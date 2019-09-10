【逃犯條例‧直播】大球場世盃外圍賽　觀眾開場高唱願榮光歸香港

《逃犯條例》修訂風波至今，過去多個月均有市民透過不同場合發起活動表達訴求，包括於7月時曾於大球場舉行的傑志對曼城賽事期間，球迷高唱歌曲《Do You Hear the People Sing》表態。今晚適逢香港對伊朗的世界盃外圍賽，再有網民發起各路球迷，於中場期間在大球場外組人鏈圍繞一圈，及於比賽雙方球員進場前及鳴笛一刻合唱歌曲《願榮光歸香港》。 於傍晚6時許，已有不少身穿球衣人士於銅鑼灣港鐵站集合，準備前往大球場，其間不時高叫口號，包括「We are Hong Kong」及「Stand for freedom」等。

大批身穿球衣的市民由銅鑼灣前往大球場。（孔繁栩攝）

前往大球場人流步出馬路。（孔繁栩攝）

【2002】球賽正式開始，場內市民高唱歌曲《願榮光歸香港》，其後場內人士再次高叫「光復香港，時代革命」。開場前場內分別播放伊朗及中國國歌，於播放中國國歌時場外人士發出噓聲。

【1937】不斷有市民及球迷陸續到場，大球場入口位置人流迫出馬路，有站於馬路上市民聲稱要入場觀看球賽，部分人高叫「我要睇波呀」及「開路」。警方原於大球場外兩旁行人路進行分流，但其後已有球迷不耐煩，步出馬路直接進入球場。

【1930】入場人士由職員搜查隨身袋，檢查有否不准帶入場的物品包括打火機及玻璃樽等，約50名軍裝警員及交通警在場維持秩序，目測身上未有配備特別裝備。

【1920】人潮陸續到達香港大球場外，部分人開始排隊入場，另一批人士則繼續於場外聚集，另外在場有警員駐守及維持秩序，有人向警員高叫「黑警還眼」等字句。

【1915】人龍途經禮頓道及加路連山道，並行出馬路，其間繼續高叫口號。

【1900】大批身穿紅衣球衣的球迷於銅鑼灣F出口外聚集，其間不時高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求缺一不可」及「香港勁揪」等口號。約7時許，逾百名球迷開始出發前往大球場。

晚上7時銅鑼灣站集合 號召兩度唱《願榮光歸香港》

今晚於香港大球場舉行香港對伊朗的世界盃外圍賽，有網民發起以「各路球迷Assemble」為題的活動，號召於晚上7時於銅鑼灣港鐵站集合，參與者可穿上愛隊球衣，集合出發往大球場並高叫港隊打氣口號，寓意支持不同球隊的球迷亦一條心支持港隊，但入場後就換上紅衣或港隊球衣支持港隊。

在到達球場後，活動呼籲參與者於旗桿底集會，並於比賽雙方球員進場前及鳴笛一刻合唱歌曲《願榮光歸香港》。另外活動又號召球迷於半場休息時再到旗桿底集合，希望組成人鏈圍繞大球場一圈，以和平方式表達訴求。

於7月24日大球場舉行的傑志對曼城的「賽馬會傑志中心盃」，已有入場球迷應號召，於比賽進行至21分鐘時合唱歌曲《Do You Hear the People Sing》，以歌聲表態及希望訴求能獲國際關注。