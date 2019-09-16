【警方記者會．直播】反修例風暴百日　政總掟汽油彈　北角衝突

【17﹕05】謝振中總結指，暴力行為已升級至一個失控地步，警方所有違法暴力行為予以最強烈的譴責，我們見到縱火、堵路、破壞公眾設施已變得司空見慣，而投擲汽油彈，襲擊警務人員，搶犯，肆意使用私營等暴力行為，威脅香港市民，現況一般非常混亂及危險，有圍觀市民及暴力群眾，亦枉枉有其他人混入群眾，擾亂視聽，警員未必可即時了解前因後果，唯有盡最大的努力介入每一件事件，保障市民人身安全。警方保證在任何情況之下都會嚴肅跟進任何違法行為，將違法的人繩之於法。暴徒失控的步行不單止破壞香港法治，所有人都可能成為他們暴行的受害者，有很多市民只在街上不敢表達自己的意見，因為害怕被打。謝再強調，任何訴求或口號絕不會合法化或英雄化他們的破壞公物、濫用使用私刑行為，暴徒無底線的暴力示威只會犧牲香港穩定的繁榮，市民成為犧牲品，警方會繼續與連同其他執法部門克盡責守，幫助香港重回正軌。

【16﹕47】謝振中又指，差不多同一時間，在灣仔港鐵站在高處向出入樓梯下警員擲汽油彈，在警員身邊爆開，幸好警員及時避開，無做成嚴重傷亡，這些意圖嚴重傷害他們的行徑令人心寒。從直播畫面可見，暴徒攻擊的對像已轉移至普通市民，向天橋下擲汽油彈，天橋下是普通市民及記者，火頭在他們身邊閃起，警方譴責該行為。

周末全港多區發生嚴重暴力毆鬥事件，種子已蔓延全港，因意見或政見不合而進行的濫用私刑暴力已越演越烈，他們只是口講公義理想，實際道德淪喪、暴力的無恥之徒。周六淘大花園事件，兩名市民與暴徒口角， 遭大批暴徒禁錮、追打，無法理性私暴，追打一名男子至戶外，將他推倒、踢頭，令他昏迷，急救人員到場後，暴徒仍不斷指罵，阻撓救援。施襲後暴徒一哄而散。

周日約晚上六時半，軒尼詩道一名下班女子因不滿暴徒阻路行為，與之論理，遭暴徒毆打，最終打致頭破、眼睛流血，手機被搶去。一名男子於灣仔區與一名暴徒因政見不同，有數十名暴徒包圍，以雨傘遮掩拳打腳踢，將他打至昏迷，近乎酷刑式的私刑未停，不斷踢其頭部，令他口、鼻出血。晚上灣仔區的暴徒聚集在炮台山一帶，當時與另一批在炮台山附近毆鬥，演變成衝突，有人持摺凳等硬物瘋狂襲擊打示威者，情況極度混亂及危險，警方到場介入，避免情況繼續惡化，警方拘捕多人，包括持摺凳男子，事件目前在調查中，警方譴責所有暴力行為。警方嚴正聲明任何政見、口號或衣着顔色，不能成為暴力的護身符。只要是違法行為，警方會嚴肅跟進、秉公處理。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，過去整個行動，截至昨日警方共拘捕1,453人。(孔繁栩攝)

【16﹕35】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，過去整個行動，截至昨日警方共拘捕1,453人，1,173名男、280名女子，年齡介乎25至72歲。星期五(9月13日)拘捕10人，包括5男5女，年齡介乎15至42歲，涉嫌盜竊、未能出示身份證明文件、非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、公眾地方打鬥等等；星期六（9月14日）共拘捕24名男子，年齡介乎15至53歲，罪名為非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、非法禁錮、襲警、未能出示身份證明文件、公眾地方打鬥等；昨日(9月15日)警方共拘捕55人，包括48男7女，年齡介乎13至67歲，罪名為非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、未能出示身份證明文件、襲警、縱火、公眾地方打鬥等。

法庭案件方面，一名女子涉嫌9月7日於沙田港鐵站內以硬物擲向一名警務人員頭部，警方於9月16日將其拘捕，並控告好‵襲警罪，今早於東區法院提堂。另有兩名男子涉嫌7月14日於沙田新地市廣場內襲擊警務人員，早前被控傷人及非法集結，今午於東區裁判法院提堂。

過去周末，有9名警務人員因行動而受傷。星期五(9月13日)及星期六（9月14日）警方沒有使用任何彈藥，昨日(9月15日)警方使用了32發催淚彈、11發橡膠彈、及12發海綿彈。



