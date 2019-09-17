【港鐵出軌】外物？軌道缺損？駕駛不當？ 劉天成述一般出軌原因

周二（17日）早上八時許，港鐵紅磡站有列車出軌，兩卡列車分離。港鐵車務總監劉天成指出，一列東鐵由旺角東前往去紅磡站的列車，進入一號月台時三卡車出軌，第四及五卡車更「分離」。港鐵已安排大型吊重裝置，盡快將三卡出軌列車移回路軌，但現場有高壓電纜、列車偏離位置與路軌有一段距離，因此修理需時。劉天成預料今日紅磡站至旺角東站不能恢復正常服務。他指出出軌一般有三個可能原因，包括軌道有外物、軌道有缺損及列車行駛有不當地方，目前已成立獨立調查委員會，進行全面調查，同時會配合機電署，滿足政府三至六個月調查目標。

港鐵已安排大型吊重裝置，盡快將三卡出軌列車移回路軌，但現場有高壓電纜、列車偏離位置與路軌有一段距離，因此修理需時。（黃偉民攝）

劉天成表示目前要三項工作才可以進行復修，由於工作多，加上吊重工作附近有架空電纜，復修需時。（讀者楊先生提供圖片）

港鐵車務總監劉天成：有三卡車出軌

港鐵車務總監劉天成形容今次事故嚴重及罕見，對影響乘客及受傷乘客致以深切慰問。劉天成指，今日早上約八時半一列東鐵由旺角東前往去紅墈尾站一號月台，一輛12卡車的列車，當中有三卡車出軌。當中有三卡車已駛入一號月台，而第4至6卡車出軌，後面的車卡仍在路軌。劉天成表示：「列車第四同第五卡車係分開咗。」

吊重工作附近有架空電纜 復修需時

復修工作困難，劉天成指目前有三大工作，包括工程人員到場為路軌及列車做全面檢查、安排大型吊重裝置將列車拖離現場，以及將軌道上及旁的設施做全面調查，包括斷裂的綱軌。目前要完成上述三項工作才可以進行復修，由於今次工作是一連串及相對多，加上吊重工作附近有架空電纜，復修所需時間亦是比較多。

港鐵：預計今日未必可以恢復服務

目前港鐵會安排吊車裝置，盡快將三卡出軌車「一卡一卡」放回路軌，包括安排吊車在路軌旁，吊回列車上路軌。港鐵車務工程總管李家潤指出吊車面對的挑戰有三項，包括偏離位置與路軌有一段距離，以及現場有高壓電纜，吊路軌時需不影響周邊設施，最後需要確保員工復修時的安全。劉天成表示，預計今日未必可以恢復服務。

劉天成承認：場路段有進行鋼軌更新

劉天成承認港鐵在現場路段有進行鋼軌更新，是一段短鋼軌，亦與脫軌位置，「唔係好近，睇唔到（與事故）有關係」至於路軌裂紋，他強調鋼軌缺損是出事成因之一，但是否與今次事件有關需要調查。

出軌主因：不排除軌道有外物、軌道有缺損

對於出軌主因，劉天成指出三個可能原因，包括不排除軌道有外物、軌道有缺損及列車行駛有不當地方。至於鋼軌缺損是何時出現？他續指今次調查需要一段時間，需要各方面進行深入調查。「我去到現場都有見到裂紋，我去到係見到有分離。」暫時需要了解及調查鋼軌缺損原因。劉稱重視今次事件，將會成立獨立調查委員會，與政府配合並希望3至6個月內完成相關調查。