【警方記者會】周日掟80枚汽油彈　方志堅﹕警受嚴重傷害用槍合理

民陣取消915遊行，仍有大批示威者自發上街，終演變成港島多區衝突，警方在今日例行記者會上指暴徒在金鐘一帶使用逾80枚汽油彈，並向指揮交通、沒有裝備的交通部警員掟至少三枚汽油彈，「直頭想攞佢哋生命」。今日警察員佐級協會主席林志偉發聲明指，當示威者使用汽油彈，警方可以用實彈作制止，行動部警司方志堅表示，根據警察通例，其中一個可使用槍械的範疇是，警員保護自己或任何人的身體免受傷害，「大家認唔認為被投擲汽油彈會令身體嚴重傷害？如認同，在危急的情況下使用槍械相當合情合理。」

示威者投擲汽油彈。(余俊亮攝)

警察公共關係科總警司謝振中表示，暴徒周末在港島多區大肆破壞，私刑泛濫，顛覆香港秩序，暴力再次失控，情況令人擔憂，周日大批示威者漠視警方反對通知書，昨日下午集結遊走金鐘、灣仔、銅鑼灣及北角一帶，大批示威者肆意堵路，走出金鐘道、軒尼詩道及德輔道中等等，令港島區交通嚴重癱瘓，更有激進示威者扯下、焚燒國旗等等，嚴重擾亂公眾秩序。他指激進示威者癱瘓多個港鐵站，惡意破壞公眾設施，包括打破車站玻璃，破壞無障礙設施等，更有暴徒在多個港鐵站出口縱火，包括灣仔站軒尼詩道及譚臣道，嚴重嚴威在場人士安全。暴徒的行為完全犧牲市民、大眾使用公眾設施及出行的權利。

金鐘一帶使用超過八十枚汽油彈

在下午約5時，暴徒開始使用彈叉向政總擲磚及雜物，他們使用的暴力升級，單單在金鐘一帶使用超過八十枚汽油彈，水炮車亦着火，暴徒亦被有其他擲汽油彈的暴徒擲中，手、背着火，暴力情況已到失控地步。

他指，在下午5時45分左右，有暴徒向兩名交通部警員擲最少三枚汽油彈，嚴重影響警員的生命安全，「呢個行為直頭想攞我哋兩個交通警員嘅生命」，為保護自己及同事安全，警員果斷拔槍戒備，驅散暴徒，事件中警員英勇、克制、需要及合理。

示威者灣仔高處向警擲汽油彈

謝振中又指，差不多同一時間，在灣仔港鐵站在高處向出入樓梯下警員擲汽油彈，在警員身邊爆開，幸好警員及時避開，無做成嚴重傷亡，這些意圖嚴重傷害他們的行徑令人心寒。從直播畫面可見，暴徒攻擊的對像已轉移至普通市民，向天橋下擲汽油彈，天橋下是普通市民及記者，火頭在他們身邊閃起，警方譴責該行為。

行動部警司方志堅表示，警員在危急的情況下使用槍械相當合情合理。(孔繁栩攝)

方志堅﹕危急情況下使用槍械合情合理

對於今日警察員佐級協會主席林志偉發聲明指，當示威者使用汽油彈，警方可以用實彈作制止。行動部警司方志堅表示，警方不希望使用汽油彈變成司空見慣的情況，並不是社會樂見，非文明社會容許。方指，根據警察通例，其中一個可使用槍械的範疇是，警員保護自己或任何人的身體免受傷害，「大家認唔認為被投擲汽油彈會令身體嚴重傷害？如認同，在危急的情況下使用槍械相當合情合理。但我唔會評論我哋同事係咪一遇到汽油彈，就會使用槍械，我哋使用槍械有嚴格的守則。」

