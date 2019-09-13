葵涌寶星護老院月底結業　院友陸續搬遷　長者憂心徹夜難眠

中秋人月兩團圓，本是老幼盡歡的佳節。可是，這一年葵涌寶星護老中心的中秋夜卻蒙上一股陰霾，皆因寶星護老中心的租約9月底屆滿，業主華懋集團早已決定將舖位轉租新租客。寶星無法續租，意味着近60名院友需另覓院舍落腳。結業期愈來愈近，已屆風燭殘年的院友將陸續搬走，離開熟悉的地方、熟稔的院友各散東西，有長者坦言不捨，更直言擔心無法適應新環境，難過得徹夜難眠。

90後廖志文與家人自2012年9月正式接手「寶星護老中心」後，經營至今近七年，其間分別在2014年及2016年與業主華懋集團續約，最新租約今年9月底屆滿。29歲的廖志文與母親決心投身長者護老服務，為院友提供舒適居所，令他們安享晚年，所以原定約滿後與華懋續租，繼續經營寶星。

寶星未答允承租吉舖 業主將現址舖位轉租新租客

豈料2018年華懋集團聯絡廖家，詢問廖是否有意將相鄰一間吉舖承租，並給予14日日時間考慮。廖志文當時認為，租約尚有一年半才到期，且舖位面績增加，租金將大幅提升，在租約前景未明朗下，難以貿然作出巨大投資決定，故未有答應。華懋遂於2018年6月，將寶星現址及相鄰的吉舖轉租予新租客，寶星租約將於9月尾屆滿，現時需盡快為院舍60名長者尋找新院舍。

廖生慨嘆地產霸權、昂貴的租金抑壓不少港人的創業夢。 （鄧栢良攝）

嘆地產霸權輾壓港人創業夢

廖先生慨嘆地產霸權、昂貴的租金輾壓不少港人的創業夢，「可能新租客肯俾錢，業主有錢賺點解唔賺？」廖先生坦言無奈，唯有認命。業主早前已安排新租客到寶星視察，看看交吉前有何地方需要還原。此時廖生才得悉新租客有意經營護老院，但仍未申領牌照。有見及此，廖志文多次聯絡對方，嘗試商討護老院轉讓及接收院友的事宜，惟新租客透過中間人表示無意買入寶星。

結業期將近 院友不安與恐懼

中秋過後，寶星結業之期愈來愈近，院友快將各散東西，院舍內更是彌漫離愁別緒。雖然不少院友早前已托家人到處尋找落腳之地，但長者的心態始終追求穩定，貿然離開熟悉的地方、熟悉的照顧者，內心難免忐忑不安。本月1日，寶星更接獲消息，指有院友遷出寶星護老中心不久便離世，突如其來的噩耗令餘下的院友更加深感不安和恐懼。

如果唔死得，俾我返嚟寶星住，見吓啲姑娘、見吓啲院友。 院友郭婆婆

郭婆婆指，早前曾到醫院接受長達六小時的手術，當時曾向上帝祁禱，希望手術成功後能回到寶星居住。 （鄧栢良攝） 院友向上帝祈禱：「俾我返寶星住」 郭婆婆指，早前曾到醫院接受長達六小時的手術，當時曾向上帝祈禱，希望手術成功，「如果唔死得，俾我返嚟寶星住，見吓啲姑娘、見吓啲院友。」郭婆婆指，院友已是風燭殘年，老人家只想有安樂居所，不想搬來搬去，最擔心是適應新環境，「新地方有無咁好呢？姑娘有無咁好？」她指曾到不同私院格價，但身為基層，實在難以應付每月約九千至一萬元的入住費用。她指，近期每晚凌晨二時都會失眠，「坐係床到，瞓唔到，每日要食頭痛餅。」她期望寶星會有轉機，可以讓一眾院友繼續留下居住。

年屆九旬的梁婆婆平時與一眾院友相處融洽，擔心難以適應新環境。 （鄧栢良攝） 九旬院友難適應新環境 一夜無眠 年屆九旬的梁婆婆入住寶星護老院已經兩年，平時與一眾院友相處融洽。她表示早前得知寶星將要結業，與郭婆婆一樣一夜無眠。她指，仔女曾為她查詢過其他私院的價目，「八、九千蚊，點住得起？一聽到咁樣（結業），就無瞓過。」她一來擔心新院價錢高昂，二來擔心難以適應新環境，「我唔捨得呢到。」

願零成本轉讓公司 昐新租客接手

廖志文表示，寶星租約期滿結業已無可避免，但一直盼望會有轉機，新租客可考慮接手寶星的牌照。他解釋，行內私院可以轉讓公司形式轉手，新租客便可無需按較嚴格的規例申請新牌照，轉手後才慢慢作內部裝修。而一般護老院轉讓費會按院友數量計算，例如一個院友約值10至20萬不等，以寶星現有60名院友計算，估計轉讓費至少值600萬。但他願意以零成本價讓予新租客，「老實講佢哋唔接，我哋都係蝕，老人家都要走，我寧願係輸嗰個」，惟他希望對方一年內不增加長者租金，以及繼續聘用員工。

新租客迦南​：長者照顧理念不同 婉拒買入寶星

新租客「迦南護理服務有限公司」接受香港01訪問時稱，該公司內部早已經過多番商議，最終仍決定婉拒買入寶星護老中心，主因是兩者經營理念不同，迦南希望以一個嶄新的長者照顧理念提供護理服務，故打算繼續按照最新的設計要求、條例及相關法規申請新牌照，故期望各方能夠了解。

迦南續指，自2018年7月起寶星護老中心負責人曾透過不同渠道接觸，對方確曾建議先收購寶星，然後逐一整理。惟迦南認為裝修工程定會為長者帶來不便及風險，院舍日常護理程序受到一定影響等，故決定不會買入寶星。迦南表示，現時正在進行申領牌照程序。由於未獲發牌照，故不能接收任何長者。待牌照批出後，歡迎長者申請入住。

社署：已獲悉寶星須結業 現正協助院友遷往其他院舍

社會福利署安老院牌照事務處表示，早前已獲悉寶星護老中心因租約完結而須結業，並曾發信提醒經營者須根據《安老院實務守則》（《守則》），在停辦前最少30天以書面通知牌照處，並一併提交住客搬遷計劃，及以書面通知住客及監護人／保證人／家人／親屬／聯絡人。牌照處欣悉寶星護老中心現正安排及協助院友遷往其他院舍，並會密切跟進有關院舍停止營運的安排，如有需要，亦會為住客提供所需支援。

