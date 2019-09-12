【警方記者會．直播】太子站衝突　警認有向救護說所見範圍無傷者

警方下午4時舉行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部警司方志堅及中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑交代詳情。 有網民發起9月14日舉辦天水圍「親子遊行」，主辦人於昨（11日）傍晚收到警方發出反對通知書，內容以安全為理由反對當日所舉行的親子遊行，發起人指會進行上訴。 民陣原定計劃在周日下午2時半在銅鑼灣東角道集合，遊行至中環遮打道行人專用區，今收到警方就遊行及集會發出反對通知書。警方於反對通知書表示， 6月舉辦的集會及遊行期間及結束後，附近地點會有示威者作出暴力行為，同時以鐵通等武器大規模破壞公物、破壞社會安寧。民陣已遊行提出上訴。

【16:24 】被問到近日網上流傳一名身穿警察制服男子耍懷疑警棍物體的片段，江永祥指警方關注片段，經了解後片段為2018年2月某警署駐守槍房同事拍攝，與最近警方向休班警員發派警棍無關係，但江指片段中警員舉操不理想，相關警區正了解事件及跟進責任，重申警方對當值及休班指處理裝備都需認真處理，只可用於工作用途，同事需有合理解釋及對行為負責。

【16:22 】就星期日港島區遊行，中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑表示，經過警方評估，基於公共安全、公共秩序，警方已於今日發出反對遊行通知書。郭表示，過去三個月大部分時間，原本和平、理性的遊行集會，輕易遭暴力示威者騎劫，而且短時間內演變成暴力衝突，示威者會用鋼珠、磚頭襲擊警方，武力升級包括大規模使用汽油彈、氣槍、削尖鐵枝等攻擊警方，亦嚴重威脅在場人士生命安全。在過去數星期，亦不難發現示威者大規模破壞公物，肆意堵路、破壞交通指示燈，近期亦有人刻意針對地鐵站破壞，影響其他人正常生活，亦有無辜市民受到波及，若有人與示威者持不同意見，便遭毒打及禁錮，由此可見示威者融入和平示威者中，利用他們作擋箭牌做非法行為。社會有聲音定9月13日為社會回應訴求死線，表明死線過後可能會將 行動升級，有見主辦單位呼籲周日激進示威者及和平示威者一起出席集會，向政府施壓，警方有理由相信激進示威者會借周日的活動作出暴力行為。郭指，主辦單位已提出上訴，上訴將於明日下午進行。

【16:09 】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示 ，前日至昨日有兩男子被拘捕，年齡分別22及29歲，涉嫌「停牌期間駕駛」、「藏有工具可作非法用途」、「刑事毀壞」等。一名31歲男子涉嫌於6月10日於金鐘襲擊警員，今日於東區法院提堂。另外，有兩名分別56歲及58歲於8月7日清晨在彩虹地鐵站C出口附近，因意見不同發生推撞，兩人涉嫌「在公眾地方打鬥」被拘捕，案件亦已於今日提堂。

【16:08 】警察公共關係科總警司謝振中表示，有關於昨日警方暫停舉行記者會，收到多人相繼致電詢問，謝指過去五周警方於周一至五都有舉行記者會，交代當日過去24小時發生重要事件或未來公眾活動，及讓傳媒可作提問及由警方回應，另外警方有透過不同渠道發放訊息，未來會按需要繼續舉行4時記者會，指警方暫時並無意短時間內取消記者會。

而警方於9月10日設立10條反暴力報料熱線，謝指過去數日社會大眾對此表示歡迎及支持。謝又稱上周末大型公眾活動中有激進示威者騎劫和平示威活動，堵路、縱火及破壞公眾設施。另外過去數日有部分市民自發舉行活動於不同社區表達訴求，整體尚算和平，警方不會鬆懈及會密切留意情況，但指部分活動有不同政見市民屢有發生衝突，有人搶走其他市民電話、發生肢體衝突甚至欺凌其小朋友，警方譴責事件不能接受。