表達關注，並會作出調查。其中，上周五在油麻地果欄附近有網上媒體記者被襲擊，今日較早時間警方以涉嫌襲擊導致他人身體受傷害拘捕一名64歲男子，案件交由油尖刑事調查隊跟進。另外，9月9日上午7時，屯門一間中學外，有人與在校外進行人鏈活動的學生爭執，對方取出一把鎅刀，警方拘捕一名62歲男子涉藏有攻擊性武器被捕，亦已被落案控告，今早在屯門裁判法院提堂。

另一宗案件發生於9月9日上午時份，一名男子在九龍灣一學校外與築人鏈學生爭執，男子取出鎅刀揮舞，一個老師上前阻止時被鎅傷。警方翻查閉路電視片段後，以涉嫌傷人拘捕一名男子，今日下午被控傷人罪，在觀塘裁判法院提堂。而7月14日在沙田新城市廣場襲擊警員的24歲男子，起訴其公眾地方行為不檢、襲警、傷人，今日下午在沙田裁判法院。昨日警方沒有使用任何彈藥，沒有任何警員因行動而受傷。

【1603】警察公共關係科總警司謝振中稱，過去三個月的和平示威活動，部分已演變成暴力事件，示威者於衝突中所用的武器升級，有磚頭、氣槍、及削尖了的鐵枝等，令前線員所面對的風險高了。謝振中又指，近日市民因意見不合，從而發生口角，繼而動武的事件有增加，連除了連儂牆因表達意見而出現爭執、打架、襲擊等事件，該類事件更出現在人鏈行動中，市民因嘈音影響，而訴諸暴，警方擔心及關心相關事件。香港核心價值為和平，全港市民不希望有人訴諸暴力，因此警對止亂制暴是刻不容緩，警方會成立10條反暴力報料熱線，望肯民與警隊一同止亂制暴。

消息指逾萬支伸縮警棍發予休班警

有警方內部訊息稱，為了配合「踏浪者」行動，警務處支援科早前添購逾萬支伸縮警棍，助理警務處長（支援）已批准向警務人員額外派發伸縮警棍，「冀讓人員於休班期間執行警察職務」，最快會於今日(10日)下午發放。

而今早警方聯同消防處、醫院管理局及港鐵舉行聯合記者會，就831當晚港鐵太子站事件進行澄清，港鐵更首次公開當晚太子站內的閉路電視截圖，再度澄清當日並無死亡個案。

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動科高級警司汪威遜及業務服務科高級警司陳志勇於今日下午4時與記者見面，屆時相信記者會警方會講解休班警獲配伸縮警棍事宜。