【港鐵出軌．直播】第四車卡吊起移正　涉事路軌有三條裂縫

【1844】重型吊車已吊起第五車卡，準備將其移正。 【1827】大約100名港鐵員工將出軌第五車卡向前推進大約十米。 【1821】劉天成指，今晚列車移離軌道後再作搜證，再決定之後的工作，至於今晚紅磡站是否要進行新訊號系統測試，他表示要作了解。而肇事列車是1983年購入，1997年進行中期翻新，並有嚴謹定期維修工作及大修。 【1820】港鐵主席歐陽伯權表示，訊號系統故障及今次事故一定會令港人對港鐵有負面印象，他表示抱歉，希望大家提供時間予管理層，讓內部及海外專家作調查。 【1812】劉天成又表示，由月台面向軌道的閉路電視只可以見到列車進入月台的情況，以及後面車卡出軌情況。至於有無外物仍是言之過重，有待車卡移離後才調查。路軌上的裂縫視乎是因或果，如果是因，裂縫的大小會有影響，其中兩個裂縫闊約30毫米，另一個裂縫幾乎只有1毫米，甚至少於一毫米。三個路軌的損傷的位置相差數十米，而鋼軌的使用期限要視乎磨耗情況，每個地方鋼軌幾何情況、使用量等，但到一個標準便要作更新。至於服務恢復，需要將車卡移離後作詳細檢驗及作完全復修，會以明日恢復服務為目標。 【1805】記者追問昨晚換路軌的原因，而三條裂縫的路軌最近檢查的日期，以及近日有無發生裂縫，如果有外物為何頭三卡沒有出軌。劉天成表示，要將所有車卡移離軌道才可以作詳細檢查，故未能即時回應有關問題。而更換的八米路軌中，有一個燒焊位置，根據接受程序，當焊口有地方需要更換鋼軌時，會根據維修要求作更換。而所有路軌有不同的維修策略，包括何時用目檢、無損探傷、以及涉及度差位置，需要作數據搜集等，涉及大量的數據，未能即時提供。而整件路近日進行目檢。軌道維修要隨每一個段落定立維修標準，例如每隔兩、三日巡查一次，另外亦會每數星期進行無損探傷，而軌道幾何亦會有進行的時間。另外由於軌道屬於渡線，波口位會每數個月進行一次數據分析。他表示，要待其餘兩卡車吊離及駛離有關路面才可以確定有無外物，會循外物、列車、路軌等方向調查。由於列車非常重，能否順利將偏離的兩卡列車放回路軌面，再由其他車輛拖離，這些步驟非常重要，拖離後把握會較高。

港鐵高層交代最新情況，劉天成指路軌上共有三條裂痕，而今凌晨更新的鋼軌在事發位置百米外。(陳浩然攝)

【1805】記者追問昨晚換路軌的原因，而三條裂縫的路軌最近檢查的日期，以及近日有無發生裂縫，如果有外物為何頭三卡沒有出軌。劉天成表示，要將所有車卡移離軌道才可以作詳細檢查，故未能即時回應有關問題。而更換的八米路軌中，有一個燒焊位置，根據接受程序，當焊口有地方需要更換鋼軌時，會根據維修要求作更換。而所有路軌有不同的維修策略，包括何時用目檢、無損探傷、以及涉及度差位置，需要作數據搜集等，涉及大量的數據，未能即時提供。而整件路近日進行目檢。軌道維修要隨每一個段落定立維修標準，例如每隔兩、三日巡查一次，另外亦會每數星期進行無損探傷，而軌道幾何亦會有進行的時間。另外由於軌道屬於渡線，波口位會每數個月進行一次數據分析。他表示，要待其餘兩卡車吊離及駛離有關路面才可以確定有無外物，會循外物、列車、路軌等方向調查。由於列車非常重，能否順利將偏離的兩卡列車放回路軌面，再由其他車輛拖離，這些步驟非常重要，拖離後把握會較高。

【1757】港鐵行政總裁金澤培表示，今早紅磡站事故嚴重，公司非常重視，他與主席到醫院探望，及到紅磡現場了解。他表示，此類事故原因有機會是路軌或其他系統的基建問題、車上問題或外部因素，就算車上或路軌發現損傷有可能是成因，亦可能是事故的後果，希望予以時間作詳細調查找出成因以作改善。列車吊走前的搜證工作已完成，移離列車後亦要作新一輪搜證工作，完成後會進行搶修工作，修復工作比較複雜，因要重新審視整個基建系統。

