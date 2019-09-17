【港鐵出軌．直播】紅磡至旺角東站服務暫停　西鐵綫服務受阻

【0942】現場消息指一男一女需要送院。 【0930】郭先生當時乘坐脫軌的第五卡列車，他形容埋站前傳出「打打打打」的怪聲，然後開始左搖右擺，然後第五卡與後卡斷開。他在太和上車，打算轉西鐵往南昌上班，第五卡上有40至50名乘客，多有女士，十分驚慌，沙塵滾滾。他坐在椅上，頭部撞向扶手，需要救護車送院。他離開時先幫助車上女士離開車廂。

最新交通情況 港鐵目前正安排一條免費接駁巴士路綫，由大圍往鑽石山(單向)，疏導由新界往九龍方向的乘客 東鐵綫 紅磡至旺角東站服務暫停 旺角東至羅湖維持6分鐘一班車 旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車 西鐵綫 紅磡來回屯門站12分鐘一班車 南昌來回屯門站6分鐘一班車

東鐵列車在紅磡站脫軌，車門飛脫。（網上圖片）

【0923】港鐵目前正安排一條免費接駁巴士路綫，由大圍往鑽石山(單向)，疏導由新界往九龍方向的乘客

【0833】消防接報到場。

港鐵紅磡站列車出軌，車身偏側。（讀者楊先生提供）

東鐵紅磡站列車出軌後冒煙，紅磡至旺角東站服務暫停。（讀者楊先生提供圖片）

+ 7 + 6 + 5

上午8時許警方接獲多人報案指，港鐵紅磡站對開有列車出軌，暫時未有受傷報告，來往紅磡站及旺角東站列車服務受影響。港鐵表示東鐵綫有列車事故， 紅磡至旺角東站服務暫停，旺角東至羅湖維持6分鐘一班車，旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車。

列車乘客李先生表示，事發時列車由旺角東往紅磡方向前進，準備入紅磡站時，突然一下震盪，列車內的燈光失靈，見到一陣煙，之後出軌。他稱，列車頭卡已進入月台。現場有人懷疑是路軌波口轉位出問題。

另一名列車乘客楊先生指，列車在埋站時遇硬物，幸因埋站減速，否則會翻側，列車出軌後斷開並冒煙。他當時在斷裂車卡的後一卡，車廂內有人跌倒受傷，乘客既驚慌又鼓譟。乘客沿路軌離開，到客務中心要求退票，並提供延誤證明。

港鐵表示職員正協助乘客離開車廂及處理事件，原因有待調查，目前重點將乘客安全帶來現場。