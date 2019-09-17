【港鐵出軌】港鐵送果籃慰問　女乘客憶述事發一刻：有人被彈高

港鐵東鐵線發生罕見出軌意外，今早一列12卡列車由旺角東駛往紅磡，當列車駛入一號月台時，第四卡與第五卡分開，第四、五、六卡車出軌。事發時正值上班高峰期，車廂內滿是乘客，意外造成最少五人受傷。港鐵職員到醫院慰問傷者。當時身處第6卡的傷者稱，事發時列車搖擺得很不尋常，車廂內乘客側向左邊，乘客大叫，甚至有人被彈高，情況混亂。

當時身處第6卡的傷者朱女士稱，事發時列車搖擺得很不尋常，車廂內乘客側向左邊，乘客大叫，甚至有人被彈高，情況混亂。

根據醫管局資料，截至中午12時，事故中有5名傷者送院包括1男4女，全部情況穩定。下午12時半，有港鐵職員前往醫院探望及慰問傷者，他們為傷者送上果籃。

平時入站亦會搖晃 一度不以為然

於意外中受傷的朱女士表示，事發時約是早上8點20至25分，當時她身處的第6卡載滿乘客，列車正要進入紅磡站時，站在車廂內的朱女士感到左搖右擺，「平時行到嗰個位都係咁搖嘅，咁我就不以為然。」惟列車當時發出的聲音越來越大，且車廂搖晃的感覺與以往不同，她察覺到不尋常，而車廂內乘客相繼大叫，「成架車係到嗌，我聽到有個女仔係到喊，跟住有啲男人嗌出軌呀、出軌呀。」

有乘客被彈高

由於朱女士當時站在車廂內，太激烈的搖晃令她整個人失重心向後跌倒，右手及臀部受傷，「我起唔到身，直程成架車啲人嗌到好緊要。」根據朱女士的描述，當時她身處的車廂是斷裂車廂的前一卡，車內有老有少，眾人都感到驚慌、混亂，乘客左搖右擺，最後全部逼至左邊，甚至有人被彈高。

傷者心有餘悸

直至列車停定，有乘客將朱女士扶至座位上，當時有很多乘客從列車逃生，腳不方便的朱女士在6名乘客的幫助下，步下車廂，慢慢沿路軌向站內行。見到地鐵職員及消防、救護人員，有職員帶她休息了一會兒後，朱女士感覺身體沒有大礙便前往紅磡公司上班。惟上班一小時後，感到頸部疼痛不適，於是召喚救護車前往醫院求醫。朱女士直言「驚呀，真係驚呀今次，我諗我唔係好敢搭（港鐵）。」朱女士稱，或會選擇搭巴士上班。

港鐵職員前往醫院探望及慰問傷者，他們為傷者送上果籃。（陳諾希攝）

朱女士稱，事發時車廂內滿是乘客，不少人需站立，朱女士是其中一個要站立的，她失重心跌倒。民主黨立法會議員林卓廷表示，若有乘客站在車廂與車廂中間，列車斷裂時，隨時有人會跌出車廂。林卓廷稱，幸好事發時列車正進入站內，車速相當較慢。林卓廷表示，事故發生後，港鐵應全面徹查意外發生原因，以確保列車安全。