港鐵車務總監劉天成表示，當12卡列車由旺角東站駛至紅磡站一號月台時，有三卡車脫離路軌。至剛才為止，進度比預期好，已將仍在路軌上的六卡列車駛離現場，並以重型吊車將第四車卡移回路軌，現時最大問題是如何移正其餘兩卡上路軌，並利用其他車輛將它們駛離。當完成此部步驟後，可以全面調查現場軌道情況，而涉事列車駛回車廠後亦會作詳細檢查及搜證，會爭分奪秒進行搜證，搜證結束後會作復修，希望盡快提供服務。由於比較複雜及有不明朗因素，此刻仍未可以確認旺角東至紅磡站服務何時恢復，為了安全第一，會確認復修完成才恢復服務，會在旺角東站做好人流控制，對乘客帶來的不便，希望大家原諒。

至於昨晚換路軌與事故是否有關，劉指出，昨晚換了約八米長的鋼軌，與肇事位置距離百米，看起來兩者關係不大，但不排除任何因素，亦會是搜證之一，交予專家參考以調查與事件是否有關。而記者早前提及路軌有損傷，劉表示，當人員搜證時發現路軌有三處損傷，會調查損傷是因還是果，會是調查方向之一。

東鐵綫在1983年電氣化時，而此批車是當時購買使用，肇事列車已30至40年，並有接受中期翻新。而東鐵綫是自動列車運作，當列車埋站時車速會減慢，翻查紀錄，事發時列車時速為30多公里，是稍為慢的。事故時乘客要離開車廂，劉指上午8時半發生事故時，站內同事在5分鐘已到現場，首先協助首四卡車經月台離開，而另外八卡車已離開路軌，需要進行列車進入軌道的疏散，需要員工作指引，比較需要時間，大約9時43分完成疏散及進行出清工作，確保路軌上沒有任何乘客，容許工程人員進行工作。

【1753】港鐵主席歐陽伯權、港鐵行政總裁金澤培及港鐵車務總監劉天成到達紅磡站回應事件。港鐵主席歐陽伯權表示，今晨港鐵發生嚴重事故，他代表董事會要求管理層盡快查出真相以作改善，交通意外不幸令乘客受傷，他感到非常抱歉。他曾到醫院探望一名傷者，指傷者穩定，希望他與其他受傷乘客早日康復。「呢件事我哋唔想見到，但已要求管理層用最快時間查出真相，等我哋知道有咩要改善。」他今早到現場了解事件嚴重性，劉天成今晨曾表示要一段時間分析事故，現有200名職員移開損毀列車，盡快恢復服務。今早劉表示會成立的專家小組，他表示支持及歡迎，專家小姐將邀請外國專家，可以提供新的角度，並希望小組盡快提供消息及數據。

【1723】港鐵主席歐陽伯權、港鐵行政總裁金澤培及港鐵車務總監劉天成將於下午5時半左右見傳媒回應事件。

【1715】尾截車卡向九龍塘方向駛約30米，現時工程人員正吊走路軌上雜物，出軌的第五、第六車卡仍未移正。

【1607】第四車卡早前吊起後被移正及放回路軌上。

【1601】港鐵主席歐陽伯權對傷者表示慰問及致歉，歐陽伯權稱，是次意外為非常罕見的事故，暫時未知事故發生原因是什麼，現階段港鐵會盡快收集資料，全力調查事件，「儘快查出真相，令到呢件事唔可以再發生。」歐陽伯權表示，公司非常重視事件，對有乘客受傷感到痛心及致歉。歐陽伯權表示，同類事件已多年沒有發生，港鐵會儘快查出真相。

歐陽伯權指，探望了一名傷者，他頸部受傷，目前情況穩定，由於他仍有少少頭痛，醫院建議他再留醫觀察；而其他傷者有港鐵職員前往探望，「意外發生咗真係唔好意思，令到我哋有搭客有受傷，真係唔好意思。」

