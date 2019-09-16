【山竹一周年】西貢航拍直擊　污水處理廠全面恢復　漁民重現笑容

去年9月16日，超強颱風「山竹」以雷霆萬鈞之勢席捲全港，迎海的「香港後花園」西貢首當其衝。颱風過後，有豪華郵艇擱淺堤岸、沿岸餐廳受損，原本享有「地利」的榕樹澳魚排頓成廢墟。連政府建築物－西貢污水處理廠都不堪一擊，防波堤被巨浪沖散，污廠房內一片頹垣敗瓦，導致污水排出大海。 一年過去，西貢已走出陰霾，重拾「香港後花園」美譽，記者巡視西貢各地，基本上難以看見風災損毀的痕跡，大多都已修復好。

西貢污水處理廠

一年前，山竹來勢洶湧，西貢污水處理廠一片頹垣敗瓦，主要污水處理設施包括紫外光消毒系統及二級污水處理所需的設備，受嚴重破壞，污水處理能力一度僅能維持一級服務。廠房的近岸位置防波堤被巨浪沖散，形成一個大缺口，廠房內的黃水直接流出大海。

防波堤重建及加固 極端天氣下抵禦海浪

颱風過後香港01記者四度視查污水處理廠，首次（去年9 月21日）視察時，廠區一片狼藉，碎石佈滿地面，區內原有的草地亦消失，雜物散落一地；而沿海防波堤亦被毀，近海位置不斷有啡黃水湧出海面。第二次視察時（去年9月28日），則見廠內工人搶修設施及鋪設喉管，由於當時防波堤尚未修復，工人以百米的隔油帶，阻擋黃水散開水面。第三次視察為（去年10月11日），廠區大致整理完畢，碎石塌樹雜物已清走，沿海位置可見重建防波堤，原先流出啡黃水的位置，未見有污水流出，早前鋪設的隔油帶亦已收回，惟廠區內部份地面尚未修復。

事隔近一年，記者於9月13日再次到廠房以航拍機視察。從高空可見，污水廠已完全回復正常運作，近岸位置興建一道牆壁，牆壁外設有防波堤。渠務署表示，為加強西貢污水處理廠海堤在極端天氣下抵禦海浪的能力，渠務署在土木工程拓展署的協助下，已於去年十月完成受損海堤的初步鞏固工程，而進一步加固工程，於今年上半年完成。

全面恢復二級污水處理程序​

渠務署表示，於去年12月(即損毀近3個月後)已全面恢復二級污水處理程序並達至原來的設計效能，排放水亦完全符合有關排放標準。

西貢污水處理廠．山竹襲港後損毀情況

西貢污水處理廠．山竹襲港一個月後

西貢污水處理廠．山竹襲港一年後

西貢碼頭

山竹超強風力令海面湧起巨浪，連長逾38米的豪華遊艇「Tumberry」都不敵狂風吹襲，擱淺在公眾停車場旁的堤岸。遊艇「停泊」在防波堤數月，一度成為西貢的「打卡景點」，其後被相關部門移走，並修復因遊艇而受損的防波堤。

毗鄰的餐廳對開沙灘，一艘遊艇亦險撞向餐廳，艇上甲板飛脫，雜物四散一地。連接餐廳和沙灘的樓梯亦被摧毀，餐廳附近的建築物，多塊鋅鐵屋頂被掀翻及捲起，甚至吹落地面。反而多個四面佛佛像，卻能夠抵擋着強風暴雨的侵襲，沒有絲毫半點的損毁。一年過去，沙灘已回復原貌，再次成為適合一家大小玩樂的地方；遭受嚴重破壞的餐廳更「改頭換面」，用玻璃天幕取代鋅鐵屋頂，更顯豪華。不過，西貢碼頭沿海步道，曾有多棟大樹不敵強風一一倒塌，現時地面仍遺下坑洞未有重新種植樹木。

西貢碼頭．山竹襲港後損毀情況

西貢碼頭．山竹襲港一年後

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榕樹澳魚排

西貢榕樹澳享有地利，三面環山，是良好的避風港，但超強颱風「山竹」襲港期間，令榕樹澳內97家魚排受重創，儼如廢墟。不少魚排頂被整個吹走，只剩下光禿禿的支架；魚排內的擺設、物品暴露人前；玻璃破裂、窗框扭曲、雪櫃倒下，傢私東歪西倒；魚排上設置的流動廁所也被吹落海。魚排破壞嚴重，有漁民估計損失過百萬元！

一年後，記者再次重返榕樹澳，以航拍機高空拍攝最新情況。可見，榕樹澳已完全回復原貌，一個個工整的魚排置於海上，間中有漁民駕快艇飛快駛過，與魚排上的漁民談笑風生。漁民臉上掛著笑容，與一年前愁眉不展的表情形成強烈對比，相信漁民已走出陰霾，好好裝備以防範下次風災。

榕樹澳魚排．山竹襲港後損毀情況

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榕樹澳魚排．山竹襲港一年後