有謠言指，警方於過去星期六在淘大商場的執行行動中插贓嫁禍，將一個銀包放入一名男子袋中，江永祥澄清，當天淘大商場內有很多人進行打鬥，衝鋒隊人士於下午3時24分到達現場進行行動，期間有數十人逃跑，至下午3時28分時，衝鋒隊人員於淘大商場外以非法集結拘捕一名25歲男子，制服男子後以膠索牖扣住他的雙手，及宣佈拘捕，在其褲袋取出銀包查身份，其後將銀包放回其褲袋，絕非插贓嫁禍，「呢個指控係完全失實同埋錯誤。」。

另外，網上有一張圖片，一名有紋身的男子在周六於淘大商場出現，並手持伸縮警棍，自稱休班警，江永祥表示，有關指控完成失實，照片中的伸縮警棍並非警隊所使用的，相中人亦非警務人員。江永祥稱，一般人藏有伸縮警棍，有機會干犯藏有攻擊性武器，切勿以身試範。

江永祥表示，過去周末出現多宗搶犯事件，包括於周六淘大商場衝突中，有3名警務人員制服一男子時，多名在附近狀似圍觀的人突然衝上前，拉開警員，意圖阻礙行動。另外，昨晚在北角七海商業中心附近，當警方正在追捕一批示威者時，追至露天停車場時，其中一名男子手持棍襲擊警員，幫其他同黨逃走，同事到場增援時，將該名男子拘捕。當時見到該名男子作出激烈反抗，無視警方多次警告，為制服男子，當時警方使用了合適的武力，包括胡椒噴劑，最後成功制服，並作出拘捕。

警方收到9月12日消息指有不同意見的人士前往淘大商場聚集，警方以通知淘大商場作出控制，9月14日下午2時45分，開始有兩批持不同意見的人到達淘大商場，及後發生口角，當時有數百人；至下午2時至6時，警方一共接到超過150宗的市民報案，聲稱淘大商場內有人打鬥、有人受傷；警方決家派員進行調查，事前有通知淘大商場負責人。江永祥重申，根據香港法例第232章，任何警務人員如果有理由相信，任何將會拘捕的人在該地方內，警隊有法家權力可進入該處，如當時淘大商場內的確有人打鬥，「咁如果有人犯法，警方就有權進入去執法，就係咁簡單。」

【16﹕23】警察公共關係科總警司謝振中表示，暴徒周末在港島多區大肆破壞，私刑泛濫，顛覆香港秩序，暴力再次失控，情況令人擔憂，周日大批示威者漠視警方反對通知書，昨日下午集結遊走金鐘、灣仔、銅鑼灣及北角一帶，大批示威者肆意堵路，走出金鐘道、軒尼詩道及德輔道中等等，令港島區交通嚴重癱瘓，更有激進示威者扯下、焚燒國旗等等，嚴重擾亂公眾秩序。激進示威者目無法紀，癱瘓多個港鐵站，惡意破壞公眾設施，包括打破車站玻璃，破壞無障礙設施等，更有暴徒在多個港鐵站出口縱火，包括灣仔站軒尼詩道及譚臣道，嚴重嚴威在場人士安全。暴徒的行為完全犧牲市民、大眾使用公眾設施及出行的權利。在下午約5時，暴徒開始使用彈叉向政總擲磚及雜物，他們使用的暴力升級，單單在金鐘一帶使用超過八十枚汽油彈，水炮車亦着火，暴徒亦被有其他擲汽油彈的暴徒擲中，手、背着火，暴力情況已到失控地步。

他指，在下午5時45分左右，有暴徒向兩名交通部警員擲最少三枚汽油彈，嚴重影響警員的生命安全，「呢個行為直頭想攞我哋兩個交通警員嘅生命」，為保護自己及同事安全，警員果斷拔槍戒備，驅散暴徒，事件中警員英勇、克制、需要及合理。

警察公共關係科總警司謝振中表示，暴徒周末在港島多區大肆破壞，私刑泛濫，顛覆香港秩序，暴力再次失控，情況令人擔憂。(羅君豪攝)

反修例風波由6月9日發生至今100天，警民衝突不減反增。民陣原訂在915舉行反修例集會和遊行，獲警方發出反對通知書，惟昨日仍有不少示威者聚集港島。和平遊行最後演變成港島多區的衝突，事隔兩星期，警方再次密集式放催淚彈、且出動水炮車。

至晚上，示威者於北角及炮台山一帶與持相反立場的「福建幫」及其他白衣人士發生衝突，有白衣人手持摺凳、棍等襲擊示威者，襲擊完示威者後，有白衣人疑落單，遭示威者襲擊至受傷。事件中警方拘捕多名示威者，於追捕示威者期間，警方懷疑濫用武力，以警棍襲擊導致示威者頭破血流，根據醫管局資料，多區衝突中共有28人受傷，至今早仍有一男子情況嚴重，10人情況穩定留醫。

警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、港島總區高級警司（行動）吳樂俊、資訊系統部高級警司陳志勇及行動部警司方志堅今日（16日)下午將會見記者。