【1550】港鐵主席歐陽伯權、公司事務總監蘇家碧及行政總裁金澤培到伊利沙伯醫院探望傷者，據悉稍後會發言。

【1546】港鐵利用大型吊臂車，以兩條大繩索吊起出軌的第四車卡，工程人員正檢查車卡底部。

【1542】警方據報，一列港鐵列車由旺角東站駛往紅磡站，當準備進入紅磡站月台時，部分車卡懷疑失控出軌。警員接報到場，8名年齡介乎24至58歲乘客受傷，其中五人清醒被送往伊利沙伯醫院治理，一人自行求醫，兩人拒絕送院。

港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培及公司事務總監蘇家碧到醫院探望傷者。(陳諾希攝)

【1535】工程人員嘗試調整路軌。

【1453】港鐵工程人員開始固定移正出軌車卡，以便將列車放回路軌。

【1441】消防接獲港鐵要求協助幫忙扶正列車。

【1330】警方有組織罪案及三合會調查科到場調查。據了解，下午1時許有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華到紅磡站了解，至下午約2時離去。

【1243】大型吊臂到出軌現場候命，將出軌列車放回路軌。

最新交通情況 港鐵目前正安排一條免費接駁巴士路綫，由大圍往鑽石山(單向)，疏導由新界往九龍方向的乘客 東鐵綫 紅磡至旺角東站服務暫停 旺角東至羅湖維持6分鐘一班車 旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車 西鐵綫 紅磡來回屯門站12分鐘一班車 南昌來回屯門站6分鐘一班車 由於東鐵綫紅磡站發生事故，城際客運直通車的服務受到影響。今日9班由紅磡開出的直通車，包括Z806、Z802、Z812、Z816、Z808、Z804、Z810、Z818和Z98、9班由廣州東開出的直通車，包括Z801、Z811、 Z815、Z807、Z803、Z817、Z805、Z819和Z809，以及一班由北京開出的Z97需要取消。

港鐵車務總監劉天成（左）表示由於調查取數據要時間，再去復修要時間，有機會今日服務未能恢復。（鄧詠中攝）

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【1230】港鐵車務總監劉天成形容事故嚴重、罕見，他表示今早8時半左右一列12卡由旺角東駛往紅磡的列車，駛入一號月台時，第四卡與第五卡分開，第四、五、六卡車出軌，前三卡已入站，後六卡繼續在路軌上。現時港鐵會著手計劃做好復修，但復修前工程人員需要在現場於三卡出軌車卡、車旁設施檢查；使用大型起重裝置將三卡車駛離現場，以及將軌上軌旁設施全面調查。至於列車到車廠後會作深入檢查，以上程序完成後才會復修，復修後安全，才用此軌道回復服務。



他表示由於調查取數據要時間，再去復修要時間，有機會今日服務未能恢復。他指出現場工程有限制，包括有架空電纜，使用起重機有困難，但會爭分奪秒。他解釋路軌出軌一般有三個主要原因，但與今次是否有關仍需調查，包括一、有外物，二、路軌有缺損，三、行駛期間不當，以上三點全部都要審視，現階段太早決定出軌原因。港鐵對事故非常重視，會成立調查委員會深入調查，亦會配合政府獨立調查，希望滿足政府三至六個月調查目標。



劉天成承認港鐵在現場路段有進行鋼軌更新，是一段短鋼軌，亦與脫軌位置「唔係好近，睇唔到（與事故）有關係」至於路軌裂紋，他強調鋼軌缺損是出事成因之一，但是否與今次事件有關需要調查。



【1230】港鐵車務工程總管李家潤表示工程重中之重，是將三卡列車盡快一卡一卡放回路軌上，當中會使用起重機。但工程人員面對三個挑戰，包括偏離位置與路軌有距離、現場高壓天線多，要在不影響周邊設施下復修，以及要保障職員安全。他希望大家明白工程需要時間，希望市民好好安排行程。

港鐵車務營運總管黃琨暐指車務控制中心在事故後已增派職員，並使用廣播、車站顯示屏、手機應用程式指示乘客。受事故影響城際客運服務今早到下午6時服務取消，再次為今日不便致歉。





由於東鐵綫紅磡站發生事故，城際客運直通車的服務受到影響。今日9班由紅磡開出的直通車，包括Z806、Z802、Z812、Z816、Z808、Z804、Z810、Z818和Z98、9班由廣州東開出的直通車，包括Z801、Z811、 Z815、Z807、Z803、Z817、Z805、Z819和Z809，以及一班由北京開出的Z97需要取消。