方志堅續指，警方在現場會根據專業判斷，克制地作相對、相應的決定，正如昨日兩名交通警員只是作交通管制，其中一個汽油彈在他們身邊很近位置爆開、着火，同時暴徒以長棍作襲擊，他們無任何保護裝備，身體已受到嚴重威脅，當時他們相當克制，他們只是擎槍戒備，當十多名暴徒見他們拔槍時已離開，警員無作進一步武力使用。

水炮車一度被燃燒彈擊中著火，水炮車往車身灑水，火勢隨即減弱，不久後熄滅。（盧翊銘攝／資料圖片）

警方記者會全文如下﹕

警方今日（9月16日）舉行例行記者會回應過去周末事件。(羅君豪攝)

【18﹕27】被追為何昨晚為何主要被捕是市民或黑衣人，與福建幫、白衣的被捕比例懸殊，吳樂俊表示警方當時絕不會偏幫任何一方，當時警方在明園西街一帶進行掃蕩，得知在明園西街上一單位有兩人手持武器，警員主動即時前往單位調查，帶走9人，包括兩名被捕人士及7名帶走調查人士，持盾人曾要求不想面容曝露，方認以盾遮面的安排在當時當刻合情合理，如要偏幫不會到該位置調查及作拘捕。而指警方除脫其他示威者口罩，刻意曝露其身份，方稱以其自己的記憶，有很多示威者被帶走時是戴着口罩。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方昨晚拘捕的29人中，有人為當區人士，警方並非無拘捕當區人士，兩方都有作拘捕，拘捕行動未完，涉及非法集結、藏有攻擊性武器，襲警等。

被捕到會否用暴徒形容淘大唱國歌、打人及昨晚的福建幫，以作譴責，謝振中表示，在香港每日都有零星的打鬥事件，警方從來很少叫他們暴徒。為何在不同的記者作暴徒定性，「因為佢哋真係一個暴徒」，他們會掟汽油彈、以鐵枝刺向警員、在拘捕時襲警以協助逃犯、在機場紮起旅客打人，希望不要再為有這些行為的人找藉口，以減低他們違法行為的定名或責任。

被問到為何Whatsapp報料熱線消失及如何處理獲資料，資訊系統部高級警司陳志勇表示，熱線推出後，警方收獲大量市民的報料，同時亦收到坊間對熱線不同的意見，包括相關社交媒體表現聲明，他們消除自動化的大量訊息是其工作的一部分，所以警方決定暫停該服務，警方會繼續透過不同渠道開放收集滅罪訊息。陳指，由於Whatsapp熱線暫停，部分資料無法提取，一部分已處理資料，如為涉刑事調查資料，會作刑事調查資料處理。

江永祥表示，警方日常亦會接獲匿名的資料，如非法聚賭等，警方會審慎處理，嚴慎核實真確性，不希望混亂公開資料，令市民未審先判。

【18﹕25】環球時報今早社評，指特區政方可依靠愛國愛黨的人士執法，而昨日有福建幫與防暴警一起推進，問及警方會否依靠相關人士執法，謝振中稱「絕對唔會」，在過去的示威中，警方站在最前線去控制現時如何艱難的場面，而警方亦是惟一執法機構於街上控制場面，就日後的調查，亦會是警方刑事部門的主要工作。至於雙重執法，謝振中稱現場有作出即時拘捕，而未能即時拘捕的，不是一些簡單的刑事罪行，會於日後作出進一步調查及拘捕。陳志勇則否認昨日有愛國人士與警方一同進行掃蕩，「絕對唔會有啲咁嘅事發生，依家冇，之前冇，將來都唔會有。」

陳志勇表示，昨日北角發生了一連串的暴力事件，陳志勇於記者會上展示一條於軒尼斯道檢獲的鐵支，當時鐵枝是在道路上，相信是阻撓警員、警車、水炮車的推進，「想像一下，如果有一架其他市民的汽車經過，畀呢一支鐵枝整到，佢發生咗交通意外，其實個後果可以好嚴重。」陳志勇表示，推進前亦發現示威人士於不同圍欄綁鐵線，欲令前線警員受傷。

