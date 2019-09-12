【90後毒販】尖沙咀酒店破製毒場　17、18歲製毒情侶24歲主腦落網

警方起獲毒品及製毒工具。(陳永武攝)
警方毒品調查科探員，根據線報及深入調查後，昨日下午12時，尖沙咀麼地道一間高級酒店的大堂，截查一名姓葉17歲男子、及姓甘18歲女子，於他們的行李內起出約1公斤霹靂可卡因 、及一批製毒工具。探員搜查他們入住的房間，發現一些懷疑染有毒品的紙巾及紙盒，不排除有人利用酒店房間製造毒品。
馬鞍山拘24歲男子涉販毒
此後，探員再押同兩名疑人到位於石硤尾窩仔街寓所，再起出28克霹靂可卡因。起獲的毒品市值約200萬元，據知被捕男女為情侶關係，無業無學，同受僱一名幕後主腦。 經調查後再掩至馬鞍山西沙街一單位，拘捕一名24歲姓鄧男子，報稱為運輸工人。他們涉嫌「製毒」及「販毒」被捕。警方指，製毒販毒最高可判囚終身，如成年人利用青年人販毒，警方更可根據法例向法庭申請加刑。
過去多年，警方及海關破獲多宗青年人涉嫌製毒、販毒及藏毒的案件，部份人年齡只有15歲。另外，不少青年人更涉及跨境走私毒品或販毒案，被外地執法人員截查時當場拘捕。
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日期
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事件
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2019年7月
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三男一女青年在港澳碼頭及中國客運碼頭被海關跨境打擊毒品行動中被捕，疑犯將毒品收藏於內衣褲或鞋內，方便分銷。被捕人年齡最小僅15歲。
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2019年7月
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2019年3月
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一名18歲姓黎本地男子在黃大仙龍翔道110號一電梯大堂被警方截查，發現他身上藏有約90克懷疑霹靂可卡因，其寓所内亦檢獲約96克懷疑霹靂可卡因、約1.5公斤懷疑可卡因、一批懷疑製毒及毒品包裝工具，市值約190萬元。
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2018年8月
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警方發現兩名24歲及25歲男子在在元朗八鄉吉慶圍村屋內製毒，並檢獲2公斤可卡因、約180克大麻花，以及製毒工具，包括石油器爐、廚具、梳打粉及電子磅，市值約200萬元
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2018年6月
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警方發現兩名21歲男子後，在葵涌區酒店一房間內製毒，警員在單位內檢獲約800克懷疑霹靂可卡因、約560克懷疑可卡因，以及一批製毒工具，市值約145萬元。
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2017年12月
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一名19年男子在元朗公庵路被警方截查，揭發身上藏有少量毒品，及後在其寓所搜出約1.3公斤可卡因毒品及製毒工具，市價約港幣120萬
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2017年6月
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三名年齡介乎19至24歲港人，在機場入境泰國期間，被泰國海關截查，並在其行李木雕中搜出12.3公斤可卡因，三人涉嫌走私毒品被捕。