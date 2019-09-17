【港鐵出軌．直播】紅磡至旺角東站服務暫停　陳帆到場了解

【1050】從網上片段可見，兩卡車廂事發後車外沙塵滾滾，車內有女士大聲哭泣，驚呼：「好彩冇反轉咋。」男士安慰車上乘客：「唔使擔心，唔使擔心。停低咗咖啦，停低咗咖啦。」 【1030】運輸及房屋局局長陳帆到紅磡站現場了解。 【1012】車站控制室救護員表示共有5名傷者，兩人輕傷，暫時三人需要送院。

最新交通情況 港鐵目前正安排一條免費接駁巴士路綫，由大圍往鑽石山(單向)，疏導由新界往九龍方向的乘客 東鐵綫 紅磡至旺角東站服務暫停 旺角東至羅湖維持6分鐘一班車 旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車 西鐵綫 紅磡來回屯門站12分鐘一班車 南昌來回屯門站6分鐘一班車

東鐵列車在紅磡站脫軌，車門飛脫。（網上圖片）

【1000】崔生手部輕傷，無需送院。他表示當時列車搖晃至出軌之間約幾秒時間，疑似聽到爆炸聲，再見到車卡斷裂。



【0945】乘客阿聰當時在第四卡車廂，指意外後市民互相協助，手扶手由車廂跳落車軌，沒有爭先恐後，經歷5分鐘一直沒有港鐵職員協助，「職咩員呀癡線啦，我行出嚟（車軌）一個人都無。」一直沒有職員向他們解釋出軌一事，認為港鐵應該向乘客交代。



【0942】現場消息指一男一女需要送院。



【0930】郭先生當時乘坐脫軌的第五卡列車，他形容埋站前傳出「打打打打」的怪聲，然後開始左搖右擺，然後第五卡與後卡斷開。他在太和上車，打算轉西鐵往南昌上班，第五卡上有40至50名乘客，多有女士，十分驚慌，沙塵滾滾。他坐在椅上，頭部撞向扶手，需要救護車送院。他離開時先幫助車上女士離開車廂。



【0923】港鐵目前正安排一條免費接駁巴士路綫，由大圍往鑽石山(單向)，疏導由新界往九龍方向的乘客



【0833】消防接報到場。

港鐵紅磡站列車出軌，車身偏側。（讀者楊先生提供）

東鐵紅磡站列車出軌後冒煙，紅磡至旺角東站服務暫停。（讀者楊先生提供圖片）

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上午8時許警方接獲多人報案指，港鐵紅磡站對開有列車出軌，暫時未有受傷報告，來往紅磡站及旺角東站列車服務受影響。港鐵表示東鐵綫有列車事故， 紅磡至旺角東站服務暫停，旺角東至羅湖維持6分鐘一班車，旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車。

列車乘客李先生表示，事發時列車由旺角東往紅磡方向前進，準備入紅磡站時，突然一下震盪，列車內的燈光失靈，見到一陣煙，之後出軌。他稱，列車頭卡已進入月台。現場有人懷疑是路軌波口轉位出問題。

另一名列車乘客楊先生指，列車在埋站時遇硬物，幸因埋站減速，否則會翻側，列車出軌後斷開並冒煙。他當時在斷裂車卡的後一卡，車廂內有人跌倒受傷，乘客既驚慌又鼓譟。乘客沿路軌離開，到客務中心要求退票，並提供延誤證明。

港鐵表示職員正協助乘客離開車廂及處理事件，原因有待調查，目前重點將乘客安全帶來現場。

以往港鐵列車亦發生過出軌事件。今年3月18日，港鐵測試新信號系統期間，荃灣綫中環站有兩列列車相撞，事故當中，其中一輛列車的兩個轉向架偏離路軌，來往金鐘站和中環站的服務全面停頓，至3月20日凌晨，列車始被扶正，早上列車服務回復正常。

7月月25日，港鐵近大學站與大埔墟站之間，一輛負責起吊路軌的工程車出軌，令來往火炭站及大埔墟站列車暫停服務，惟由於搶修需時，列車暫停服務近9小時始恢復正常。當日受事故影響，大埔、沙田站等逼滿等巴士的人士，場面混亂。