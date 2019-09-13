【奪命車禍】九龍灣MegaBox穿梭巴意外　目擊者嘆死者無法渡中秋

中秋前夕，一輛開往Megabox商場的陽光巴士駛離德福廣場巴士站期間，懷疑失控撞到正在橫過行車通道的一名38歲男途人。男途人被夾於柱躉重傷昏迷，送院後傷重不治，意外導致17人受傷。目擊者特意帶香燭祭品前往拜祭，他回憶昨（12日）聞一聲巨響後，見死者夾在石柱及旅遊巴之間，嘆死者無法渡中秋。

目擊者歐先生感嘆死者無法渡中秋，特意帶香燭祭品前往拜祭。（賴雯心攝） 意外地點是穿梭巴士駛離車站的必經之路，目擊者歐先生特意帶香燭祭品前往拜祭。他回憶昨（12日）聞一聲巨響，向後一望，見數人倒臥行人路上，部分人可自行起立離開，但有人動彈不得，歐上前了解，傷者表示「好辛苦，好痛」。歐先生希望上前協助，但保安稱已經報警，將其趕走，傷者仍躺在地上待援。 此時，歐先生見車底有人腳，赫見死者夾在石柱及旅遊巴之間，上前拾起死者遺於馬路的手機。當時很多市民拍攝意外現場，歐先生感拍照對死者不敬，於是跟港鐵職員反映，要求圍板圍封「遮住唔好畀人影相」，但不果。他今日帶香燭祭品前往拜祭，是希望「還個心願，覺得救佢唔到，一個人無端端，唔知佢放工定，無啦啦咁，中秋都過唔到。」

意外地點是穿梭巴士駛離車站的必經之路。（賴雯心攝）

有交通警到場了解事件，但由於涉事路段為私家路，警方無法封路處理，只能勸告德福增加安全措施，詳情仍在調查中。保安部人員指，MegaBox一方亦有派出人員調查是次事件。香港01向陽光巴士查詢，暫未獲回覆。

MegaBox對意外事件深表遺憾，並會盡力與合約巴士公司向傷者提供協助，對受影響人士及其家人致以慰問，而由於是次事件正由警方處理，不便透露有關詳情。

現場可見，意外現場距離前往MegaBox的穿梭巴士候車處距離只有約六米，大型車輛離開車站時，車頭必然向著事發位置。