昨晚許智峯議員涉阻差辦公被拘捕，李桂華稱，由於案件正在調查中，不宜透露太多。警方在推進時，為何會有些人涉嫌阻差辦公被拘捕，李桂華解釋，在警隊條例第10條中，有19種工作必定要做，包括保護生命、財產、集會遊行管制、押送犯人等，而執行工作時需運用權力，例如設防線、推進時不可阻當，若有人刻意阻撓，不論該名人士是做任何職業、任何性別、任何年紀，都會違法阻差辦公。若有人需要於現場進行工作，如傳媒人士，警方會向他們解釋在場警員正在執法，需要空間進行調查，若相關人士不理會，警方會作出警告，若多次警告無果，警員會作出拘捕，「希望大家知道，如果阻撓我哋工作，基本上已經係阻差辦公。」

【17﹕57】今日警察員佐級協會主席林志偉發聲明指，當示威者使用汽油彈，警方可以用實彈作制止，行動部警司方志堅表示，警方不希望使用汽油彈變成司空見慣的情況，並不是社會樂見，非文明社會容許。方指，根據警察通例，其中一個可使用槍械的範疇是，警員保護自己或任何人的身體免受傷害，「大家認唔認為被投擲汽油彈會令身體嚴重傷害？如認同，在危急的情況下使用槍械相當合情合理。但我唔會評論我哋同事係咪一遇到汽油彈，就會使用槍械，我哋使用槍械有嚴格的守則。」警方在現場會根據專業判斷，克制地作相對、相應的決定，正如昨日兩名交通警員只是作交通管制，其中一個汽油彈在他們身邊很近位置爆開、着火，同時暴徒以長棍作襲擊，他們無任何保護裝備，身體已受到嚴重威脅，當時他們相當克制，他們只是擎槍戒備，當十多名暴徒見他們拔槍時已離開，警員無作進一步武力使用。

【18﹕02】被問及樂華便裝警拘捕兩名人士時，未見有出示委任證，日後記者、市民可如何分辨便衣警、休班警，江永祥稱，「現場市民懷疑究竟現場嗰個係真警察定假警察，大家拭目以待係到等，我哋一啲便裝真警察拉咗人之後，自然就會CALL警車去帶佢哋走，呢啲冇得假。」江永祥解釋，當時現時有百多人圍觀，無法逐個解釋，「有警車嚟嘅，嗰個一定係真警察。」江永祥稱，於街上對便裝人士身份有疑問，他們落場後要執法、落手扣，市民可致電警署了解，現場是否有人員在場執法。

浸大網台學生記者被拘捕，惟該校的廣播網是政府註冊，與一般記者沒有分別，有記者問及警方基於何理由將他拘捕，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，當時機動部隊同事將其拘捕，事發時英皇道及炮台山交界有驅散行動，當時被捕男子與示威者在上址徘徊，與一般新聞業採訪人士不同，懷疑他與示威者是一伙，於是上截查及盤問，於其袋中發現一把9吋長的金屬刀，當時他有聲稱是切月餅所用，在場同事不接受，以藏有攻擊性武器將其拘捕，「同佢嘅行業啦、同佢嘅性別啦、同佢嘅幾大年紀係冇關係嘅，而當時真係引發同事對佢有可疑，然後進行盤問。」

警方於記者會中將示威者稱之為「暴徒」，將白衣人稱之為「人士」，有記者問及如何定義稱為「暴徒」「人士」，謝振中稱，過去的示威中，為何會將部分示威者形容為暴徒，「個原因就因為佢哋行為呢係去到一個非常之暴力，同埋大家都不能接受嘅地步。我用「暴徒」去形容一班不停去擲汽油彈，亦都不停去襲擊其他市民、包括街外市民，包括警察，我諗呢個用字，我個人認為係非常之恰當。」

