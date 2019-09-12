【願榮光歸香港】淘大商埸男子被一拳打面流血　警追緝三人

昨日(11日)晚上7時許，全港有多個商場及地點，均有市民聚集，進行大合唱。期間，牛頭角淘大商場內，據報有多人唱歌期間，有一名男子疑不滿並進行挑釁，被在場人士一拳打傷右邊面部，右眼對落位置流血。網上隨即有人將被打男子「起底」，指他姓李，為將軍澳一所學校的教師。

近日多區不同商場有人聚集，一齊唱歌。（林振華攝）

商場眾人合唱「願榮光歸香港」 男子唱國歌反攻

昨晚大批市民聚集在淘大商場，他們氣氛和平，齊唱歌曲「願榮光歸香港」，並齊呼口號，期間突然間傳來有人唱國歌的聲音，眾人上前，發現一名手抱著女童、身邊帶著一女童及一男童的男子在唱國歌，期間男子又高舉手提電話，拍攝在場人士。現場不少人聚集，並高呼「返大陸」、「返大陸」，唱國歌男子身邊的男童及女童疑因受驚，情緒激動，現場聽到他們放聲大哭，有在場人士勸男子帶同三名小朋友離去，惟他並沒有理會，反而報警，在電話中稱「我依家畀暴徒包圍」。

唱國歌男子遭搶手機 放下女童追截

眾人擾攘一輪後，突然間有一名男子上前搶去唱國歌男子的手提電話，欲刪去他拍攝的群眾片段，唱國歌男子手抱女童追趕，期間放下女童繼續追，成功截停搶電話男子後，要求對方交回手提，眾人推撞，唱國歌男子混亂間被人打了拳，右角下流血。唱國歌男子離開人群後，驚醒手中的女兒不見了，一度問在場人士，「我個女呢？」，幸好最後有在場人士將女童帶到他身邊。等待警察到場時，他繼續高唱國歌，又斥在場人士「社會敗類」、「人渣」等，他的妻子到場支援時，亦高舉手提電話拍攝在場的人士。最後防暴警及救護人員到場，男子及其妻兒上救護車送院。

東華三院：事件發生在校外及公餘時間 不作評論

據了解，涉事男子為東華三院於將軍澳一間小學的教師。東華三院回應指，有關事件發生在校外及公餘時間，屬個人事件。由於警方現正了解事件的背景及過程，學校不會就此事作任何評論。

東華三院及屬校一向尊重教職員關心社會事務及表達意見的權利和自由，並多次呼籲社會各界人士以和平及理性的態度處理不同的意見，強調東華三院及屬校不支持任何暴力行為。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，有三名涉案人士在逃。（資料圖片）

今日於警方的例行記者會上，警方亦有就事件作出回應。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，昨晚7時有人士於淘大商場內進行活動，一名男子途經商場，有示威者指男子用手機拍攝過程，雙方發生爭執及發生推撞，傷者被揮拳打面，眼口受傷，傷者其後報案，秀茂坪警區刑事調查隊正進行調查，案件列作襲擊導致身體傷害調查，初步有三名在逃男子。

警方表示，昨晚7時50分接獲報案，指一名40歲姓李男子，在牛頭角道77號，與人因拍攝問題爭執，期間懷疑被人用手襲擊，涉案人士其後逃去。李面及口受傷，須送往聯合醫院治理。警方接報到場經初步調查，案件列「襲擊致造成實際身體傷害」，交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕，警方指，涉案疑人案發時身穿黑色上衣及黑色褲，其中一人戴迷彩帽。