【90後毒販】尖沙咀酒店破製毒場　17、18歲製毒情侶24歲主腦落網

警方起獲毒品及製毒工具。(陳永武攝)

警方毒品調查科探員，根據線報及深入調查後，昨日下午12時，尖沙咀麼地道一間高級酒店的大堂，截查一名姓葉17歲男子、及姓甘18歲女子，於他們的行李內起出約1公斤霹靂可卡因 、及一批製毒工具。探員搜查他們入住的房間，發現一些懷疑染有毒品的紙巾及紙盒，不排除有人利用酒店房間製造毒品。

馬鞍山拘24歲男子涉販毒

此後，探員再押同兩名疑人到位於石硤尾窩仔街寓所，再起出28克霹靂可卡因。起獲的毒品市值約200萬元，據知被捕男女為情侶關係，無業無學，同受僱一名幕後主腦。 經調查後再掩至馬鞍山西沙街一單位，拘捕一名24歲姓鄧男子，報稱為運輸工人。他們涉嫌「製毒」及「販毒」被捕。警方指，製毒販毒最高可判囚終身，如成年人利用青年人販毒，警方更可根據法例向法庭申請加刑。