紅磡站已透過車站廣播、通告及顯示屏通知乘客，車站亦有職員為乘客提供協助。此外，我們亦透過城際客運網頁及手機應用程式通知乘客最新的車務資訊，以及透過乘客提供的聯絡電話，主動聯絡受影響乘客。乘客亦可致電城際客運熱綫2947 7888查詢及留意車站廣播了解最新的情況。

城際客運會為受影響的旅客安排退票，受影響旅客可於即日起的30日內到香港或內地售票點辦理退票手續。

【1220】傷者朱女士表示，事發時約是8點20至25分，當時載滿乘客的列車正要進入紅磡站，站在車廂內的朱女士感到左搖右擺，「平時行到嗰個位都係咁搖嘅，咁我就不以為然。」惟列車當時發出的聲音越來越大，且車廂搖晃的感覺與以往不同，她察覺到不尋常，而車廂內乘客相繼大叫，「成架車係到嗌，我聽到有個女仔係到喊，跟住有啲男人嗌出軌呀、出軌呀。」由於朱女士當時站在車廂內，太激烈的搖晃令她整個人失重心向後跌倒，右手及臀部受傷，「我起唔到身，直程成架車啲人嗌到好緊要。」根據朱女士的描述，當時她身處的車廂是斷裂車廂的前一卡，車內有老有少，眾人都感到驚慌、混亂，乘客左搖右擺，最後全部逼至左邊，甚至有人被彈高。

直至列車停定，有乘客將朱女士扶至座位上，當時有很多乘客從列車逃生，腳不方便的朱女士在6名乘客的幫助下，步下車廂，慢慢沿路軌向站內行。見到地鐵職員及消防、救護人員，有職員帶她休息了一會兒後，朱女士感覺身體沒有大礙便前往紅磡公司上班。惟上班一小時後，感到頸部疼痛不適，於是召喚救護車前往醫院求醫。朱女士直言「驚呀，真係驚呀今次，我諗我唔係好敢搭（港鐵）。」朱女士稱，或會選擇搭巴士上班。

【1200】醫管局表示事故中5人送院，包括一男四女，全部情況穩定。

消防處、機電工程署交代事件起因。（鄧詠中攝）

【1148】消防處、機電工程署交代事件，消防處消防區長（九龍南）張廣源表示上午8時33分接報，一輛旺角東去紅磡列車冒煙脫軌，人員8時38分到場，出動90名消防救援人員，包括坍塌拯救隊、15輛消防車、10輛救護車，出動一喉戒備，到場發現沒有冒煙火警狀況。他形容在港鐵配合下救援暢順，疏散400名乘客。在確定架空電纜電力停止後，人員在車廂等地找不到傷者。事件中8名傷者，均在紅磡大堂報稱不適，其中一男四女送院，一男兩女不用，傷者分別頸、肩不適，以及手部擦損。



機電工程署署長薛永恒形容意外非常嚴重，強調政府非常重視，會「全速，獨立、全面、深入調查」，機電署已即時到場取第一手資料，希望全速調查，查找真相。對於流傳意外因人扔外物所致，薛永恒表示不排除任何可能性，會全面深入調查，不論是因外物影響或訊號系統，均會在無任何前設條件下調查。他指出，鐵路運作屬精密組件，任何大小的外物都可能造成影響，現時不會揣測有沒有外物或外物的大小，強調「我哋唔會放棄求證，確認成因。」他稱對調查時間未有完整估算，預計未來三至六個月完成相關調查，過程不可太快做定論，需要反覆求證。至於有指路軌有裂紋，他確認路軌有一條裂紋，由頭到底約1-2毫米，但裂紋是意外結果還是原因仍存疑。他又指鐵路系統昨沒有訊號測試。

【1140】運輸及房屋局局長陳帆到紅磡站會見傳媒時，一名身穿深色上衣的男子多次高叫：「陳帆！太子站交片！太子站交片！陳帆！」當陳帆步出紅磡站上車離開，男子跟隨並繼續大呼「太子站交片！」但陳帆未有理會並登車離開。

