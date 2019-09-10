【逃犯條例】大球場世界盃外圍賽　網民號召組人鏈圍繞場外

《逃犯條例》修訂風波至今，過去多個月均有市民透過不同場合發起活動表達訴求，包括於7月時曾於大球場舉行的傑志對曼城賽事期間，球迷高唱歌曲《Do You Hear the People Sing》表態。今晚適逢香港對伊朗的世界盃外圍賽，再有網民發起各路球迷，於中場期間在大球場外組人鏈圍繞一圈，及於比賽雙方球員進場前及鳴笛一刻合唱歌曲《願榮光歸香港》。 於傍晚6時許，已有不少身穿球衣人士於銅鑼灣港鐵站集合，準備前往大球場。

晚上7時銅鑼灣站集合 號召兩度唱《願榮光歸香港》

今晚於香港大球場舉行香港對伊朗的世界盃外圍賽，有網民發起以「各路球迷Assemble」為題的活動，號召於晚上7時於銅鑼灣港鐵站集合，參與者可穿上愛隊球衣，集合出發往大球場並高叫港隊打氣口號，寓意支持不同球隊的球迷亦一條心支持港隊，但入場後就換上紅衣或港隊球衣支持港隊。

在到達球場後，活動呼籲參與者於旗桿底集會，並於比賽雙方球員進場前及鳴笛一刻合唱歌曲《願榮光歸香港》。另外活動又號召球迷於半場休息時再到旗桿底集合，希望組成人鏈圍繞大球場一圈，以和平方式表達訴求。

於7月24日大球場舉行的傑志對曼城的「賽馬會傑志中心盃」，已有入場球迷應號召，於比賽進行至21分鐘時合唱歌曲《Do You Hear the People Sing》，以歌聲表態及希望訴求能獲國際關注。