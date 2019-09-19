【診所刑毀】責721元朗冇警察　診所遭噴漆　護士：想我唔好出聲

「我冇家教，都唔使你黑社會嚟教！」721元朗白衣人事件翌日，一名護士媽媽指兒子曾被困元朗站，質疑999熱線無法接通，新聞片段在網上大為流傳。惟受訪後，她備受滋擾，今日其社區護理服務診所遭噴漆刑毀，留下紅色大字「人在做，天在看」，又貼有「政治騙子，專呃港人」的字報，於是報警。 然而，護士媽媽坦言無法緝獲犯人會是預料之中，認為對方「想我一個香港人、元朗人唔好出聲」。元朗鳳翔區區議員麥業成斥事件是白色恐怖，「完全係白色恐怖」，要求警方加強緝兇。

護士媽媽趙寶琴在元朗鳳翔區區議員麥業成表陪同下報警。

為實踐預防勝於治療理念 開設社區護理服務診所

護士媽媽趙寶琴是一名擁有約20年在公營醫院工作經驗的註冊護士，為了提高市民對病症的關注，聯同一群有志人士設立社區護理服務診所，推廣市民透過定時進行身體檢查，如量血壓、驗血糖及服務轉介等，了解自己身體狀況，實踐預防勝於治療。

診所遭噴漆 街坊目睹不敢舉報

趙寶琴表示，由於近來經常到區外進行外展工作，因此已有多日未有回診所。而今天回到診所時就看到大閘被噴漆及大字報，於是報警。「其實星期一喺屋企附近個消防局都見到嗰啲大字報，不過冇理，都撕唔到幾多。但今次貼到嚟診所，所以決定報警。」

她指，有不同店舖東主稱目睹有人在其閘外噴字，不過當時未有理會，亦未有通知商場保安，商場保安亦稱不知情。警方對她說「好難捉到（犯人）」，她坦言預料之中，一方面警員不積極跟進，另一方面街坊不敢舉報，「啲人驚囉，驚白衣人、黑社會」。

憶述721有餘悸 趙寶琴：我唔可以喺屋企守護孩子

趙寶琴憶述721事件眼泛淚光，她當日返夜班，下午4、5時離開元朗雞地住處，看到正在搖旗及拍照的白衣人。詎料當晚不斷接獲元朗的訊息，「但我唔可以喺家企守護自己嘅孩子」，當時其長子在上水做兼職，她認為「我個仔又唔係黑衣人，唔會打到佢」，後來有訊息指，「無差別，即係話見人就打，真係驚得好緊要」，同時幼子因胞兄無法回家，悄悄離家拿衣服給胞兄更換，「我嗰陣真係好徬徨，仲要收到消息警察係唔處理，你好有寄望的團隊，但睇到佢哋係離開，我唔知點做！」

一夜憂慮遇警即質疑：嗰15分鐘完全失控

趙隨即致電丈夫及母親，要求「一定要接佢哋返嚟」，幸最後兩子平安歸家，她隨後五小時的工作中，亦感到「好不安、好怒憤、好沮喪，我直頭爆喊」，友人着她回家休息。其間她遇見了兩名警察，「我問點解今日有警察，昨日冇警察」她稱自己15分鐘的爭論完全失控。

「想一個香港市民、元朗居民唔好出聲」

她指近日不斷受到滋擾，今日更刑毀診所，直言對方「想我唔好出聲，想一個香港市民、一個元朗居民唔好出聲」，她稱不怕死，「作為香港人好攰」，不畏對自身的恐嚇，卻憂心兒子的安全，「無得驚架喇！最驚係細嗰個喺街會唔會畀人蝦。惟有叫佢警惕啲，我哋都唔知可以做啲乜？」

元朗鳳翔區區議員麥業成要求警方加強緝兇。 區議員：完全係白色恐怖 要求警方加強緝兇 元朗鳳翔區區議員麥業成表示，721事件翌日，趙小姐作為元朗市民發表自己的感受，講述了白衣人無差別打人的事實，因而遭到恐嚇滋擾，是不可接受的行為，目的是令市民不敢說真相，「完全係白色恐怖」，他要求警方嚴正跟進事件是否黑社會所為，並加強緝兇。

警方指：接獲45歲姓趙女負責人報案，指店舖鐵閘及招牌被噴上油漆，及貼有數張單張。 人員接報到場，經初步調查，案件列刑事毀壞。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。