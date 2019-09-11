【願榮光歸香港．直播】大埔、沙田、油塘多區居民晚上接力大合唱

《逃犯條例》修訂風波至今，社會上出現接連發生示威衝突，除了集會遊行，有市民以不同方式表達反對修例的聲音，包括築人鏈、默站活動等，而最近一首歌曲《願榮光歸香港》響徹不同場合，繼周一及周二於太古城、將軍澳、大埔、黃大仙等，今晚一連第三晚有市民在沙田、大埔、荃灣、油塘、香港仔等各區商場高唱歌曲，以歌聲表達訴求。 攝錄：王海圖

新城市廣場大批市民聚集，迫滿地下中庭及樓層圍欄。（余俊亮攝）

鑽石山荷里活廣場市民亮起手機燈，並舉高手高唱《願榮光歸香港》。（羅國輝攝）

荃灣廣場市民懸起四張直幡。（賴啟燊攝）

【2210】大埔超級城：在進行最後一次「安歌」後，聚集市民陸續離去。

【2200】荃灣廣場：市民高呼「915，維園見」，有參與人士指稍後會到荃灣修復連儂牆。

【2150】新城市廣場：一名市民帶同樂器低音號，為在場人士合唱《願榮光歸香港》時伴奏。

【2140】荃灣廣場：市民繼續圍圈慢行，拍手高唱歌曲《We Will Rock You》。

【2130】荃灣廣場：市民於廣場地下位置繞圈慢跑，其間高舉手機燈及唱出一首卡通片主題曲及叫口號。

【2120】油塘大本型：大批市民聚集於商場內，市民不斷高叫口號，並亮起手機燈。

【2105】荃灣廣場：現場有市民播出音樂，在場人士低頭默站。有市民於樓層圍欄外懸起四張直幡，寫有「五大訴求、缺一不可」及「荃民葵手、捍衛我城」。

【2100】沙田新城市廣場：大批市民企滿中庭及各樓層圍欄，於9時正市民高唱《願榮光歸香港》，其後又高叫「沒有暴徒只有暴政」等口號。大會堂外亦有大批市民舉起手上燈光，不時高叫口號。

【2055】荃灣廣場：商場內同樣有大批市民聚集於地下及各層圍欄位置，市民不時高叫「香港人加油」及「五大訴求缺一不可」等口號。

【2050】大埔超級城：商場C區有逾百名市民聚集，有街坊自派發歌詞紙張，亦用紙摺成孔明燈寫上「五大訴求缺一不可」等字眼。

大埔超級城晚上有逾百市民聚集。（黃廸雯攝）

市民用手機燈及紙張製成孔明燈。（黃廸雯攝）