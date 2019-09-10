【捉蟹溺斃】中年漢三門仔捉蟹遇溺　獲救後昏迷不治

今（10日）晚上10時25分，一名40餘歲男子在大埔三門仔石灘對開近300米海面時遇溺，有人立即報警求助。消防接報到場，迅即將男子救起，惟他已陷入昏迷。他在一名親友陪同下，由救護車送往那打素醫院搶救，其間需由救護員進行心外壓急救，惟送院後不治。

據悉，男事主與友人較早時在上址捉蟹，水深約到胸口，惟突然遇溺。

警方指，昨晚10時許，警方接獲途人報案，指一名男子懷疑在大埔三門仔遇溺。救援人員接報到場，消防在三門仔對開300米海面將男事主救起，昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理，其後證實死亡。警方經初步調查，相信該名42歲姓梁男子，在捉蟹時遇溺，事件沒有可疑，案件列「送院時死亡」，死因有待驗屍後確定。

警員在三門仔海邊調查。(賴南秋攝)

近年有人在三門仔捉蟹遇溺事件：

2019年7月24日：4人在西貢榕樹澳村岸邊位置捉蟹時，其中一名男子突然不知所終，懷疑墮海。接近凌晨2時，消防員在離岸約200米、水深2.5米的海中，尋獲男事主，他其後證實不治。

2019年5月26日：27歲男子早前偕友人坐一輛農夫車到達三門仔，更換泳服及著上蛙鞋等裝備，在沙欄路沙灘對開離岸約110米位置捉蟹，其後失去蹤影。男事主失蹤逾16小時，在離岸百米尋獲屍體。

