【中秋節】鴨脷洲邨街坊毋懼腐液　放下分歧同慶中秋

香港仔鴨脷洲邨昨晚（12日）疑有人從利澤樓高處投擲腐液，當場濺傷七名男女，至今未有人被捕。有街坊毋懼兇徒襲擊，趁今夜中秋發起「中秋西邨（即鴨脷洲邨）報佳音」活動，相約附近街坊於鴨脷洲同慶中秋。現場約有逾百名街坊聚集唱歌、跳舞，於鴨脷洲邨居住30多年的市民表示，雙方持不同政見不要緊，但不應該傷害別人。她今晚特地到場支持年輕人，坦言「唔驚，連小朋友都唔驚，大人驚咩！」

晚上8時許，利澤樓對開有五十名年輕人聚集。（魯嘉裕攝）

晚上8時許，利澤樓對開有五十名年輕人聚集，有人帶喇叭播放《哈姆太郎》、《數碼暴龍》主題曲，有人手持熒光棒、電筒圍著喇叭轉圈跳舞，氣氛歡樂，當播放《願榮光歸香港》時現場變得安靜，眾人嚴肅唱歌，之後高叫口號「光復香港，時代革命」、「香港人加油」、「南區加油」等。

網上有指狂徒在利澤樓18樓一單位投擲裝有腐液的玻璃樽及膠樽，今早相關屋主澄清並非他們所為，惟仍有人用電筒及鐳射筆照向樓上單位。現場有不少街坊擔心會再有高空擲物，不時抬頭張望樓上情況。

於南區居住21年的街坊陳先生認為，「藍黃是政見，黑白是良知」，不可以因政見不同而做出傷人的行為。（魯嘉裕攝） 於南區居住21年的街坊陳先生表示，擔心今晚會再有同類事件發生，但始終活動是以往南區較少有，因此仍然到場參與，自己會注意不會靠近事發位置。他認為「藍黃是政見，黑白是良知」，不可以因政見不同而做出傷人的行為，他又指之前曾看過附近有大型物件從高處墮下。

另一名居民廖小姐則表示，昨晚得知有人投擲腐液，馬上到場視察情況，斥有關行為「可恥，離晒譜」，又指之前看過利澤樓有人會向街上的人破口大罵。她認為年輕人只是叫口號，對方持不同政見不要緊，但不應該傷害別人。她今晚特地到場支持年輕人，坦言「唔驚，連小朋友都唔驚，大人驚咩」廖小姐又指，自己於鴨脷洲邨已居住30多年，曾看過有菜刀墮下，沒有人受傷，昨晚事件中，部分人被腐液擊中後雙腳冒水泡，廖小姐指責「今次呢個人太毒，投擲下來會濺開，走都走唔切」但她仍所幸沒有人被擊中頭部。

逾百鴨脷洲街坊於風之塔公園慶中秋節。（魯嘉裕攝）

至晚上近10時，約有100人由鴨脷洲邨步行到鴨脷洲風之塔公園，眾人繼續播歌及圍圈跑，原本在公園賞月的一家大小都參與跑圈，又有人舉手機燈唱歌，現場氣氛樂也融融。

昨晚（13日）10時許警方接獲多人報案，指有懷疑腐蝕性液體從香港仔鴨脷洲邨利澤樓墮下，多人被濺傷。警員接報到場，於現場檢獲玻璃樽碎片及兩個膠樽，懷疑與案有關。案件暫列「高空墮物」，交由西區警區重案組跟進，暫未有人被捕。案件中有4男2女受傷，部分人腳部起水泡，當中5人被送往瑪麗醫院治理。據悉，當時約百名街坊在海怡廣場參與「大合唱」及叫口號，之後徒步返回寓所時，在利澤樓對開遭多樽不明液體濺傷。現場遺下疑裝有腐蝕性液體的玻璃樽及膠樽。