【17﹕36】有記者問及警方作出拘捕時懷疑濫用武力，及作出濫捕的情況，謝振中稱，自6月以來，警方共拘捕了超過逾千人，強調警方是執法機構，作出拘捕時，會考慮是否有足夠的證據，如有需要會向律政司尋求意見。謝振中強調，警隊會就案件作出調查，而參與人士的背景或他的政治立場，絕不是警方作出拘捕時所考慮的因素，至於未被拘捕的人士。謝振中表示，至於與反修例無關的案件，他承認因有太多的反修例相關案件，加重他們的工作量，令員工在大壓力及長工時下去調查與反修例無關的案件，警隊專業地處理相關案件。被問及濫用武力的情況，謝振中稱，警隊投訴課收到投訴後會作出深入、公平的調查，進行監察。

【17﹕38】被問到炮台山警員有何全理懷疑截查一名有記者證的浸大學生，他涉何行為，港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，昨晚在東區包括炮台山及北角一帶，警方拘捕29人，當中包括24另女，相信該名浸大學生為其中之一。吳指無法掌握每一個事件的調查及詳情，被捕學生可能涉藏有攻擊性武器，當時作拘捕的警員要視現場的環境，有何資料說服自己有足夠的表面證據作出拘捕，吳相信該名警員的判斷是專業。案件非因拘捕而完結，仍要作探入調查，如刑事調查警員認為證據不足作進一步檢控，會作釋放，如認為夠證據會作檢控，在法庭上要由法官作判斷，要在無疑點的情況才會入罪。

謝振中補充，被捕的29人涉及多於一個政見的人士，當晚部分人持有武器，就昨晚至今的調查，拘捕行動仍在進行。

【17﹕31】被問到在淘大花園有警員作拘捕時無展示委任證或表明身份，江永祥表示，當時作拘捕的是當值的便衣警員，一般作拘捕時要表明身份。他指，今時今日作拘捕不容易，大部分人會作反抗，當時被捕人及警員自己的保安是重要的考慮事件，在這危急的情況下，未必容許警員即時展示委任證，當時警員有很多考慮，包括盡快制服被捕人士，扣上手扣，召喚增援人士，慎防附近有人圍觀或有可疑人士出現，令拘捕行動有更大風險，加上有人要求他出示委任證。警例清楚寫明是在情況許可下，出示委任證。據初步了解，其中一名警員很快出示了委任證，但可能與在場人士期望有落差，目的是讓他們知道是警方正執行職務，非市民間的打鬥。

港島總區高級警司（行動）吳樂俊指男子稱不想暴露身份，故以警盾遮臉，他認為安排合理。（孔繁栩攝）

【17﹕26】上周開始，休班警員獲發伸縮警棍，而過去的周六樂華邨有疑似休班警作出執法，惟他不願出現委任證，行動部警司方志堅稱，據他們了解，當時該兩名便裝人員並非休班警。方志堅稱，基於近期暴力事件增加，休班警有大機會要於休班時作出執法，於是警隊向他們派發伸縮警棍。方志堅表示，休班警使用伸縮警棍後，會有一個清晰紀錄，同事會向上司匯報，從而做到監管作用。

江永祥稱，9月14日下午3時半，淘大商場有打鬥事件發生，兩名穿便衣的CID同事留意到有兩名男子於淘大商場參與爭執離開，礎於現場環保混亂，同事於是尾隨兩男子，兩人上一架巴士離開，兩名便衣同事駕駛私家車跟隨至樂華邨巴士總站時，見到兩名男子落車，將他們截停，並以非法集結作出拘捕。

【17﹕16】江永祥稱，過去周六有超過800人在淘大商場聚集，持不同政見的人士在商場不同地點均有爭執及打鬥，警方於下午接獲超過150個求助，派員往現場調查，警員到場後首要工作目標是控制場面，不要讓埸而再惡化，而警方要作出拘捕是相當耗費人手，因每作一個拘捕，便要動用2至3個同事。警方到後，一般會評估現場情況、人手而作出拘捕，「點解會拉一啲人而唔拉一啲人，我哋好常提，我哋所拘捕嘅係針對違法行為同違法事件，同佢著咩衫、或者咩職業、或者咩人，冇一個直接關係係到。」江永祥指，案件由東九龍總區重案件調查，會作進一步搜證，若現場人士可提供資料，可向警方提供，「我哋唔一定係現場拉唔到就呢一世都唔拉，我哋跟住有調查，我哋有證據，我哋絕對唔會姑息任何一個人。」

