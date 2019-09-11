屯門安定邨女子倒斃屋內男友昏迷　鄰居：涉事男子一周召兩次白車

屯門安定邨昨日發生命案，一名42歲女子昨沒有上班，其胞姊上門揭發妹妹倒斃床上，死者56歲男友則神智不清躺在梳化上，昏迷送院。警方接報後到場調查，暫案件列作屍體發現，已交由屯門重案組跟進，循謀殺及自殺案方向調查。由於女死者無表現傷痕，死因要待驗屍確定，估計昨日凌晨約兩時死亡。至今早，56歲男子仍留醫，他情況穩定。

據悉，女死者於屯門一家酒店任職房間管理，男友則任職地盤判頭，兩人相識一年多，各自有子女，近日感情轉淡。

鄰居曾先生指，死者睇落硬淨，不會自殺。（鄧詠中攝）

涉事男子一星期內兩次召喚救護車

鄰居曾先生七年前搬入安定邨，他稱得悉女死者有前夫，前夫死後，女死者認識數名男友，曾見有不同男子在上址岀入。曾先生認為，女死者與涉事男子關係不俗，男子曾買餸到上址，不時在上址過夜。惟曾先生懷疑男子身體有毛病，因近月曾見涉事男子一星期內兩次召喚救護車。曾先生認為女死者「唔會自殺」，「睇落硬淨」，又指女死者中等身材，男子則肥胖，光頭，兩人不似有不良嗜好。

曾先生表示，死者寡言，即使天氣炎熱亦經常關上大門，甚少與街坊交談。曾先生及其他街坊，均稱近日並無聽到吵鬧聲，前晚亦無聽到嘈吵聲，至昨日女死者胞姐拍門，才得悉涉事單位發生事故。