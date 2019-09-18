【球迷大和解．直播】放下「恩怨」　各路球迷世紀握手維園大合唱

反修例風波持續不斷，有球迷發起「球迷大和解」，號召今晚7時半在維園集合，各自穿上愛隊波衫築起人鏈，高呼訴求及大合唱，以展示不同球會支持者，即使是競爭對手，在大是大非下仍能放下敵意，無分你我，共同進退。

【20:40】人鏈包圍六個維園足球場。

【20:25】有參與人士帶備大喇叭，播放《願榮光歸香港》，全場大合唱。

【20:20】人鏈已經包圍維園多個足球場，球迷高舉手機，亮起燈光，高呼「光復香港，時代革命」。

【20:17】有球迷帶來一個足球，上面寫有「林鄭」、「中共」、「黑社會」、「福建」等字。

【20:10】球迷開始在維園足球場築人鏈，他們站在場外，一同手牽手，大呼「香港人加油」。

【19:50】前立法會議員「長毛」梁國雄亦有到場參與，他身穿一件棗紅色衫波衫，上面印有古巴革命核心人物哲古華拉頭像。

【19:45】「世仇」阿仙奴和熱刺的球迷握手，吸引不少人拍照，兩人一同舉起「Stand with Hong Kong」標語；現場球迷一同影大合照，有人高舉「五大訴求，缺一不可」。

【19:40】德甲勁旅拜仁慕尼黑及多蒙特的球迷互相握手，贏得現場掌聲。

【19:30】維園有不少市民響應號召集合，他們都分別穿上自己愛隊的球衣到場，包括有英超曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺；德甲多蒙特、拜仁；西甲巴塞、皇馬等。

在過去多個月，本港球迷不時在多個場合表達訴求，上周六（14日），旺角大球場舉行港超聯傑志對元朗，傑志球迷高舉7號及21號球衣，象徵「721」元朗黑夜；當賽事踢至象徵案發日期的21分鐘，即有觀眾掛起橫額，包括一條「元朗黑夜 警黑合作 追究到底 勢不罷休」的橫額，及一面印有白衣人施襲照片，又抗議警方「721唔見人」。

而在上周二（10日），香港大球場上演世界盃外圍賽香港對伊朗賽事，球迷在中場期間於大球場外組人鏈圍繞一圈，及於比賽雙方球員進場前及鳴笛一刻合唱歌曲《願榮光歸香港》，並亮起手機燈高叫口號及唱歌，有看台觀眾高舉黑洋紫荊旗及身穿黑洋紫荊旗上衣。

今年7月24日，大球場舉行的傑志對曼城的「賽馬會傑志中心盃」，已有入場球迷響應號召，於比賽進行至21分鐘時合唱歌曲《Do You Hear the People Sing》，以歌聲表態及希望訴求能獲國際關注。