行動部警司方志堅。(孔繁栩攝)

【17﹕08】過去周末，北角發生不同立場人士的打鬥場面，惟警方被質疑只拘捕黑衣示威者，出現有差別的待遇，謝振中稱，「呢個唔會係完全嘅事實嚟。」謝振中表示，過去三個月，社會每個周末面對很嚴重的暴力事件，而昨日在炮台戈名北角一帶，正發生了一場大規模的暴力衝突場面，有多過一方意見的人，先是口角，繼而動武的情況出現，警方於處理混亂場面時，到場時首要任務是令場面不要再惡化。

謝振中表示，昨晚炮台山一帶有數百人打鬥，場面十分混亂，同事到場將兩批人分開，於現場作出調查，「希望大家可以明白，大家坐係電視機前面，睇住多個直播鏡頭，包括我呢，都係好清楚嗰刻現場有啲咩人士係相對可能係有暴力行為發生，但係現場同事去到咁混亂環境，見的好清晰，就係先平定在場人士。」謝振中解釋，調查後是否能即時拘捕，要衡量不同原因。就昨日的情況，於現場有展開基本了解，昨晚當刻沒有作出任何拘捕，而截至今早，就北角事件，警方拘捕29人，包括兩邊不同意見的人，其中持凳的男子已被捕，惟兩邊被捕人數分佈，警方未有透露。

昨日襲擊記者的人士，謝振中警方亦將兩名人士拘捕，他們涉嫌襲擊兩名記者，「部分警務人員唔係係嗰秒鐘執法，並不代表警方冇執法，亦都唔代表警方係事件之後唔做出跟進及拘捕。」謝振中強調，警方必定會處理每一宗暴力事件，亦會作出跟進，而個別案件亦已提堂。

Ｏ記李桂華指被捕浸大生背囊藏九吋長金屬刀，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。（孔繁栩攝）

【17﹕05】謝振中總結指，暴力行為已升級至一個失控地步，警方所有違法暴力行為予以最強烈的譴責，我們見到縱火、堵路、破壞公眾設施已變得司空見慣，而投擲汽油彈，襲擊警務人員，搶犯，肆意使用私刑等暴力行為，威脅香港市民，現況一般非常混亂及危險，有圍觀市民及暴力群眾，亦枉枉有其他人混入群眾，擾亂視聽，警員未必可即時了解前因後果，唯有盡最大的努力介入每一件事件，保障市民人身安全。警方保證在任何情況之下都會嚴肅跟進任何違法行為，將違法的人繩之於法。暴徒失控的步行不單止破壞香港法治，所有人都可能成為他們暴行的受害者，有很多市民只在街上不敢表達自己的意見，因為害怕被打。謝再強調，任何訴求或口號絕不會合法化或英雄化他們的破壞公物、濫用使用私刑行為，暴徒無底線的暴力示威只會犧牲香港穩定的繁榮，市民成為犧牲品，警方會繼續與連同其他執法部門克盡責守，幫助香港重回正軌。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，過去整個行動，截至昨日警方共拘捕1,453人。(孔繁栩攝)

【16﹕35】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，過去整個行動，截至昨日警方共拘捕1,453人，1,173名男、280名女子，年齡介乎25至72歲。星期五(9月13日)拘捕10人，包括5男5女，年齡介乎15至42歲，涉嫌盜竊、未能出示身份證明文件、非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、公眾地方打鬥等等；星期六（9月14日）共拘捕24名男子，年齡介乎15至53歲，罪名為非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、非法禁錮、襲警、未能出示身份證明文件、公眾地方打鬥等；昨日(9月15日)警方共拘捕55人，包括48男7女，年齡介乎13至67歲，罪名為非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、未能出示身份證明文件、襲警、縱火、公眾地方打鬥等。

