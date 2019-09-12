海關揭酒樓、海鮮檔、水果店「呃秤」　50両龍蝦少16.9両

香港海關於8月19日至9月6日期間，巡查17間酒樓、24個海鮮檔及56間水果零售店，共發現11宗懷疑違反《度量衡條例》的個案。酒樓食肆及海鮮檔各佔四宗，水果零售店佔兩宗，另外有一宗經預先包裝冰鮮豬肉個案。

海關人員前往位於土瓜灣的海鮮酒家點選一隻龍蝦作堂食，員工聲稱龍蝦重50兩，但經檢測後發現龍蝦重量輕了16.9両，即少了33.8%。另外一宗個案涉及一個長沙灣的海鮮檔。海關人員試購一斤海蝦，店員稱量海蝦後聲稱重16兩，經量度後發現海蝦的重量較聲稱少約0.35兩，即2.2%。此外，店方所用針磅的讀數面面向店內，使顧客無法清楚看到讀數。

至於涉及水果零售店的案件，海關人員到一間位於灣仔的店鋪試購車厘子，店員稱量後向海關人員索取相等於33.78安士的價錢，但初步稱量發現只有28.6安士重，相差5.18安士，即15.3%。此外，海關人員在馬鞍山一間凍肉店146包經預先包裝冰鮮豬肉類貨品，初步稱量發現全部貨品重量少於宣稱重量2兩至3.19兩不等。

海關提醒商戶，根據《條例》，任何人在按重量或度量供應貨物時，必須按淨重量或淨度量供應；假若貨物的實際重量或度量少於所宣稱的供應量，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一萬元。此外，任何人使用或管有任何偽誤或不完備的度量衡器具以作商業用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二萬元。而任何人未有讓顧客清楚看見稱量工具所顯示的重量，最高可被罰款5000元。海關亦同時提醒消費者應光顧信譽良好的商戶，而點選以重量供應的食品時，應在交易過程中留意稱量工具的讀數。