【1135】運輸及房屋局局長陳帆及消防代表見記者，陳帆形容今早列車出軌是「非常嚴重鐵路事故」，政府非常重視事件，知悉警方及消防到場協助乘客離開，事件導致數名乘客不適送院，機電署及相關部門會全力全速徹底深入調查原因。運輸署及相關公共交通營運商會與港鐵緊密配合，為市民提供公共交通服務，緊急事故交通協調中心亦已啟動，盡量協調市民出行。被問到內地網絡瘋傳事故因示威者進行破壞所致，陳帆稱不排除任何可能性，希望找出事實的真相，現階段不會就個別揣測作出評論。

【1050】從網上片段可見，兩卡車廂事發後車外沙塵滾滾，車內有女士大聲哭泣，驚呼：「好彩冇反轉咋。」男士安慰車上乘客：「唔使擔心，唔使擔心。停低咗咖啦，停低咗咖啦。」



【1030】運輸及房屋局局長陳帆到紅磡站現場了解。



【1012】車站控制室救護員表示共有5名傷者，兩人輕傷，暫時三人需要送院。

東鐵列車在紅磡站脫軌，車門飛脫。（網上圖片）

【1000】崔生手部輕傷，無需送院。他表示當時列車搖晃至出軌之間約幾秒時間，疑似聽到爆炸聲，再見到車卡斷裂。



【0945】乘客阿聰當時在第四卡車廂，指意外後市民互相協助，手扶手由車廂跳落車軌，沒有爭先恐後，經歷5分鐘一直沒有港鐵職員協助，「職咩員呀癡線啦，我行出嚟（車軌）一個人都無。」一直沒有職員向他們解釋出軌一事，認為港鐵應該向乘客交代。



【0942】現場消息指一男一女需要送院。



【0930】郭先生當時乘坐脫軌的第五卡列車，他形容埋站前傳出「打打打打」的怪聲，然後開始左搖右擺，然後第五卡與鄰卡斷開。他在太和上車，打算轉西鐵往南昌上班，第五卡上有40至50名乘客，多有女士，十分驚慌，沙塵滾滾。他坐在椅上，頭部撞向扶手，需要救護車送院。他離開時先幫助車上女士離開車廂。



【0923】港鐵目前正安排一條免費接駁巴士路綫，由大圍往鑽石山(單向)，疏導由新界往九龍方向的乘客



【0833】消防接報到場。

港鐵紅磡站列車出軌，車身偏側。（讀者楊先生提供）

東鐵紅磡站列車出軌後冒煙，紅磡至旺角東站服務暫停。（讀者楊先生提供圖片）

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上午8時許警方接獲多人報案指，港鐵紅磡站對開有列車出軌，暫時未有受傷報告，來往紅磡站及旺角東站列車服務受影響。港鐵表示東鐵綫有列車事故， 紅磡至旺角東站服務暫停，旺角東至羅湖維持6分鐘一班車，旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車。

列車乘客李先生表示，事發時列車由旺角東往紅磡方向前進，準備入紅磡站時，突然一下震盪，列車內的燈光失靈，見到一陣煙，之後出軌。他稱，列車頭卡已進入月台。現場有人懷疑是路軌波口轉位出問題。

另一名列車乘客楊先生指，列車在埋站時遇硬物，幸因埋站減速，否則會翻側，列車出軌後斷開並冒煙。他當時在斷裂車卡的後一卡，車廂內有人跌倒受傷，乘客既驚慌又鼓譟。乘客沿路軌離開，到客務中心要求退票，並提供延誤證明。

港鐵表示職員正協助乘客離開車廂及處理事件，原因有待調查，目前重點將乘客安全帶來現場。

以往港鐵列車亦發生過出軌事件。今年3月18日，港鐵測試新信號系統期間，荃灣綫中環站有兩列列車相撞，事故當中，其中一輛列車的兩個轉向架偏離路軌，來往金鐘站和中環站的服務全面停頓，至3月20日凌晨，列車始被扶正，早上列車服務回復正常。

7月月25日，港鐵近大學站與大埔墟站之間，一輛負責起吊路軌的工程車出軌，令來往火炭站及大埔墟站列車暫停服務，惟由於搶修需時，列車暫停服務近9小時始恢復正常。當日受事故影響，大埔、沙田站等逼滿等巴士的人士，場面混亂。