法庭案件方面，一名女子涉嫌9月7日於沙田港鐵站內以硬物擲向一名警務人員頭部，警方於9月16日將其拘捕，並控告好‵襲警罪，今早於東區法院提堂。另有兩名男子涉嫌7月14日於沙田新地市廣場內襲擊警務人員，早前被控傷人及非法集結，今午於東區裁判法院提堂。

過去周末，有9名警務人員因行動而受傷。星期五(9月13日)及星期六（9月14日）警方沒有使用任何彈藥，昨日(9月15日)警方使用了32發催淚彈、11發橡膠彈、及12發海綿彈。



有謠言指，警方於過去星期六在淘大商場的執行行動中插贓嫁禍，將一個銀包放入一名男子袋中，江永祥澄清，當天淘大商場內有很多人進行打鬥，衝鋒隊人士於下午3時24分到達現場進行行動，期間有數十人逃跑，至下午3時28分時，衝鋒隊人員於淘大商場外以非法集結拘捕一名25歲男子，制服男子後以膠索牖扣住他的雙手，及宣佈拘捕，在其褲袋取出銀包查身份，其後將銀包放回其褲袋，絕非插贓嫁禍，「呢個指控係完全失實同埋錯誤。」。

另外，網上有一張圖片，一名有紋身的男子在周六於淘大商場出現，並手持伸縮警棍，自稱休班警，江永祥表示，有關指控完成失實，照片中的伸縮警棍並非警隊所使用的，相中人亦非警務人員。江永祥稱，一般人藏有伸縮警棍，有機會干犯藏有攻擊性武器，切勿以身試範。

江永祥表示，過去周末出現多宗搶犯事件，包括於周六淘大商場衝突中，有3名警務人員制服一男子時，多名在附近狀似圍觀的人突然衝上前，拉開警員，意圖阻礙行動。另外，昨晚在北角七海商業中心附近，當警方正在追捕一批示威者時，追至露天停車場時，其中一名男子手持棍襲擊警員，幫其他同黨逃走，同事到場增援時，將該名男子拘捕。當時見到該名男子作出激烈反抗，無視警方多次警告，為制服男子，當時警方使用了合適的武力，包括胡椒噴劑，最後成功制服，並作出拘捕。

警方收到9月12日消息指有不同意見的人士前往淘大商場聚集，警方以通知淘大商場作出控制，9月14日下午2時45分，開始有兩批持不同意見的人到達淘大商場，及後發生口角，當時有數百人；至下午2時至6時，警方一共接到超過150宗的市民報案，聲稱淘大商場內有人打鬥、有人受傷；警方決家派員進行調查，事前有通知淘大商場負責人。江永祥重申，根據香港法例第232章，任何警務人員如果有理由相信，任何將會拘捕的人在該地方內，警隊有法家權力可進入該處，如當時淘大商場內的確有人打鬥，「咁如果有人犯法，警方就有權進入去執法，就係咁簡單。」

【16﹕47】謝振中又指，差不多同一時間，在灣仔港鐵站在高處向出入樓梯下警員擲汽油彈，在警員身邊爆開，幸好警員及時避開，無做成嚴重傷亡，這些意圖嚴重傷害他們的行徑令人心寒。從直播畫面可見，暴徒攻擊的對像已轉移至普通市民，向天橋下擲汽油彈，天橋下是普通市民及記者，火頭在他們身邊閃起，警方譴責該行為。

周末全港多區發生嚴重暴力毆鬥事件，種子已蔓延全港，因意見或政見不合而進行的濫用私刑暴力已越演越烈，他們只是口講公義理想，實際道德淪喪、暴力的無恥之徒。周六淘大花園事件，兩名市民與暴徒口角， 遭大批暴徒禁錮、追打，無法理性私暴，追打一名男子至戶外，將他推倒、踢頭，令他昏迷，急救人員到場後，暴徒仍不斷指罵，阻撓救援。施襲後暴徒一哄而散。

周日約晚上六時半，軒尼詩道一名下班女子因不滿暴徒阻路行為，與之論理，遭暴徒毆打，最終打致頭破、眼睛流血，手機被搶去。一名男子於灣仔區與一名暴徒因政見不同，有數十名暴徒包圍，以雨傘遮掩拳打腳踢，將他打至昏迷，近乎酷刑式的私刑未停，不斷踢其頭部，令他口、鼻出血。晚上灣仔區的暴徒聚集在炮台山一帶，當時與另一批在炮台山附近毆鬥，演變成衝突，有人持摺凳等硬物瘋狂襲擊打示威者，情況極度混亂及危險，警方到場介入，避免情況繼續惡化，警方拘捕多人，包括持摺凳男子，事件目前在調查中，警方譴責所有暴力行為。警方嚴正聲明任何政見、口號或衣着顔色，不能成為暴力的護身符。只要是違法行為，警方會嚴肅跟進、秉公處理。

【16﹕23】警察公共關係科總警司謝振中表示，暴徒周末在港島多區大肆破壞，私刑泛濫，顛覆香港秩序，暴力再次失控，情況令人擔憂，周日大批示威者漠視警方反對通知書，昨日下午集結遊走金鐘、灣仔、銅鑼灣及北角一帶，大批示威者肆意堵路，走出金鐘道、軒尼詩道及德輔道中等等，令港島區交通嚴重癱瘓，更有激進示威者扯下、焚燒國旗等等，嚴重擾亂公眾秩序。激進示威者目無法紀，癱瘓多個港鐵站，惡意破壞公眾設施，包括打破車站玻璃，破壞無障礙設施等，更有暴徒在多個港鐵站出口縱火，包括灣仔站軒尼詩道及譚臣道，嚴重嚴威在場人士安全。暴徒的行為完全犧牲市民、大眾使用公眾設施及出行的權利。在下午約5時，暴徒開始使用彈叉向政總擲磚及雜物，他們使用的暴力升級，單單在金鐘一帶使用超過八十枚汽油彈，水炮車亦着火，暴徒亦被有其他擲汽油彈的暴徒擲中，手、背着火，暴力情況已到失控地步。

他指，在下午5時45分左右，有暴徒向兩名交通部警員擲最少三枚汽油彈，嚴重影響警員的生命安全，「呢個行為直頭想攞我哋兩個交通警員嘅生命」，為保護自己及同事安全，警員果斷拔槍戒備，驅散暴徒，事件中警員英勇、克制、需要及合理。

警察公共關係科總警司謝振中表示，暴徒周末在港島多區大肆破壞，私刑泛濫，顛覆香港秩序，暴力再次失控，情況令人擔憂。(羅君豪攝)

反修例風波由6月9日發生至今100天，警民衝突不減反增。民陣原訂在915舉行反修例集會和遊行，獲警方發出反對通知書，惟昨日仍有不少示威者聚集港島。和平遊行最後演變成港島多區的衝突，事隔兩星期，警方再次密集式放催淚彈、且出動水炮車。

至晚上，示威者於北角及炮台山一帶與持相反立場的「福建幫」及其他白衣人士發生衝突，有白衣人手持摺凳、棍等襲擊示威者，襲擊完示威者後，有白衣人疑落單，遭示威者襲擊至受傷。事件中警方拘捕多名示威者，於追捕示威者期間，警方懷疑濫用武力，以警棍襲擊導致示威者頭破血流，根據醫管局資料，多區衝突中共有28人受傷，至今早仍有一男子情況嚴重，10人情況穩定留醫。

警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、港島總區高級警司（行動）吳樂俊、資訊系統部高級警司陳志勇及行動部警司方志堅今日（16日)下午將會見記者。